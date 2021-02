Hernán Losada dejó Bélgica y se mudó al fútbol de la MLS Crédito: Prensa DC United

De Barracas, su barrio de toda la vida, al mundo. Con escalas en Avellaneda, Chile y Bélgica hasta llegar a la estación actual, Estados Unidos. Apasionado por la pelota, piensa a futuro, mientras reflexiona tras su paso por el fútbol europeo. Se mantiene alerta porque el próximo destino será la MLS, un terreno nuevo a explorar. Todo sucede a una velocidad crucero en la vida de Hernán Losada. Con sólo 38 años, hace un puñado de meses era apenas uno de los cuatro entrenadores argentinos en la primera división europea, junto a Marcelo Bielsa, Diego Simeone y Jorge Almirón. Hoy, este ex futbolista de Independiente tomó la decisión de cruzar el océano Atlántico con destino a Washington y será el técnico más joven en la historia de la Major League Soccer. Allí lo espera DC United.

Losada (9 de mayo de 1982, Capital Federal) se muestra activo, inquieto. Nada es casual en su camino y no se detiene en sus aprendizajes. Habla a la perfección varios idiomas. El inglés, francés y neerlandés, por ejemplo, le abrieron unas cuantas puertas. Además, hizo los cursos UEFA B, UEFA A y el Pro Licence con todos ex jugadores. Busca nuevas opiniones, intercambia ideas. "Sinceramente, me enorgullece el hecho de tener 38 años y poder estar al nivel de otros entrenadores. La chance de haber conseguido tanto en tan poco tiempo es hermoso. Aunque pienso que el tema de la edad es relativo. Me capacité en Europa con los cursos de la UEFA que son muy exigentes, y no le dan el diploma a cualquiera. Yo tenía la carrera de DT en mi cabeza antes de retirarme como futbolista. Por eso empecé a estudiar en los últimos cuatro años de mi trayectoria como jugador. Invertí mucho tiempo y esfuerzo en esto" detalla el ex volante a LA NACION.

La oportunidad norteamericana le llegó a Losada después de 15 años viviendo en Bélgica, el país en el que completó sus estudios como director técnico. "Tengo mucha expectativa porque es un lugar nuevo con sus reglas y formatos. Uno de los motivos de mi llegada a Estados Unidos fue que quería conocer su idiosincracia, la manera de trabajar. Siempre estuvo en mi cabeza el hecho de poder trabajar acá. Aunque sumo tres años como entrenador y no me imaginé que iba a ser tan rápido. Estaba muy tranquilo en Bélgica, pero la oportunidad llegó y el tren a veces sólo pasa una vez", sostiene.

Para Losada atrás quedó la adolescencia en la que llegó al Rojo de Avellaneda proveniente de Barracas Central por una gestión de Nito Veiga. Eran días en los que el chico dividía su tiempo entre el fútbol y el tenis, y finalmente quedó en la quinta división de Independiente. Osvaldo "Chiche" Sosa lo hizo debutar en primera. Luego, tras una escala en Universidad de Chile, en 2006 se incorporó al humilde Beerschot belga, donde jugó siete años en tres etapas.

Nada le resultó sencillo en Amberes. En el 2013, el club quebró por problemas económicos. Se fusionó con otra entidad y comenzó desde la quinta división, con cuatro ascensos consecutivos. Losada también pasó por Anderlecht, Charleroi y Lierse. Se retiró en Beerschot en 2018 y dentro del club empezó la carrera de director técnico. El inicio resultó gratificante y al tiempo llevó a la primera división a institución que recuerda con mucho cariño. "Tengo una relación muy sentimental con ellos. Viví 10 años ahí adentro, siete de ellos como jugador y tres como entrenador", subraya.

Esta temporada, el Beerschot ocupa la séptima plaza del campeonato belga, con 37 puntos en 25 partidos, aunque destaca sobre todo por los 46 goles anotados por el equipo, el tercer mejor ataque del certamen. "Ellos no esperaban mi salida, es cierto. Pero lo conversamos y lo entendieron; me desearon lo mejor en este nuevo camino que voy a iniciar", explica. "Crecí muchísimo en Bélgica, sin parar: como persona, jugador y entrenador. Culturalmente, con los idiomas, me capacité y tomé ideas del fútbol alemán, holandés y belga", subraya.

A los 38 años, Hernán Losada se convirtió en el entrenador más joven en la historia de la MLS.

-¿Pudiste desprenderte rápido del rol de futbolista?

-Sí, porque combiné mis estudios con los últimos años de jugador. En esa época, aproveché para volcar en la cancha muchos de los conceptos que absorbía afuera. Y tuve un año y medio de adaptación en el que fui DT de la Sub 21 de Beerschot. En ese proceso practiqué sistemas, maneras de juego, ejercicios. Todo a modo de prueba y error para sacar mis conclusiones.

-¿De qué modo te describirías como entrenador?

-Me gusta el fútbol dinámico, en el que no hay posiciones fijas y se les da libertad a los jugadores creativos. También con los 11 muchachos peleando cuando se pierde la pelota. En el fútbol moderno cuando tenés uno o dos que no corren estás en desventaja. No me gusta tener la posesión sólo para la estadística, sino para generar situaciones de riesgo. Y en los 42 partidos que dirigí a Beerschot marcamos 70 goles.

-¿Te ayuda en tu trabajo el hecho de ser tan joven?

-Creo que es una ventaja. Porque fui jugador hasta el 2018 y sé qué es lo que necesita esta nueva generación: otra mentalidad, otra cabeza, una nueva forma de comunicar. Y saber llegarles a los chicos con el mensaje. Uno puede tener grandes ideas, pero si no sabe transmitirlas, es difícil implementarlas en la cancha.

Losada comenzó su carrera de entrenador en Beerschot, el club de Bélgica en el que se retiró como futbolista Crédito: @kbeerschotva

Tras 15 años, Losada volverá a cambiar de continente. DC United, cuatro veces campeón de Estados Unidos, buscaba entrenador desde el cese de Ben Olsen el pasado mes de octubre. El club de Washington finalizó en la 13ª posición de la Conferencia Este la temporada pasada, con sólo cinco victorias en 23 partidos.

Así, Losada se convirtió en el octavo entrenador principal en la historia del DC United y el primer extranjero sin relación con Estados Unidos o la MLS. "Yo aspiro a que en poco tiempo la gente empiece a hablar del equipo. En los últimos años no ha estado en los primeros puestos ni ganó títulos, como sí lo hizo cuando se formó la MLS. En este tiempo decidieron invertir en infraestructura e inauguraron un estadio en 2018. Además, ahora están construyendo un hermoso campo de entrenamiento. La idea es cambiar la mentalidad y ser competitivos", detalla el DT.

Mientras espera por el inicio del torneo estadounidense, Losada -a su lado tendrá a Nicolás Frutos, otro argentino con un extenso recorrido en Bélgica- se fue empapando del nuevo mundo que le espera. Allí, en Washington, compartirá el plantel con un compatriota: Yamil Asad, ex jugador de Vélez. "Me informé de todo. Desde las políticas de transferencia y las reglas que hay que seguir para fichar jugadores, a leer y ver sobre mi nuevo equipo y los futbolistas con los que contaré. Me sorprendió el buen nivel que tiene el campeonato", asegura.

En Bélgica, Losada dirigió 42 partidos a Beerschot y su equipo marcó 70 goles

Desde hace varios años, la MLS se sigue expandiendo y apuntó la mirada hacia futbolistas de diversos rincones del mundo. El espectro es amplio y al torneo arribaron varias promesas del fútbol sudamericano. "Ya no se ve sólo a las grandes estrellas que van a retirarse. He visto a chicos muy buenos que juegan en distintas selecciones. La liga tomó muchísimo color, creció y para muchos es una plataforma de despegue para saltar a Europa o a un torneo mejor. Cada año se suman más y más equipos y cada uno de ellos tiene un estadio súper moderno. Si siguen con esta intensidad se van a convertir en una de las mejores ligas del mundo", asegura Losada.

El argentino, cuenta, tuvo entrenadores de la vieja escuela como Oscar Ruggeri, "Chiche" Sosa, José Pastoriza, Julio Falcioni y César Menotti. Ya en Europa, quedó bajo la orden de técnicos más jóvenes de Holanda, Alemania y Bélgica, con otras mentalidades e ideas. "De todos aprendí un poco", dice. ¿A quiénes admira? "La organización defensiva de Diego Simeone y la intensidad y dinámica de los equipos de Bielsa. También me gustan mucho Jürgen Klopp y Julian Nagelsmann", confiesa.

-¿Te gustaría dirigir en la Argentina?

-¿Por qué no? Ahí está mi gente, mi familia. No es algo que lo piense en el corto plazo, pero tampoco tenía en mente venir tan pronto a Estados Unidos y acá estoy. Hoy estoy feliz y me gustaría construir algo en el DC United.

-Viviste media vida afuera de la Argentina. ¿Qué conservás y qué no de nuestro país?

-Sinceramente, entre las costumbres mantengo muy pocas. Nunca fui de tomar mate, aunque sí me gusta comer asados con amigos. Pero a las 7.30 de la noche siempre estoy cenando, soy de adaptarme al lugar donde voy. Del fútbol argentino veo poco, últimamente algo de Boca, River y Racing en la Libertadores. Algunos casos puntuales, pero por la diferencia horaria me cuesta seguirle el tranco al torneo local.

De Bélgica a Estados Unidos. DC United será la nueva estación. Losada, de apenas 38 años, lo tiene claro: "El fútbol es mi pasión, es lo que más me gusta en mi vida".

