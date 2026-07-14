Hinchas argentinos e ingleses viven la previa de la semifinal en Atlanta bajo fuertes medidas de seguridad

ATLANTA (enviado especial).- Apenas terminó la primera semifinal del Mundial, en la que España eliminó a Francia, cientos de argentinos caminaron rumbo al banderazo. Esta vez, el lugar elegido para la tradicional cita previa que convoca a los hinchas para alentar a la selección fue el centro de la ciudad.

Ya en el Fan Fest, donde proyectaron el partido entre españoles y franceses por una pantalla gigante, la zona estaba completamente vallada y militarizada. El operativo, que arrancó este martes y se profundizará el día del partido, incluye operaciones de las task forces o fuerzas especiales.

Apenas terminó la primera semifinal del Mundial, en la que España eliminó a Francia, cientos de argentinos caminaron bajo una fuerte lluvia rumbo al banderazo Aníbal Greco - La Nación

Móviles de varias fuerzas federales, entre ellas la DEA y el FBI, policías del estado de Georgia y de la ciudad de Atlanta -y también agentes de inteligencia de la CIA- estaban apostados en cada esquina de acceso al recinto abierto, ubicado a unos 200 metros del hotel donde concentra la selección. Debido a la magnitud del encuentro, catalogado por las autoridades estadounidenses de alto riesgo, por primera vez los seguidores argentinos se encontraron con estrictas medidas de seguridad y una impactante presencia policial.

Para ingresar al banderazo convocado en Underground Atlanta, la zona comercial ubicada en el barrio Five Points a unos 500 metros del Fan Fest, la policía dispuso dos accesos, en los que revisaban bolsos y mochilas.

Para ingresar al banderazo convocado en Underground Atlanta, la policía dispuso dos accesos, en los que revisaban bolsos y mochilas Aníbal Greco - La Nación

Ya desde las 17 (18 en la Argentina), la zona comenzó a llenarse de banderas y camisetas celestes y blancas. “El que no salta es un inglés” y “Malvinas argentinas, Malvinas argentinas” fueron de los cánticos más entonados.

No es casualidad. El banderazo se da en el marco de la prohibición que dispusieron las autoridades, confirmada este martes por el Ministerio de Seguridad argentino, de ingresar al estadio con pancartas o camisetas con referencia a las islas que fueron motivo de la guerra de 1982.

Semi final de "alto riesgo" así está el operativo de seguridad en el banderazo de Argentina

Quizás por la restricción que anunció la administración Milei, las canciones y banderas con referencia al archipiélago dominaron el encuentro de los fanáticos de la Scaloneta. “Argentinas, Malvinas argentinas” o “esta es la banda loca de la Argentina, la que de las Malvinas nunca se olvida”, sonaron una y otra vez.

Una enorme bandera con la inscripción “orgullosamente argentino” e imágenes de Messi, Maradona y las islas colgaba desde uno de los laterales del recinto que parecía un micro estadio de fútbol. Cómo nunca, decenas de pancartas con alusiones a Malvinas fueron parte del atardecer de Atlanta.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, se cantó también bajo una lluvia por momentos torrencial que caía sobre el recinto abierto rodeado de imponentes edificios del downtown.

"Muchachos...", banderazo argentino en la previa de la semi contra Inglaterra

En el Fan Fest se dio la primera convivencia masiva entre hinchas ingleses y argentinos. Según estimaciones de las autoridades compartidas a LA NACION, en el Mercedes-Benz Stadium se esperan unos 30.000 simpatizantes de la selección y unos 20.000 de los ingleses. Completará el aforo de 70.000 espectadores aficionados de otros países, que en su mayoría se vuelcan por la selección para apoyar a Leo Messi.

El perfil de los ingleses que se ven por las calles de Atlanta está compuesto en su mayoría por grupos de hombres solos llegados desde las islas británicas. En la hinchada argentina, por su parte, predominan las familias. En los bares donde proyectaron la semifinal convivieron sin incidentes ambas hinchadas.

Durante el banderazo, “El que no salta es un inglés” y las canciones que hacen referencia a las Malvinas fueron las más entonadas Aníbal Greco - La Nación

LA NACION habló con varios simpatizantes de la selección de Los tres leones y se mostraron confiados en derrotar al conjunto de Scaloni este miércoles y conseguir el pase a la final.

Dicen respetar a Messi y no muestran rencor con Maradona. Mike, un hincha del Leeds que llegó hace dos semanas a Estados Unidos, dijo: “Ganamos 3 a 0. Tenemos mejor equipo y nuestros jugadores están mucho mejor que los argentinos. Messi es un gran jugador pero no nos asusta”.