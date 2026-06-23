Hinchas de Atlético Madrid quemaron la camiseta de Julián Alvarez tras sus declaraciones sobre abandonar el club

Un grupo de hinchas de Atlético Madrid quemó y pisó una camiseta del conjunto español con el nombre de Julián Alvarez luego de que el futbolista argentino declarara, en medio del Mundial 2026, que le gustaría cambiar de club en el mercado de pases. Los fanáticos compartieron el video en sus redes sociales y acusaron al jugador cordobés de “traidor”.

En uno de los videos difundidos en X, se ve la camiseta titular del Aleti con el dorsal del futbolista argentino colgada en un poste, mientras uno de los hinchas empieza a incendiarla. Una vez que se forma el fuego, el resto de los involucrados comienza a corear: “Julián Alvarez, hijo de p..., por traidor”. Luego, la sueltan y la pisan en el suelo.

Hinchas de Atlético Madrid se filmaron quemando una camiseta de Julián Alvarez

Si bien los rumores de una posible salida del campeón del mundo del equipo español ya estaba asentado en el mercado de pases por el interés de algunas de las potencias de Europa, como Barcelona y Real Madrid, el enojo de los hinchas de Atlético Madrid se produjo después de que el ex River declarara, tras el partido ante Austria, que le gustaría una transferencia a corto plazo.

“No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño“, afirmó en la zona mixta.

A su vez, el enojo de los hinchas de Atlético Madrid se acrecienta en el marco de que Alvarez tiene negociaciones avanzadas con Barcelona, uno de los clásicos y potenciales rivales del Aleti. El argentino ya tuvo un acercamiento positivo con las autoridades del Barça por su contrato y que resta lo más complejo, el acuerdo entre los clubes por el valor de la transferencia. La cláusula de rescisión es estratosférica: 500 millones de euros, sin embargo, según informó el medio catalán Mundo Deportivo, el azulgrana ya le presentó una oferta por 100 millones que no fue respondida por el Atlético.

Julián Alvarez podría jugar en Barcelona la próxima temporada Sebastian Frej - Getty Images North America

El panorama sobre la actualidad de Alvarez en Atlético de Madrid se enturbió cuando en el medio se metió Real Madrid. Un día después de ser reelecto como presidente, Florentino Pérez hizo una oferta por 150 millones de euros por la Araña que fue rechazada de inmediato por el Atlético. En ese momento se sospechó que el interés del máximo ganador de Champions League fuera genuino y que su propuesta solo fue para instalar un monto que dificulte las negociaciones del Aleti con Barcelona. El club colchonero hasta ahora se mostró cerrado a mantener conversaciones sobre su venta; lo considera una pieza vital para el proyecto deportivo.

Además, el delantero descartaría el interés mostrado por Paris Saint Germain (es muy del gusto de Luis Enrique) y no lo convence un regreso a la Premier League, con Arsenal dispuesto a abrirle las puertas. En este contexto, su salida más cercana es hacia Barcelona, lo que provoca la furia de los hinchas de Atlético Madrid.