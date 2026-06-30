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Hinchas de Marruecos residentes en Países Bajos se enfrentaron con la policía durante los festejos por el Mundial
Sucedió en La Haya, la capital administrativa neerlandesa, con una porción de la numerosas comunidad marroquí en ese país europeo
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Marruecos dio un golpe sobre la mesa del Mundial. Como horas antes Paraguay, que logró un triunfo histórico sobre Alemania, el equipo africano se impuso por 3 a 2 sobre otro grande del fútbol, Países Bajos, por penales, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos en Monterrey y sigue adelante en la Copa del Mundo. El próximo sábado se enfrentará con Canadá por los octavos de final.
El triunfo desató eufóricas celebraciones en distintos puntos geográficos del país del norte africano, pero también en numerosas ciudades foráneas con comunidades marroquíes. En La Haya, la capital administrativa de los Países Bajos y la sede de su monarquía, por ejemplo. Pero hubo incidentes. Según la agencia AP, hubo problemas entre los hinchas y la policía.
La policía de La Haya informó que se lanzaron fuegos artificiales de gran potencia en el distrito de Schilderswijk y que los agentes fueron atacados con pirotecnia y piedras. Las unidades antidisturbios enfrentaron a un grupo de violentos y utilizaron carros hidrantes para dispersarlos. “Varias personas han sido arrestadas por cometer actos de violencia abierta”, informó la policía.
Según otros informes, una hora después del inicio de las celebraciones fue cuando el ambiente se complicó al llegar la policía antidisturbios al lugar, realizando acciones con palos para dispersar a la multitud. Según la agencia AFP, hubo, al menos, una decena de detenciones, con agentes reduciendo a varios jóvenes al suelo tras golpearles las piernas con sus palos.
La policía, además, los subió esposados a sus patrullas. Y otros agentes en bicicleta -el medio de transporte popular en Países Bajos, con más de 22 millones de bicicletas para 17 millones de habitantes- persiguieron a los jóvenes por las calles de la ciudad, pero no se registraron daños importantes.
Incidentes en Países Bajos con los marroquíes
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