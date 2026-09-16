Hinchas de Platense protagonizaron incidentes después de la eliminación ante Fluminense por la Copa Libertadores

Lo que debía ser una fiesta para Platense en una noche histórica de Copa Libertadores terminó con incidentes y momentos de tensión en Vicente López. El Calamar ganó 2 a 1 ante Fluminense, pero no le alcanzó para revertir el 0-2 sufrido en Río de Janeiro y quedó eliminado del certamen continental. Minutos después del final, un grupo de hinchas locales ingresó al campo de juego y se dirigió hacia el sector ocupado por los simpatizantes brasileños.

En medio de la invasión, hinchas de Platense se apoderaron de una bandera de Fluminense y la llevaron hacia el campo de juego, una situación que elevó todavía más la tensión. También se produjeron cruces entre integrantes de los bancos de suplentes de ambos equipos, en otro de los focos de conflicto que dejó el cierre del partido.

La tensión se trasladó al campo de juego tras el final del partido entre Platense y Fluminense por la Copa Libertadores

Las imágenes registradas cuando terminó el partido muestran a varios hinchas corriendo por el césped hasta llegar a uno de los alambrados que separaba el campo de juego de la tribuna visitante. Allí comenzaron las provocaciones y los cruces con los simpatizantes de Fluminense que todavía permanecían en el estadio.

Así fueron los incidentes tras el final de Platense-Fluminense

disturbios entre las hinchadas en Platense Fluminense pic.twitter.com/uCCjiEjsq7 — Sofi Martinez (@SofiMMartinez) September 16, 2026

En medio de la confusión, algunos de los hinchas que habían ingresado al terreno intentaron treparse a la estructura que separaba ambos sectores, mientras del otro lado también hubo reacciones. La situación generó algunos segundos de tensión y obligó a intervenir al personal de seguridad que se encontraba dentro del campo e intentaron contener a quienes habían protagonizado la invasión.

Más allá de las corridas y los cruces junto al alambrado, el episodio no derivó en un enfrentamiento generalizado entre ambas parcialidades.

INCIDENTES EN VICENTE LÓPEZ 🚨



Luego de la eliminación de Platense contra Fluminense en la CONMEBOL #Libertadores, todo terminó con problemas en la tribuna visitante y debió intervenir la policía. pic.twitter.com/iDWQAGGyFy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2026

Todo ocurrió después de una noche que había llevado a Platense de la ilusión a la eliminación. El equipo dirigido por Martín Palermo llegaba a Vicente López con la obligación de remontar el 0-2 sufrido en el Maracaná y durante el primer tiempo consiguió exactamente lo que necesitaba.

Guido Mainero abrió el marcador a los 30 minutos y, cuando se terminaba la primera parte, asistió a Bruno Sepúlveda para el 2-0 que igualaba la serie y hacía explotar al estadio. Platense había conseguido borrar en 45 minutos la ventaja que Fluminense había construido en Río de Janeiro.

briga entre as comissões técnica de fluminense e platense pic.twitter.com/qrAcpf7KNf — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 16, 2026

Sin embargo, a los 11 minutos del segundo tiempo apareció Agustín Canobbio. El uruguayo inició una contra, recibió la devolución de Hulk y definió para establecer el 2-1. Ese gol volvió a poner al conjunto brasileño por delante en el resultado global y obligó al Calamar a marcar dos veces más para conseguir la clasificación.

Platense fue en busca de la hazaña hasta el final y estuvo muy cerca. Fábio, el experimentado arquero de Fluminense, resultó decisivo con dos intervenciones consecutivas en los últimos minutos que sostuvieron la ventaja en la serie.

Los incidentes en el campo de juego tras el final del partido entre Platense y Fluminense en el estadio Vicente López Cuartos de Final Copa Conmebol Libertadores.

Después del pitazo final, la frustración por el desenlace dio lugar a las escenas de violencia que se registraron sobre el campo de juego y frente al sector ocupado por los hinchas visitantes.

El Calamar terminó ganando 2-1 la revancha, pero el 2-0 conseguido por Fluminense en Brasil terminó inclinando la eliminatoria: el conjunto carioca avanzó a las semifinales con un global de 3-2. Con esta clasificación, Fluminense alcanzó las semifinales de la Libertadores por tercera vez en su historia. Su rival será el ganador del partido entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito.