Historial de Noruega vs. Inglaterra: todos los números y resultados

Noruega e Inglaterra protagonizan este sábado el tercer partido de cuartos de final del Mundial 2026. El cruce, que dará a conocer el rival de la selección argentina o Suiza en semifinales, se disputa a las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 3 de septiembre de 2014, en el marco de un amistoso internacional disputado en el estadio de Wembley. Entonces, los Tres Leones se quedaron con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Wayne Rooney. En el historial hay 11 antecedentes: los ingleses tienen ventaja con seis triunfos contra dos de los noruegos y tres empates.

Wayne Rooney hizo el gol del triunfo en el último partido entre Noruega e Inglaterra, en 2014 PHILIPPE MERLE - AFP

La primera vez que se cruzaron fue el 14 de mayo de 1938, también en un amistoso, con triunfo británico por 1 a 0. El primer compromiso por los puntos fue recién en 1980, cuando se enfrentaron en las eliminatorias de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) rumbo al Mundial España 1982. En aquella oportunidad, Inglaterra ganó por 4 a 0 en Londres y Noruega celebró por 2 a 1 en Oslo.

De ahí en adelante hubo tres partidos oficiales más. El primero fue el 14 de octubre de 1992 en Wembley y empataron 1 a 1 por los goles de David Platt -I- y Kjetil Redal -N-, por las Eliminatorias para Estados Unidos 1994. El segundo, también en el marco de ese certamen clasificatorio, se disputó el 2 de junio de 1993 y Noruega se adjudicó los tres puntos con tantos de Oyvind Leonhardsen y Lars Bohinen. Por último, se vieron las caras en la clasificación para la Eurocopa Inglaterra 1996 y empataron 0 a 0.

Es decir, el de este sábado será el primer cruce que protagonicen en el marco de un Mundial. Encima, en un mano a mano eliminatorio.

Resultados de Noruega en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo I: Triunfo 4 a 1 vs. Irak - Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra.

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra. Fecha 2 del Grupo I: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos).

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos). Fecha 3 del Grupo I: Derrota 4 a 1 vs. Francia - Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante)

- Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante) 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).

- Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos). Octavos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil - Dos goles de Erling Haaland (Neymar Jr. descontó para los sudamericanos).

Erling Haaland brilló ante Brasil y metió a Noruega en los cuartos de final del Mundial Frank Franklin II - AP

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L: Victoria 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).

- Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas). Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.

Fecha 3 del Grupo L: Victoria 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

- Goles de Jude Bellingham y Harry Kane. 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).

- Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. México - Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos).