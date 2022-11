Historias de Qatar: la camiseta de un campeón mundial que nadie sabía quién la tenía y volvió a manos de su dueño 27 años después

escuchar

Corría abril 1995 cuando un grupo de 18 jóvenes viajó con el sueño de levantar la Copa del Mundo Sub 20 a un país desconocido del que nadie hablaba y que hoy retumba en cada rincón: Qatar. Ahí escribieron un libro de cuentos con historias mágicas y envueltos en la camiseta celeste y blanca que hoy siguen sumando capítulos increíbles. Juan Pablo Sorin, capitán de aquel imborrable equipo conducido por José Pekerman, y Sol Alac realizaron la producción general de “Érase una vez en Qatar”, el documental que cuenta la aventura de jóvenes argentinos, brasileños, españoles y portugueses que fueron detrás de un mismo objetivo: besar la Copa del Mundo en medio del desierto.

A lo largo de las 36 entrevistas que repasan la historia de los 25 días vividos en Qatar, Sorin se reunió con Gustavo Lombardi, hoy periodista de TyC Sports, que le comentó que el único recuerdo que guardaba de aquella imborrable hazaña era la camiseta de la final que le ganaron a Brasil por 2 a 0, con goles de Leonardo Biagini y Francisco Panchito Guerrero. Pero al mostrársela para que le hicieran una toma con su reliquia, Sorin le dio una muy mala noticia: “Gus, esta no es la camiseta del Mundial porque no tiene tu apellido escrito en la espalda. Ésta es la camiseta del Sudamericano de Bolivia o de algún amistoso que jugamos después”. El rostro se le transformó a Lombardi al escucharlo y después de despedirse de su amigo lo envolvió la angustia por saber que ya nada lo ligaba con la tierra que volverá a pisar en pocas horas, para comentar los partidos de Lionel Messi y compañía.

Qatar 1995: Lombardi y la camiseta 4 Fifa.com

¿Qué habrá pasado con la camiseta de la final? ¿Dónde estará? ¿Quién la tendrá? ¿Existirá aún o se habrá convertido en un trapo? La última vez que la número 4 de Lombardi se vio en público fue en La Serena, en Chile, durante la Copa América de 2015, cuando un periodista de radio Mitre entrevistó a un hincha que la llevaba puesta y le preguntó por qué tenía la camiseta de su compañero de trabajo, que en esa época comentaba el torneo internacional para Mitre. La respuesta fue sencilla: “Soy periodista. En el año 95 fui a cubrir el Mundial de Qatar Sub 20 para LA NACION y acá la tengo”. Pero ese mensaje nunca lo recibió Lombardi, que por ese entonces estaba convencido de que la camiseta que él tenía en su casa era la original”.

Lo cierto es que luego de la entrevista con Sorin, la producción del documental se extendió con visitas a distintas ciudades de Brasil para ver a Caio Ribeiro, Zé Elias y Luizão; a España con encuentros con Raúl, Javi López Vallejo, Joseba Etxeberría y Vicente Del Bosque, y a Portugal para visitar a Dani Carvalho. Ya en Buenos Aires, Sorin se reunió con Ignacio Turin, el periodista de LA NACION que cubrió el Mundial Sub 20 en Qatar, y entre tantas historias y recuerdos, le contó lo que había vivido con Lombardi. De pronto, el rostro de Turin se desfiguró, acompañado con una sonrisa. Cortó abruptamente el diálogo, diciéndole al ex capitán: “Juampi, yo tengo la camiseta de Gustavo. El utilero Carlitos Peralta nos regaló una camiseta a cada periodista como recuerdo. Pensé que ustedes se habían quedado al menos con una, pero parece que no fue así. Quiero devolvérsela a Gustavo y quiero que me ayudes. Esa camiseta tiene que volver a Qatar con su dueño. Se la voy a pedir a Nico, mi hijo, a quien se la regalé”.

Equipo campeón del mundo en Qatar 1995 LA NACION

Poco después de presentar “Érase una vez en Qatar” en el Festival de Cine de Mar del Plata y de hacerlo en el CCK de Buenos Aires, Sorin cerró una de las tantas historias que se abrieron durante la producción del documental: reunió a Lombardi, a Turin y a la camiseta con el apellido impreso en la espalda 27 años después. “Estoy muy emocionado, esto es salido de un cuento mágico, como el que vivimos en Qatar. Jamás imaginé que a dos días de viajar a cubrir el Mundial podría recuperarla. Ahora Tomy y Siena van a ver la verdadera camiseta de papá”, dijo Lombardi, mientras leía la crónica original de LA NACION que llevó Turin y en la que, vaya los giros del destino, lo había calificado con un 9 como al mejor jugador de la final.

El trailer de “Érase una vez”

Erase una vez en Qatar

Laura Reina, la mujer de Gustavo que grabó por siempre esa alegría infinita multiplicada por tres, guarda también su propia historia con Qatar, el fútbol y el significado de recuperar una parte fuerte de su historia adolescente. Entre tanta emoción y nostalgia, Laura contó que una de las tantas cosas que lo enamoraron de Gustavo, a quien no conocía, fueron las crónicas y notas que escribió Turin mientras cubría los seleccionados juveniles, porque mostraba el costado intelectual del por entonces futbolista de River, que se interiorizaba por la lectura, la historia y la filosofía. “Y acá estamos… 25 años juntos con Tomi y Siena que nos acompañan”.

Casualidades, causalidades o simplemente historias mágicas que merecen ser contadas empezando con un Érase una vez en Qatar…

