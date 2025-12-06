Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 vs. Argelia, Austria y Jordania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce cuándo jugará contra cada uno de sus rivales en la primera ronda de la Copa del Mundo
De cara al Mundial 2026, la selección argentina quedó emparejada en el Grupo J con rivales que, a priori, no deberían ponerle piedras en el camino hacia la etapa de eliminación directa: Austria, Argelia y Jordania. De los tres, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las 5 mejores ligas de Europa. En contrapartida, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición. El seleccionado africano, por su parte, atraviesa un gran presente y buscará avanzar de ronda.
El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio a las 23 en Kansas City, frente a Argelia, rival que decantó del Bombo 3. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 15 y en Dallas, al oponente del Bombo 2, Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 00 jugará contra Jordania, que estaba en el Bombo 4. Este sábado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó el cronograma con días, horarios y sedes de todos los partidos.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 00 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 00 en el AT&T Stadium de Dallas.
En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.
Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.
