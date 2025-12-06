Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 vs. Argelia, Austria y Jordania

De cara al Mundial 2026, la selección argentina quedó emparejada en el Grupo J con rivales que, a priori, no deberían ponerle piedras en el camino hacia la etapa de eliminación directa: Austria, Argelia y Jordania. De los tres, el más complejo en los papeles es el combinado austríaco, con varias figuras que juegan en las 5 mejores ligas de Europa. En contrapartida, el conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de esta edición. El seleccionado africano, por su parte, atraviesa un gran presente y buscará avanzar de ronda.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio a las 23 en Kansas City, frente a Argelia, rival que decantó del Bombo 3. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 15 y en Dallas, al oponente del Bombo 2, Austria. Por último, el domingo 28 de junio a las 00 jugará contra Jordania, que estaba en el Bombo 4. Este sábado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó el cronograma con días, horarios y sedes de todos los partidos.

El fixture de la selección argentina en la etapa de grupos del Mundial 2026 Captura

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 00 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 00 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.