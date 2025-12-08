Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente entre la selección argentina y España

La selección argentina y de España deben jugar la Finalissima por haber sido campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente, pero el encuentro está en un limbo y no se oficializa a pesar de que tiene una fecha establecida y es viernes 27 o sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, Qatar.

El encuentro tiene un sinfín de idas y vueltas. Primero, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la anunció en su calendario de 2026 y la ubicó a fines de marzo, durante la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de 2026 para partidos internacionales, sin una fecha exacta. La FIFA y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) nunca se expresaron oficialmente.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

En un primer momento, se dijo que la Finalissima no se oficializaba porque la Furia roja todavía estaba compitiendo en la eliminatorias europeas para clasificar a la próxima Copa del Mundo y en caso de tener que disputar el repechaje, iba a hacerlo en la misma fecha que está planteada esta copa. Sin embargo, el equipo de Luis De la Fuente accedió directamente al Mundial 2026 como líder del grupo E y, en consiguiente, tiene disponibilidad en la fecha señalada.

Sin impedimentos para que choquen el N° 1 y 2 del ranking de la FIFA, el compromiso sigue en duda. Con el correr de los días crecen las posibilidades de que no se dispute porque, aunque no lo manifiestan abiertamente y apenas dan indicios de sus posturas, ninguno de los países está de acuerdo en verse las caras por un título unos meses antes del Mundial 2026. De hecho, sería el último partido que tendrían antes de que sus respectivos entrenadores confeccionen el plantel de 26 jugadores para el gran objetivo del próximo año.

A ello hay que sumarle que el sorteo de la Copa del Mundo los dejó con chances de cruzarse en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. Eso ocurrirá si la Argentina lidera el grupo J y España es segundo en el H, o viceversa. En caso de ambos lograr el primer lugar, no se medirán hasta en una hipotética final. Aunque de darse la lógica no se medirán muy temprano en la cita ecuménica, puede ser un

Durante la ceremonia de la FIFA en Washington, el entrenador de la selección nacional, Lionel Scaloni, habló sobre duelo con los españoles y, entre líneas, no fue positivo respecto de jugarse en marzo de 2026: “Creo que se podría haber jugado antes. Pero ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad. Viajé justo con Luis de la Fuente, que además de ser entrenador de España es mi amigo... Me dio el curso de entrenador a mí y me dijo que tampoco tiene la confirmación oficial del partido".

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

Cómo clasificaron a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.