Horario del partido de la selección argentina vs. Burkina Faso

Finalmente, la selección argentina jugará su segundo amistoso. Después de golear a Bolivia por 4 a 0 en Córdoba en el inicio de esta fecha FIFA, la primera pos Mundial 2026, la albiceleste se enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un encuentro que estuvo lleno de dudas este viernes, ya que la delegación africana se embarcó a último momento, razón por la cual peligró.

El partido, el primero entre ambos en la historia, iniciará a las 21 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central de la selección que asume el nuevo liderazgo DIEGO LIMA - AFP

Este viernes todo era un manto de dudas sobre este encuentro, ya que en principio, habrían cambiado las condiciones iniciales del acuerdo y por ello, los africanos viajaron con la antelación correspondiente. Tras una jornada de dimes y diretes, de idas y vueltas, finalmente la AFA confirmó que Burkina Faso llegará pasado el mediodía argentino, por lo que tendrá apenas un par de horas de descanso antes de jugar ante la albiceleste.

Luego de golear a Bolivia 4 a 0 en Córdoba, la Argentina apostará, como en ese juego, a ir viendo las caras nuevas que se perfilan como protagonistas del recambio que ya inició ante la inminente salida del líder y capitán, Lionel Messi. Justamente Leo (y también su subcapitán, Nicolás Otamendi), se despedirá de la camiseta argentina este martes, también en el Monumental, en el último amistoso de esta fecha FIFA, ante Benín.

El seleccionado albiceleste afrontó el primer compromiso de esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre, con triunfo ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Lionel Messi- y José Manuel ‘Flaco’ López.

Los Potros, por su parte, jugaron dos partidos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, con un gol de Lassina Traoré, delantero de Shakhtar Donetsk (Aiyegun Tosin empató para los benineses). Luego, vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana con un tanto de Aboubacar Camara, atacante de Salzburgo.

Aunque nunca se cruzó con los burkineses, la Argentina registra varios antecedentes contra selecciones africanos. Acumula 24 victorias, tres empates y cinco derrotas en 32 partidos. El rival con el que más veces se cruzó fue Nigeria, con nueve enfrentamientos, y el último Egipto, al que venció por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 con goles del ‘Cuti’ Romero, Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los Faraones).

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Argentina vs. Burkina Faso: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 3 de octubre.

: Sábado 3 de octubre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.