Ichika Egashira: la futbolista japonesa que llegó a Argentina para jugar en Excursionistas por la admiración a Messi

Ichika recibió la pelota en tres cuartos de cancha sobre la derecha. La dominó con su pie izquierdo, enganchó hacia adentro y con el movimiento superó la primera marca. Entró en el área, y cuando le salió la marcadora central, se perfiló sobre su pierna zurda. Apenas alzó la vista, encontró el hueco y sacó un disparo pegado al palo derecho de la arquera, a la que tomó mitad de camino y desconcertada por lo rápido del remate. Fue el debut goleador de Ichika Egashira, a pocos minutos del inicio del primer entrenamiento en su nuevo club, Excursionistas.

Ichika tiene 20 años, es la primera jugadora japonesa en el fútbol argentino y llegó a Buenos Aires desde FC Kunoichi, que milita en la División 1 de la liga nipona de fútbol femenino, donde jugó como delantera en el primer equipo durante la temporada 2022. Con apenas unos pocos días en nuestro país, espera la oportunidad de jugar en las próximas fechas del campeonato que acaba de comenzar.

Ichika Egisha en la tribuna del "Coloso de Bajo Belgrano", el estadio del Club Excursionistas Alejandro Guyot - LA NACION

“Admiro a Messi y a los futbolistas argentinos. Por su forma de jugar y su personalidad, y estoy segura que viviendo y jugando aquí voy a dar un salto de calidad y creceré como jugadora. Quiero aprender de la pasión y la energía que tienen los argentinos y que eso me va a ayuda a crecer como futbolista”, le dijo a LA NACION Ichika Egashira con una gran convicción y sin perder nunca la sonrisa que lleva instalada en su rostro como una marca registrada. “Estoy segura que voy a poder ayudar a mi equipo, que voy a seguir mejorando y que un día voy a ser una jugadora reconocida a nivel mundial”, afirmó con determinación.

Mide un metro cincuenta, de aspecto frágil, se mueve como si anduviese en cámara rápida y cuando le acercan una pelota de fútbol la escena se torna surrealista. El balón adquiere una proporción extraña porque al lado de la Ichika parece enorme. Pero cuando comienza a hacer jueguitos, la pelota se amansa y termina dócil, pegada a la suela de su botín.

Ichika Egashira jugando para el Iga FC Kunoichi

Luego de mirar y estudiar cientos de videos en internet de Lionel Messi y todo futbolista argentino que estuvo a su alcance, Ichika se puso en contacto con Musou FC, en Japón, buscando una puerta de entrada que le permita llegar a nuestro país. Musou se trata de una organización de entrenadores y futbolistas, con sede en Japón y Argentina que realiza “training camps” para jugadores nipones. Además cuentan con una filial en Argentina que el año pasado participó en la liga regional sur/zarateña y que está buscando competir en una liga profesional local para atraer futbolistas japoneses. Ellos vieron con buenos ojos la inquietud de la delantera y se pusieron en contacto con algunos equipos de fútbol femenino para encontrarle un lugar. En este recorrido, Excursionistas apareció como la mejor alternativa porque el club se mostró entusiasmado desde un primer momento con la propuesta y además milita en primera división, que era una condición importante para cumplir con las expectativas de la futbolista japonesa.

El que gestó la llegada de Ichika Egashira a Excursionistas fue Fernando Moya, un preparador físico y técnico que vivió cinco años en Japón como profesor en escuelas de fútbol infantil y es uno de los miembros de Musou en Argentina. “En Japón comencé como profesor y terminé como director de ocho escuelas en las que replicamos el estilo argentino para la enseñanza del fútbol. Al volver a Argentina comenzamos a traer futbolistas japoneses que participaron en inferiores en clubes de primera como Arsenal de Sarandí, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Independiente y River. Eso les permitió mejorar muchísimo. Ellos juegan un fútbol muy dinámico, pero de muy poco contacto, y eso les quita competitividad”, contó Fernando Moya.

Primer entrenamiento: gol ✅



¡De Japón al Bajo Belgrano! 🎌🇳🇬 pic.twitter.com/S0cWuSA585 — Excursionistas Fútbol Femenino (@excursiofutfem) February 3, 2023

“Allá el fútbol femenino está mucho más desarrollado que en Argentina. Son rápidas, habilidosas y juegan con más ritmo. La selección de fútbol femenino fue campeona del mundo en 2011 y sub campeona en 2015″, dijo Moya.

La admiración por Messi

“Ichika vino con expectativa de aprender y de incorporar eso que ella cree que tenemos en nuestro país. La energía, las ganas y la calidad técnica. Está convencida que jugar acá la va a potenciar y le va a permitir llegar a alguna liga de europa”, explicó Fernando Moya. “Ella admira a Messi y lo tiene como referente y espejo. Salvando distancias, intenta copiar su estilo y al ser zurda busca replicar movimientos y la pegada que él tiene”, contó el directivo de Musou Argentina acerca de Ichika.

La futbolista cuenta que le informó a su familia de su viaje recién cuando estuvo todo confirmado, y que esto generó algo de tensión, pero que ella estaba totalmente decidida y que no estaba dispuesta a renunciar a su sueño: “Ellos se quedaron un poco preocupados por estar tan lejos, pero saben de mi profundo deseo por jugar al fútbol aquí y que no me podían detener, entonces mi padres me dijeron que si esa era mi decisión, tenía que dar lo mejor de mi”.

Ichika juega al fútbol desde los nueve años. “Mi padre quiso llevar a mi hermano a una escuela de fútbol, pero él prefirió quedarse mirando en la televisión a Naruto y en su lugar me llevó a mi. Desde ese momento comencé a jugar con varones y rápidamente me destaqué. Mi sueño fue siempre ser futbolista”.

La jugadora japonesa comenzó a practicar fútbol a los 9 años

De Tokio al Bajo Belgrano

El estadio de Excursionistas es de los más pintorescos del fútbol de ascenso por lo prolijo de sus tribunas y por ser el único de césped sintético entre los equipos que militan en AFA. En la entrada surge un mural de unos 5 metros por 20 con las imágenes de Diego Armando Maradona y de René Houseman con las copas ganadas en 1986 y 1978. Está rodeado, por un costado por edificios, y en el otro lateral, casas bajas con un diseño muy cuidado, frente al campo de golf de Palermo y muy cerca del Buenos Aires Lawn Tennis Club. El ritmo apacible del barrio se desacomodó con la presentación de Ichika. Excursionistas es un club que no está acostumbrado a la estridencia ni a los primeros planos. Muchos periodistas, alguna cámara de televisión, directivos de AFA y dirigentes fueron el marco de llegada para la japonesa. Pero ella no tomó nota de tanta pompa y se mostró dispuesta a responder preguntas, a posar para todas las fotos que le pidieron, a videos haciendo jueguitos y remató la faena con un golazo de zurda en los pocos minutos que tuvo durante el entrenamiento que ilusionó a los pocos hinchas que estaban en las tribunas.

El director técnico de Excursionistas, Ignacio Lacal dijo: “Estamos entusiasmados porque el equipo se reforzó para esta temporada con varias jugadoras de jerarquía y esperamos mejorar lo que hicimos el año pasado. Este año apuntamos a mantener la categoría y si es posible dar pelea. La llegada de Ichika nos interesó porque vimos que tiene buena técnica y es rápida. A esto se suma que la vimos muy motivada y que el grupo la recibió muy bien”.

Sus compañeras le hicieron un túnel de bienvenida y se divirtieron intentando enseñarle algunas palabras en castellano que Ichika intentó retener. Cuando un directivo le acercó una camiseta de Excursionistas para la foto, ella le respondió risueña: “verde y blanco”, señalando cada uno de los colores en un muestra de complicidad que generó algunos aplausos.

Natalia Tévez, la delantera de Excursionistas, que llegó como refuerzo desde Platense, se muestra contenta con la llegada de Egashira: “Tiene muy buena onda y mucha energía y lo que se genera alrededor de ella es muy bueno para nosotras. Ojalá nos ayude por seguir creciendo. El fútbol femenino se está desarrollando mucho, pero todavía falta. Cada una de nosotras hace un esfuerzo enorme para jugar y a la vez trabajar y sostener a nuestra familia. La mayoría hacemos malabares para hacer esto que nos gusta, y a la vez cumplir con otras obligaciones”.

Ichika esta feliz

Solo habla unas pocas palabras en nuestro idioma, que aprendió en Japón cuando confirmó que se mudaba a nuestro país: “Estoy estudiando español. Voy a tratar de aprender para comunicarme lo más rápido posible con mis compañeras y el cuerpo técnico. Voy a dedicar el día a día para aprender el idioma. Quiero acostumbrarme al fútbol y a la forma de vida en Argentina”, dice Ichika.

Presentación de Ichika

Ante la pregunta acerca de lo que más la sorprendió en estos dos primeros díassu respuesta fue contundente: “Todo. Japón es lo opuesto a Argentina. Acá la gente es más divertida, más afectuosa, todos se saludan y son amables. Estoy feliz de estar acá”, remató Ichika.