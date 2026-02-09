La inesperada historia de amor de “Furia” de Gran Hermano con un jugador de fútbol

El 2026 arrancó con todo para Juliana “Furia” Scaglione, ya que el nuevo año le trajo un nuevo amor. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) hizo público su noviazgo con el futbolista Nicolás Rodríguez y sorprendió a sus seguidores al mostrar su costado más romántico. “Somos dos locos hermosos”, aseguró en un video que compartió junto al arquero de Excursionistas, donde se los vio muy enamorados.

Lejos de las controversias y concentrada en su vida amorosa, la mediática terminó por oficializar su vínculo Rodríguez. Primero lo hizo a través de una foto en sus historias de Instagram, donde cosecha 735 mil seguidores. En la imagen, que fue subida primero por el futbolista y luego reposteada por Furia, se los observó distendidos posando en el espejo de un ascensor, mientras él la rodea con sus brazos y sonríe a la cámara. El emoji de corazón fue el detalle que cerró el mensaje.

La foto que confirmó el romance de Furia con el arquero

Esa historia en Instagram alcanzó para que los seguidores de la exparticipante entendieran que se trataba de una confirmación formal del romance. Por ese motivo, rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de cariño y felicitaciones por su relación con el jugador.

Luego, Furia compartió un video donde se los vio muy enamorados viajando en un auto. Ambos con un look rockero, con gafas de sol y vestidos de negro, bailaron para la cámara. Allí, la ex hermanita aprovechó para agradecer los saludos de sus fanáticos y brindó más detalles del vínculo. “Somos dos locos hermosos (sí, ya lo sabemos) ¡gracias por todos los mensajes de amor!“, escribió sobre el clip.

Furia agradeció las muestras de cariño de sus fans por su nueva pareja (Foto: @furiascaglione)

En 2023, Furia Scaglione alcanzó gran popularidad gracias a su paso por Gran Hermano, donde se destacó por sus constantes enfrentamientos con otros participantes y por cosechar un fandom muy fuerte, que la apoyaba en las calles y en las redes sociales. Esa exposición, que la volvió muy conocida para el público en general, tuvo un final agridulce, ya que fue eliminada por el público pocas semanas antes de la final.

La figura mediática, que durante ese período realizó algunos trabajos en streaming con escasa repercusión y participó en obras teatrales de bajo perfil, optó por regresar al formato de reality. Hacia fines de diciembre de 2025 comenzó a emitirse su participación en el programa El internado (Mega), un ciclo muy similar a Gran Hermano, grabado en Perú pero emitido en Chile.

El programa ya estaba completamente registrado, por lo que no se trata de una competencia en vivo como el reality argentino. Apenas tuvo oportunidad, Furia volvió a mostrar su estilo característico en televisión y protagonizó una fuerte pelea a los gritos con otra participante. La persona que recibió el enojo de Scaglione fue Laura Bozzo, la conductora peruana que ganó gran popularidad en la televisión mexicana tras liderar distintos programas de temática jurídica.

Furia se volvió muy conocida para el público tras su paso por Gran Hermano (Foto: @furiascaglione)

El nuevo romance de Furia Scaglione podría marcar un punto de inflexión en su exposición pública, ya que este vínculo sentimental parece ubicarla en un momento más calmo de su vida personal. Enfocada en el amor y lejos de los escándalos que solían rodearla, la ex Gran Hermano da señales de priorizar la estabilidad emocional por sobre la confrontación mediática en la actualidad. El tiempo dirá si seguirá en esa tesitura o volverá a sus andanzas que le valieron su mote.