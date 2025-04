Iker Muniain, de los que le decían que estaba “loco” a su felicidad en un San Lorenzo que le “robó el corazón”

Iker Muniain lleva más de siete meses en el club que representó un giro completo en su carrera, desarrollada íntegramente en Athletic Bilbao hasta que cumplió 31 años. En el club vasco cerró un ciclo para comenzar una aventura en otro equipo, en un país distinto, en un continente desconocido. Desde comienzos de septiembre de 2024 se incorporó a San Lorenzo, donde se convirtió en un eslabón más entre los futbolistas de origen vasco y el Ciclón.

En menos de un año ya vivió la inestabilidad de los entrenadores que caracteriza a nuestro fútbol. Debutó con Leandro Romagnoli y después se puso a las órdenes de Miguel Ángel Russo. Suma 21 partidos, con cuatro goles y una asistencia. Dio algunas muestras de su juego asociativo y cerebral, en una adaptación que se vio interrumpida durante casi un mes y medio por un desgarro del que se recuperó en España.

En una entrevista con Informe Plus, programa español emitido por la plataforma Movistar, Muniain hizo un repaso de lo que fue su decisión de venir a jugar a la Argentina, con el tipo de fútbol que se encontró y de la identificación y cariño que lo vinculan con San Lorenzo.

Sin mucha continuidad como titular en sus últimos tiempos en el Athletic Bilbao, Muniain fue previendo el escenario: “Desde un tiempo antes hablaba de la posibilidad de dejar el Athletic. No era la idea, pero había que estar alerta por si sucedía y la idea era clara: ir al fútbol argentino. Por (Marcelo) Bielsa, por las hinchadas y cómo se vive el fútbol”.

“Tenía amigos argentinos en España y les preguntaba por San Lorenzo cuando estaba avanzado el tema. Y todos coincidían en una cosa: la hinchada era especial, creaban cánticos con mucho arte, las otras hinchadas copiaban los ritmos y las letras", expresó.

En la conversación también participa el representante del N° 10 del Ciclón, Omar Rodríguez, que contó un entretelón antes de que se concretara el interés de San Lorenzo: “Después de tener videos-llamadas con un par de clubes de Arabia Saudita, Iker me dijo ‘si tengo que irme a alguno de esos equipos es la putada de mi vida’. Hablamos con River, pero no se da. Iker se da cuenta de que no es importante el escudo y se abre la chance de ir a San Lorenzo“.

Munian continuó con lo que fue el proceso previo a la firma del contrato que vence en diciembre de este año: “Como siempre, escuché las opiniones de mi familia y mis amigos. Algunos me decían que estaba un poco loco, que lo pensara bien, que había opciones más tranquilas o mejores económicamente. Uno se tiene que guiar por lo que tiene adentro y lo que a mí me movía y lo que me ilusionaba era lo que terminó pasando“.

Siguiente paso, reconocimiento del lugar que sería su futuro profesional: “Viajé a Argentina por unos días para conocer más de la ciudad. Le dije a mi novia que quería ver la cancha y el estadio. Un amigo me miró con cara de sorpresa y le dije ‘necesito ir ahora’, y Ana, mi novia, allí me dijo: ‘Mira lo que es esto...‘, y le contesté, ‘Bueno, esto es lo que quería’ ”.

Saber cómo y cuándo irse.

Saber a dónde ir.



Munian tuvo palabras que sonarán como música para el hincha azulgrana: “Estoy absolutamente feliz desde que llegué a San Lorenzo, disfrutando cada momento. Quiero conseguir algo importante con este club. San Lorenzo y su gente me han robado un pedazo de mi corazón”.

Después de seguir al fútbol argentino durante bastante tiempo por televisión, Muniain ahora es un protagonista con juicio formado sobre cómo se juega en nuestras canchas: "Al futbolista argentino le gusta el contacto, al soltar la pelota te dejan una patada... es su manera y hay que acostumbrarse. En el Athletic me tocó siempre recibir a la gente, en este caso era yo el que llegaba a un lugar nuevo para mí“.

La despedida de Muniain al Papa Francisco

Munian también se refirió al significado especial que tiene el Papa Francisco para San Lorenzo: “Es un día muy triste... Para la ciudad y para el club, por todo lo que representaba el 𝐏𝐚𝐩𝐚 para todos nosotros. Él era un confeso hincha, siempre lo seguía y nos mandaba saludos. Para toda la familia de San Lorenzo fue un golpe muy duro por todo lo que representaba para nosotros”.

