Iker Muniain tiene las horas contadas en San Lorenzo y dejaría el club por “temas personales”

Los días de Iker Muniain en San Lorenzo están contados. A falta de la comunicación oficial, todos los indicios conducen a una rescisión anticipada del vínculo entre el creativo vasco de 32 años y el Ciclón, que vence a fin de año. El futbolista extraña a su familia, que vive en Europa, y permanece junto a ellos en Bilbao. Habría decidido no regresar y su continuidad como profesional tampoco está confirmada.

En el club de Boedo ya saben que la decisión está tomada y que el futbolista español comunicaría su determinación “entre el viernes y el sábado”. Es un golpe de enormes proporciones para el incipiente ciclo de Damián Ayude, el entrenador que reemplaza a Miguel Ángel Russo y que ya está trabajando con los futbolistas en la Ciudad Deportiva. A partir de hoy y por el término de una semana, el equipo hará la parte más exigente de la pretemporada en un hotel de Cardales, en Escobar. Si hasta ahora mantenían un hilo de esperanza por el regreso de Muniain -el jugador más decisivo del equipo, el capitán-, ese anhelo se desvaneció con el correr de las horas.

Ayude, el entrenador, deberá agudizar el ingenio para reemplazar el talento del vasco. Entre otros motivos, porque San Lorenzo no tiene un peso para gastar en el mercado de transferencias y está inhibido. Tanto, que aún no puede resolver el caso de Jeremías James: el juvenil está a préstamo en Alvarado, pero lo quiere Deportivo Morón para la segunda rueda de la Primera Nacional. Hay un cargo en pesos por interrupción de la cesión, que el Ciclón no puede afrontar. Así, el defensor permanecerá en Mar del Plata. Por ahora...

El detalle que ilusionaba a los hinchas del Ciclón

Hace un par de semanas, Muniain fue a ver a su hijo -también llamado Iker- a las instalaciones de Lezama, la Ciudad Deportiva en el que se entrenan las divisiones inferiores del Athletic. Muniain Jr juega en la categoría alevín y su padre acudió con una pulsera que tenía los colores azul y rojo: el azulgrana típico de San Lorenzo. Muchos creyeron que era un guiño para el club argentino, del que se enamoró y en el que vivió una montaña rusa de emociones: de pelear un torneo -fue semifinalista en el último Apertura- a ser el referente del equipo en medio de una crisis institucional que terminó con el presidente Marcelo Moretti apartado de su cargo.

El paso de Muniain por el fútbol argentino fue fructífero y se cerrará, salvo un cambio asombroso de último momento, con los siguientes números: 26 partidos jugados -18 desde el inicio-, cuatro goles y una asistencia. Fue, además, el elegido por Miguel Ángel Russo para portar el brazalete de capitán. Y el primero en decirles a sus compañeros que tenían que saludar a su gente al término de cada uno de los encuentros. El Ciclón lo extrañará, adentro y afuera de la cancha. Y pensar que hace menos de dos meses el vasco casi que juraba amor eterno a la camiseta azulgrana: “Estoy absolutamente feliz desde que llegué a San Lorenzo, disfrutando cada momento. Quiero conseguir algo importante con este club. San Lorenzo y su gente me han robado un pedazo de mi corazón”. Era el 21 de abril de este año. Tan lejos, tan cerca.

Quién es el nuevo DT del Ciclón

Damián Ayude, director técnico que tomó el mando de la reserva en abril de 2024, fue finalista de la Copa Proyección del año pasado y firmó contrato por un año: hasta el 30 de junio de 2026.

Ayude se encargó de la reserva cuando Leandro Romagnoli asumió como preparador del equipo de la primera división. Al disputar la Copa Proyección llevó al segundo plantel a la definición, que perdió a manos de River. Ya en 2025 la reserva azulgrana finalizó quinta en la etapa regular y se clasificó para los octavos de final, etapa en la que se enfrentará con Newell’s este jueves. En total, el ciclo de 38 partidos de Ayude cosechó 19 victorias, 9 empates y 10 derrotas y obtuvo 66 puntos sobre 114 posibles, es decir, 57,8% de eficacia.

Damián Ayude, nuevo DT de San Lorenzo

Su cuerpo técnico estará conformado por Rodrigo Lista, como ayudante de campo; Gastón Romano y Gustavo Rojas, como preparadores físicos, y Juan Carlos Docabo, como entrenador de arqueros.

Ayude inició su trayectoria como formador en las juveniles de Nueva Chicago y trabajó entre 2007 y 2015 en Argentinos Juniors. Luego se sumó al cuerpo técnico encabezado por Omar Asad (trabajó en Estudiantes, de San Luis, y en Unión San Felipe, de Chile) y más tarde formó parte del de Alejandro Nanía (Barracas Central), hasta que en 2019 se incorporó al de Fernando Batista en la selección argentina sub 20. Previamente a su llegada a Boedo integró también el cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón en León, de México, y Cruzeiro, de Brasil.