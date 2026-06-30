Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
“In Messi we trust”: el tremendo fanatismo de un checo por la selección argentina
Miloslav “Curby” Urbanec es un productor musical que “vive en celeste y blanco”; el frente de su casa de tres plantas está pintado con los colores de la bandera albiceleste
- 3 minutos de lectura'
No es ninguna novedad. Hay hinchas de la selección argentina dispersos por todo el mundo. Parecen hormigas. Se encuentran en los lugares más recónditos y aparecen con más virulencia cuando un torneo como el Mundial se lleva todas las miradas.
En Bukovka, un pequeño pueblo de la República Checa, a unos 90 kilómetros al este de Praga, reside Miloslav “Curby” Urbanec, un productor musical que “vive en celeste y blanco” y que se define como “hincha de la Selección”. “In Messi we trust” (en Messi confiamos), es su lema.
Es fácil encontrarlo en su vecindario. El frente de su casa de tres plantas está pintado con los colores de la bandera argentina y decenas de banderines decoran el patio. Ya la reja de entrada a su propiedad está por estos días ploteada con una imagen que tiene al DT Lionel Scaloni como protagonista y la frase que se volvió viral: “La Scaloneta”.
“Vamos, Argentina”, reza una bandera que cuelga en una de las paredes de su vivienda y un vehículo totalmente ploteado de albiceleste, con la patente “Mar-adona”, forman parte de la locura que tiene Urbanec por el combinado que dirige Scaloni. Un mural de Lionel Messi adorna la parte trasera de la casa, y una estatua de Diego Maradona custodia el patio. Un campo de fútbol para todo tipo de clima situado detrás de la casa está rodeado de carteles con imágenes de las estrellas de Boca Juniors.
“Cuando tenía cuatro años, vi el Mundial de 1978 en Argentina con mi padre, y me encantaba el pelo largo de los jugadores argentinos como [Mario Alberto] Kempes”, contó Urbanec, de 51 años, a la agencia Reuters. “Ese fue el comienzo de mi pasión por Argentina, por Boca y por todo lo relacionado con el fútbol”, prosiguió.
Uno de sus hijos, el de 7 años, se llama Lionel, como no podía ser de otra manera. El 24 de junio pasado, cuando el capitán del seleccionado cumplió 39 años, Urbanec le dedicó un mensaje: “¡¡¡Feliz cumpleaños, Leo!!! ¡¡¡Disfruta tu gran día y asegúrate de que todos somos felices y bendecidos viviendo la misma edad que tú!!!“.
El empresario lleva los colores de Argentina como si hubiera nacido por estas tierras. Ante Jordania, vio el partido junto a un amigo y sigue cada encuentro con idéntico fanatismo que los nacidos en Sudamérica.
“Creo al 100% que volveremos a ganar y que será una fiesta preciosa, no solo en Bukovka, sino en todo el mundo, porque Argentina juega el fútbol más bonito”, agregó el hombre a horas de que la selección de Messi se enfrente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio, a las 19 hora argentina.
Otras noticias de Mundial 2026
Salud mental en plena Copa del Mundo. Juan Ingelmo, psiquiatra: “Si la ansiedad vinculada al Mundial afecta el sueño o la concentración, justifica una consulta”
Las sanciones que recibieron. Detuvieron a cuatro argentinos en Dallas por colarse a uno de los partidos de la Selección
16avos de final. Costa de Marfil vs. Noruega, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
- 1
¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
- 2
La FIFA habló sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde, a días del duelo ante la Argentina
- 3
Indignación en Francia por una caricatura de Charlie Hebdo sobre Didier Deschamps y la muerte de su madre
- 4
La definición por penales entre Paraguay y Alemania, con el arquero Gill como héroe en el Mundial 2026