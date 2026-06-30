“In Messi we trust”: el tremendo fanatismo de un checo por la selección argentina

No es ninguna novedad. Hay hinchas de la selección argentina dispersos por todo el mundo. Parecen hormigas. Se encuentran en los lugares más recónditos y aparecen con más virulencia cuando un torneo como el Mundial se lleva todas las miradas.

En Bukovka, un pequeño pueblo de la República Checa, a unos 90 kilómetros al este de Praga, reside Miloslav “Curby” Urbanec, un productor musical que “vive en celeste y blanco” y que se define como “hincha de la Selección”. “In Messi we trust” (en Messi confiamos), es su lema.

Es fácil encontrarlo en su vecindario. El frente de su casa de tres plantas está pintado con los colores de la bandera argentina y decenas de banderines decoran el patio. Ya la reja de entrada a su propiedad está por estos días ploteada con una imagen que tiene al DT Lionel Scaloni como protagonista y la frase que se volvió viral: “La Scaloneta”.

El fanatismo de un checo por la selección argentina

“Vamos, Argentina”, reza una bandera que cuelga en una de las paredes de su vivienda y un vehículo totalmente ploteado de albiceleste, con la patente “Mar-adona”, forman parte de la locura que tiene Urbanec por el combinado que dirige Scaloni. Un mural de Lionel Messi adorna la parte trasera de la casa, y una estatua de Diego Maradona custodia el ​patio. Un campo de fútbol para todo tipo de clima situado detrás de la casa está rodeado de ⁠carteles con imágenes de las estrellas de Boca Juniors.

“Cuando tenía cuatro ‌años, vi el Mundial de 1978 en Argentina con mi padre, y me encantaba el pelo largo de los jugadores argentinos como [Mario Alberto] Kempes”, contó Urbanec, de 51 años, a la agencia Reuters. “Ese fue el comienzo de mi pasión por Argentina, por Boca y por todo lo relacionado con el fútbol”, prosiguió.

Casa y auto albicelestes: el fanatismo de un checo por la selección argentina. @curbyobscene

Casa y auto albicelestes: el fanatismo de un checo por la selección argentina. @curbyobscene

Uno de sus hijos, el de 7 años, se llama Lionel, como no podía ser de otra manera. El 24 de junio pasado, cuando el capitán del seleccionado cumplió 39 años, Urbanec le dedicó un mensaje: “¡¡¡Feliz cumpleaños, Leo!!! ¡¡¡Disfruta tu gran día y asegúrate de que todos somos felices y bendecidos viviendo la misma edad que tú!!!“.

Casa y auto albicelestes: el fanatismo de un checo por la selección argentina. @curbyobscene

El empresario lleva los colores de Argentina como si hubiera nacido por estas tierras. Ante Jordania, vio el partido junto a un amigo y sigue cada encuentro con idéntico fanatismo que los nacidos en Sudamérica.

Casa y auto albicelestes: el fanatismo de un checo por la selección argentina. @curbyobscene

“Creo al 100% que volveremos a ganar y que será ‌una fiesta preciosa, no solo en ​Bukovka, sino en todo el mundo, porque Argentina juega el fútbol más bonito”, agregó el hombre a horas de que la selección de Messi se enfrente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio, a las 19 hora argentina.