Julio Buffarini contó su cómo fue su camino para llegar al fútbol grande de la Argentina. Crédito: Instagram @buffarini07

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 12:27

El lateral de Boca Juniors, Julio Buffarini , fue entrevistado por Alejandro Fantino en el programa Frente a Frente de ESPN, y reveló algunas cuestiones inéditas sobre su vida. Entre otras anédcotas, contó que se probó al menos cinco ocasiones en Boca Juniors, todas ellas sin éxito.

"Yo estaba en mi pueblo (General Cabrera, Córdoba), e iban muchos cazadores de talentos a Villa María y Río Cuarto. Yo me probaba ahí porque me quedaba cerca. Después, me sale la posibilidad para ir a un club de Córdoba, Atalaya. A medida de que los clubes van necesitando posiciones, van llevando gente. Y a mi me traían a probar a Boca. Si fueron cuatro, cinco veces, me quedo corto ".

Perseverante y siempre positivo, Buffarini no bajó los brazos y siguió adelante: "Cuando no se me da la posibilidad, regreso a la Sub-15 de Córdoba. En ese momento, Talleres tenía 4ta., 5ta. y 6ta. Justo en ese año arrancaba la 6ta, y a los jugadores que habíamos estado en la selección de Córdoba, nos mandaron a la 6ta. del torneo de AFA. Ahí es donde tuve la suerte de comenzar. Tenía 16 años". Además, contó que en la liga cordobesa llegó a jugar de enganche . "Después, me pasaron de lateral por mi manera de ir y volver".

Ya en torneos de AFA, jugó en Talleres de Córdoba (incluso, disputó la tercera división del fútbol argentino), Atlético de Tucumán y Ferrocarril Oeste . En su primera experiencia en la "T", los domingos ayudaba a su padre, que vendía pollos al spiedo: "En el Nacional B se jugaba los jueves o los sábados. Los domingos, salía a repartir los pedidos".

Julio Buffarini fue entrevistado por Alejandro Fantino en el programa "Frente a Frente" de ESPN. Crédito: captura ESPN

Finalmente, relató que para llegar a San Lorenzo , el primer club grande en el que jugó en su carrera, tuvo que poner dinero de su bolsillo: "Hice una inversión para mí mismo. El club no llegaba a pagar una parte del pase. Si no ponía esa plata, se caía. Cuando le cuento a unos amigos, me dicen: 'vos estás loco, aguantá cuatro meses'. Les dije: 'Quédense tranquilos que yo voy a invertir acá, nos vamos a salvar del descenso y va a empezar mi carrera'. Esos amigos estuvieron adentro de la cancha cuando nos salvamos contra Instituto".

Buffa, de 32 años, dijo que los tres momentos más importantes de su carrera (hasta el momento) fueron haber llegado a Primera, ganar la Copa Libertadores (con San Lorenzo, en 2014) y jugar en la selección Argentina (fue convocado por primera vez en 2012).