Independiente del Valle venció por 2-0 a Once Caldas como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Once Caldas-Independiente del Valle
Independiente del Valle venció por 2-0 a Once Caldas como visitante, en un partido de la jornada 13 de la Copa Sudamericana. Para Independiente del Valle los goles fueron marcados por Michael Hoyos (a los 27, 51 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

