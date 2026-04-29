Riestra - Montevideo City Torque: el increíble gol que falló Kevin Silva para el equipo uruguayo

Deportivo Riestra derrota 2 a 1 a Montevideo City Torque en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, por la Copa Sudamericana. Lo comenzó ganando el visitante, pero el Malevo lo igualó. Y, pocos minutos después del empate, un futbolista del equipo uruguayo falló un gol increíble: fue sin arquero y de frente al arco. Luego, los argentinos revirtieron el resultado. Fue una noche que quedará en el recuerdo para el conjunto argentino, ya que logró la primera victoria internacional.

Deportivo Riestra se ubica así en el segundo lugar del Grupo F, con cuatro unidades, dos menos que el líder, precisamente, City Torque. Sólo podría superarlo Gremio, de Brasil, con tres, luego de su enfrentamiento con Palestino, de Chile.

Se disputaban 29 minutos de la primera etapa y los uruguayos contaban con un tiro de esquina desde la izquierda. Gonzalo Montes se hizo cargo de la ejecución y la pelota fue a la línea del área chica. Ignacio Arce, arquero de Riestra, salió a ganar en las alturas, pero no pudo agarrarla y le dio un manotazo. El balón le cayó a Salomón Rodríguez, que ensayó una media chilena, pero el remate le salió débil y le quedó de espalda al arco a Kevin Silva. El argentino estaba en el área chica y cuando giró le dio de derecha y ¡la mandó por arriba el travesaño con el arco completamente vacío!

¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



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Nadie podía creer lo que falló. Ni el propio Silva, de 23 años, con pasado en Rosario Central. Además, por la ubicación parecía estar en posición fuera de juego, pero el asistente número 1 no levantó la bandera, por lo que valía la acción. Este fallo le costó caro a Montevideo City Torque, que tras ese tanto perdido de manera increíble, no pudo sostener la ventaja. Deportivo Riestra se recuperó poco a poco y se llevó el triunfo con un doblete de Juan Randazzo.

Ambos goles tuvieron la misma estructura. Las definiciones de Randazzo llegaron tras rebotes y malos despejes. En el primero, definió con un tiro cruzado y no tan potente. En el segundo, sí, Randazzo anotó con un fuerte remate.

La principal virtud de Riestra fue haberse repuesto al golpe anímico tras la apertura del marcador de City Torque. Desde entonces, el conjunto argentino pareció recuperar los mejores atributos de tiempos no tan lejanos. Se plantó firme en el fondo, ajustó las tuercas en el medio campo y aprovechó cada situación situación que se le presentó en el ataque.

Claro que Riestra también supo sufrir y resistir los embates del conjunto visitante. De hecho, cuando promediaba la segunda parte, Salomón Rodríguez estrello un tiro en el travesaño. Pero no hubo caso.

La temporada se hizo cuesta arriba para Deportivo Riestra, que en medio del campeonato local despidió al entrenador Gustavo “Tata” Benítez por los flojos resultados. En su reemplaza asumió Duró. De hecho, el conjunto de Villa Soldati ganó por primera vez en el Apertura el último fin de semana, con la victoria ante Independiente por 2-0.