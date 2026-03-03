Independiente Rivadavia vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Marcelo Escudero dirigirá su segundo partido en el Millonario. El anterior tuvo lugar en agosto del 2024, cuando estaba cursando su primer interenato en el plantel profesional durante la transición entre los ciclos de Martín Demichelis y el Muñeco.

Aquella tarde del 4 de agosto del 2024, Escudero estuvo al frente del equipo en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional.