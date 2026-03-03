Independiente Rivadavia vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se miden en el estadio Malvinas Argentinas por la octava fecha
Lo tuvo River
Gran jugada de Freitas por la derecha. Dejó en el camino a Studer contra la línea de fondo y tocó con Galván. El remate del volante rebotó en un defensor y le llegó débil a Bolcato.
Definió mal
El tanto golpeó a River y el local lo aprovecha. La perdió Driussi en un lugar de riesgo y la pelota le cayó a Elordi por izquierda. El lateral le pegó por encima del travesaño. Pudo ser el segundo del local.
Gol de Independiente Rivadavia
Era el mejor momento del Millonario, pero tras un córner y un rebote, Gonzalo Ríos capturó el rebote desde afuera del área y le dio de zurda y de primera para establecer el 1 a 0.
¡¡CENTRO DE SEBA VILLA, REBOTE Y GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA DE RÍOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ugLG5SlhMi
Otra llegada de River
Una vez más tocó mucho por la derecha. Luego de la acción colectiva, Monteil llegó al fondo, envió un centro atrás y estaba Subiabre. El atacante le pegó al arco y el arquero Bolcato lo detuvo.
Llegó con paciencia
River tocó desde el fondo, juntó varios pases y la pelota le llegó a Montuiel. Trasladó la pelota por la derecha y envió un centro al área. Buena acción colectiva del Millonario que se ganó el córner.
Se quedó el fondo y salvó Beltrán
Se durmió Montiel en el fondo. El lateral dejó pasar un centro y le hizo una seña a su arquero de que la buscaba él. Sin embargo, llegó Elordi y definió mano a mano, pero Beltrán tapó el remate.
¡¡SE DURMIÓ MONTIEL Y EL PIBE BELTRÁN METIÓ UNA GRAN ATAJADA PARA EVITAR EL 1-0 DE IND. RIVADAVIA ANTE RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/q2YORtL8la
Presiona el local
Independiente Rivadavia se adelante y no deja salir desde el fondo a River. De todos modos, el equipo de escudero tiene espacios para salir de contra golpe.
¡Se juega!
Independiente Rivadavia recibe a River en uno de los duelos de la octava fecha correspondiente del Torneo Apertura. Facundo Tello es el árbitro principal y José Carreras está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Independiente Rivadavia y River, que tiene a sus hinchas en una de las cabeceras, ya están en el campo de juego del Malvinas Argentinas. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Villa, por el lado de los locales, y Martínez Quarta, en el visitante.
Escudero y sus partidos a cargo de la primera de River
Marcelo Escudero dirigirá su segundo partido en el Millonario. El anterior tuvo lugar en agosto del 2024, cuando estaba cursando su primer interenato en el plantel profesional durante la transición entre los ciclos de Martín Demichelis y el Muñeco.
Aquella tarde del 4 de agosto del 2024, Escudero estuvo al frente del equipo en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional.
El DT de 51 años sabe perfectamente lo que es el mundo River, como jugador estuvo en el plantel entre 1996 y 2002. En todo ese tiempo, el exmediocampista levantó ocho títulos, seis locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 1996, en la que fue clave en la final contra América de Cali asistiendo a Hernán Crespo para decretar el 2-0 final (tras la derrota 1-0 en Colombia).
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del mundialista de Mendoza tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Equipos confirmados
Alfredo Berti, entrenador de la Lepra confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín y Juan Manuel Elordi; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Estos son los 11 de la Lepra 🔵— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 3, 2026
Esta noche cueste lo que cueste.#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/xxySkoy90K
Para visitar a Independiente Rivadavia, estos son los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.
📋✔️ Así va River para visitar a Independiente Rivadavia en Mendoza ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/oz5qnbUorf— River Plate (@RiverPlate) March 2, 2026
Cómo ver online Independiente Rivadavia - River
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Independiente Rivadavia - River
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina, que viene de empatar ante Racing, pero como líder de la zona B recibe al millonario, que en el último partido que dirigió Marcelo Gallardo, derrotó a Banfield en su estadio. El encuentro, que se jugará en el estadio mundialista de Mendoza, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Facundo Tello, y televisado por ESPN Premium.
