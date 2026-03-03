LA NACION
Independiente Rivadavia vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se miden en el estadio Malvinas Argentinas por la octava fecha

River cae ante Independiente Rivadavia en Mendoza
River cae ante Independiente Rivadavia en Mendoza Marcelo Aguilar

Lo tuvo River

Gran jugada de Freitas por la derecha. Dejó en el camino a Studer contra la línea de fondo y tocó con Galván. El remate del volante rebotó en un defensor y le llegó débil a Bolcato.

Definió mal

El tanto golpeó a River y el local lo aprovecha. La perdió Driussi en un lugar de riesgo y la pelota le cayó a Elordi por izquierda. El lateral le pegó por encima del travesaño. Pudo ser el segundo del local.

Gol de Independiente Rivadavia

Era el mejor momento del Millonario, pero tras un córner y un rebote, Gonzalo Ríos capturó el rebote desde afuera del área y le dio de zurda y de primera para establecer el 1 a 0.

Otra llegada de River

Una vez más tocó mucho por la derecha. Luego de la acción colectiva, Monteil llegó al fondo, envió un centro atrás y estaba Subiabre. El atacante le pegó al arco y el arquero Bolcato lo detuvo.

Llegó con paciencia

River tocó desde el fondo, juntó varios pases y la pelota le llegó a Montuiel. Trasladó la pelota por la derecha y envió un centro al área. Buena acción colectiva del Millonario que se ganó el córner.

Se quedó el fondo y salvó Beltrán

Se durmió Montiel en el fondo. El lateral dejó pasar un centro y le hizo una seña a su arquero de que la buscaba él. Sin embargo, llegó Elordi y definió mano a mano, pero Beltrán tapó el remate.

Presiona el local

Independiente Rivadavia se adelante y no deja salir desde el fondo a River. De todos modos, el equipo de escudero tiene espacios para salir de contra golpe.

¡Se juega!

Independiente Rivadavia recibe a River en uno de los duelos de la octava fecha correspondiente del Torneo Apertura. Facundo Tello es el árbitro principal y José Carreras está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, Independiente Rivadavia y River, que tiene a sus hinchas en una de las cabeceras, ya están en el campo de juego del Malvinas Argentinas. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Villa, por el lado de los locales, y Martínez Quarta, en el visitante.

Escudero y sus partidos a cargo de la primera de River

Marcelo Escudero dirigirá su segundo partido en el Millonario. El anterior tuvo lugar en agosto del 2024, cuando estaba cursando su primer interenato en el plantel profesional durante la transición entre los ciclos de Martín Demichelis y el Muñeco.

Aquella tarde del 4 de agosto del 2024, Escudero estuvo al frente del equipo en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del mundialista de Mendoza tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Los jugadores de River en plena entrada en calor
Los jugadores de River en plena entrada en calorMarcelo Aguilar

Equipos confirmados

Alfredo Berti, entrenador de la Lepra confirmó sus once titulares para enfrentar a River: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín y Juan Manuel Elordi; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

Para visitar a Independiente Rivadavia, estos son los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

Cómo ver online Independiente Rivadavia - River

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Independiente Rivadavia - River

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina, que viene de empatar ante Racing, pero como líder de la zona B recibe al millonario, que en el último partido que dirigió Marcelo Gallardo, derrotó a Banfield en su estadio. El encuentro, que se jugará en el estadio mundialista de Mendoza, comenzará a las 21.30, será arbitrado por Facundo Tello, y televisado por ESPN Premium.

Por Andrés Fernández Ré
