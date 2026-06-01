La lista de Francia para el Mundial 2026: todos los convocados de Les Bleus, un equipo pleno de figuras

El plazo de las 48 selecciones que participarán del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 para presentar la lista de jugadores convocados venció el 30 de mayo y una de las más impactantes en cuanto a nombres es la de Francia porque está plagada de figuras y entre ellas hay varias que recientemente conquistaron la Champions League 2025-2026 con PSG.

El entrenador Didier Deschamps, que dejará el cargo después de dirigir a su país por tercera ocasión seguida y tras haberlo llevado a la gloria en Rusia 2018 y a la final de Qatar 2022, tiene variantes en todos los puestos y le sobra material para ir en búsqueda del anhelado trofeo.

Didier Deschamps dejará el cargo de seleccionador de Francia después del Mundial 2026 Martin Meissner - AP

El líder futbolístico y capitán es Kylian Mbappé, de irregular temporada en Real Madrid. La ofensiva la complementan Ousmane Dembélé, ganador del último premio FIFA The Best; Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola y Rayan Cherki. En el mediocampo los jugadores más importantes son Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery y N’Golo Kanté.

En la defensa, también hay estrellas que se destacan en los mejores clubes del planeta como Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Malo Gusto. Mike Maignan es el arquero de mayor renombre en el único puesto donde el combinado no descolla a la par del resto de las posiciones.

La selección de Francia tiene una delantera temible, como Ousmane Dembélé como principal ladero de Kylian Mbappé Laurent Cipriani - AP

En contrapartida, la lista no tiene a algunos jugadores importantes. La ausencia más llamativa es la de Eduardo Camavinga, polifuncional jugador de la Casa Blanca. Tampoco están el delantero del Tottenham Randal Kolo Muani, el mismo al que Emiliano ‘Dibu’ Martínez le atajó el disparo en el cierre de la final de la Copa del Mundo 2022; Hugo Ekitike, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles; y el arquero de PSG Lucas Chevalier. Además, Antoine Griezmann no forma parte del equipo debido a que se retiró del combinado nacional.

La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026

Arqueros

Mike Maignan (Milán)

Brice Samba (Stade Rennes).

Robin Risser (Lens).

Defensores

Jules Koundé (Barcelona).

William Saliba (Arsenal).

Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Ibrahima Konaté (Liverpool).

Theo Hernández (Al-Hilal).

Lucas Hernández (PSG).

Lucas Digne (Aston Villa).

Malo Gusto (Chelsea).

Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Adrien Rabiot (Milan).

Warren Zaïre-Emery (PSG).

N’Golo Kanté (Fenerbahçe).

Manu Koné (Roma).

Delanteros

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Ousmane Dembélé (PSG).

Marcus Thuram (Inter de Milán).

Michael Olise (Bayern Múnich).

Bradley Barcola (PSG).

Rayan Cherki (Manchester City).

Désiré Doué (PSG).

Maghnes Akliouche (Mónaco).

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

La selección de Francia es cabeza de serie del Grupo I de la Copa del Mundo y debutará el martes 16 de junio frente a Senegal. Posteriormente, se medirá con Irak el 22 de junio y, por último, ante Noruega el día 26 en el encuentro que, de darse la lógica, se definirá el primer puesto de la zona.

En caso de liderar su zona, el combinado galo enfrentará en 16avos de final a un tercero. De ser segundo, enfrentará al escolta del Grupo E que conforman Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. De terminar tercero y ser uno de los ocho mejores entre todos ellos, su rival dependerá de su ubicación en la tabla de terceros.

Les Bleus fueron subcampeones en Qatar 2022, al caer por penales en la histórica final frente a la selección argentina. Antes, en Rusia 2018 fueron campeones y lograron su segunda estrella después de la conseguida como anfitriones en 1998.

En la tabla de máximos ganadores, comparte el cuarto lugar con Uruguay y está a una estrella de, justamente, la Argentina.