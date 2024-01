escuchar

Luego de un comienzo de año turbulento para Independiente por la pretemporada trunca en Miami, este viernes comenzará a disputar la Copa de la Liga y en frente tendrá a un debutante en primera división. La presentación será en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, después de que el equipo dirigido por Carlos Tevez finalizara la parte dura de la preparación para enfocarse en el primer campeonato del 2024. El DT del Rojo habló en conferencia de prensa este miércoles y se refirió nuevamente a la situación de Santiago López, que fue apartado del plantel de primera por no haber resuelto su situación contractual: “estamos alineados”. En contrapartida, también reveló lo que le sorprendió de otra de las joyas que tiene el club, el juvenil de 16 años Tomás Parmo, quien viajará a Mendoza para el duelo de la primera fecha y además firmaría su primer vínculo en los próximos días.

El contrato de Santiago López, una de las promesas que tiene Independiente en el club, finaliza en diciembre de 2024. Desde la dirigencia, intentan resolverlo por estas horas, pero mientras la situación se dilata decidieron mandar al futbolista de 17 años a entrenarse con la reserva. Sobre esto, Tevez expresó: “Los dirigentes tienen una postura sobre el futuro de Santi (López), que si no firma el contrato no puede estar con primera y esa postura vamos alineados los dirigentes y yo porque pienso en el club y después es una decisión de Santi en la que no puedo opinar, no me puedo meter, darle consejos ya se los di, entonces es una situación que tienen que arreglar él y el club. después va a depender de él, yo estoy abierto y encaminado con la decisión que tome el club en este momento”.

Con respecto a su consejo, Tevez contó en una entrevista hecha la semana pasada lo que habló con López: “Le dije a Santi que se tenía que hacer responsable él. Yo no lo podía aconsejar siendo entrenador de Independiente de corazón. Si fuera egoísta le diría: ‘Quedate y vamos a tratar de que juegues’. Es su primera pretemporada y yo no lo había visto entrenándose con nosotros. Le comenté que me tenía que demostrar para jugar en la primera de Independiente. Le dije: ‘Tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir’. Al otro día vino y dijo que que se quería quedar. Me parece que es lo más sano para él”, expresó.

Vale destacar que desde la comisión directiva de Independiente, la decisión de sacarlo del plantel de primera tiene que ver con la negociación complicada que están teniendo con su representante, contra quien apuntaron directamente en un comunicado que sacó el club este martes a través de sus redes sociales: “Desde el comienzo de la actual gestión, el Club Atlético Independiente ha tomado la decisión de resguardar su patrimonio. Es por ello, que la CD tomó la decisión que los futbolistas del plantel profesional deben tener regularizado su vínculo contractual con nuestra entidad”, comienza el anuncio.

Después, apunta directamente a su representante: “Luego de numerosas instancias de acercamiento y negociación con el futbolista Santiago López y su representante, Tomás De Luca, Independiente les presentó una propuesta salarial de la cual no ha recibido respuesta alguna. Ante cada propuesta transmitida por el club, solo encontramos maniobras dilatorias y especulativas que lejos están de propiciar un acuerdo entre las partes”, cierra el comunicado.

Por último, expresa la decisión de que no se entrene con el primer equipo: “De esta manera, informamos que no hemos alcanzado un acuerdo por la renovación del contrato vigente de Santiago López que lo une al Club hasta fines del corriente año y decidimos que el jugador regrese a entrenar con el plantel de Reserva hasta nuevo aviso. Seguiremos trabajando para salvaguardar el patrimonio de la Institución, priorizando el futuro económico y deportivo del Club por encima de cualquier protagonista”. Mientras tanto, López estará bajo las órdenes de Pedro Monzón, entrenador de la reserva, hasta que se resuelva la situación.

Además, Tevez se refirió a otra de las joyas que el Rojo tiene en sus inferiores. Tomás Parmo, juvenil de 16 años, realizó la pretemporada con el primer equipo de cara a la temporada 2024, y sobre el jugador, a quien citará para viajar a Mendoza para el partido de la primera fecha de la Copa de la Liga, reveló: “Parmito, como le digo yo... Estoy muy contento, tiene una cabeza totalmente diferente a la de otros juveniles con los que nos tocó trabajar. La verdad que tanto yo como el cuerpo técnico estamos muy contentos con él, porque es un jugador totalmente diferente. Hay que llevarlo despacio, no nos olvidemos que hace una semana cumplió nada más que 16 años. Es bueno que él aprenda, llevándolo de a poco, pero la verdad que quedamos sorprendidos con lo que nos ha mostrado en la pretemporada. Así como le planteábamos algunos trabajos físicamente que decidimos llevarlo de a poco, él pedía estar a la altura de los grandes y la verdad que nos sorprendió muchísimo para bien. Estamos muy contentos”.

La referencia del entrenador tiene que ver con muchas actitudes positivas que mostró joven y que sorprendió con algunos detalles vinculados al profesionalismo a la hora de la alimentación o incluso por hechos puntuales asociados a la escolaridad o el estudio de idiomas. Con 16 años, Parmo ya tiene la edad legal para firmar su primer vínculo con el club y con este contexto, la dirigencia del Rojo pretender firmar ese contrato con el mediocampista es por eso que le presentaría un contrato por tres temporadas y que contaría con una cláusula superior a los 20 millones de dólares.

