La jugada polémica que pidió todo San Lorenzo ante Independiente: ¿simulación de Cuello o penal?

La victoria 2-1 de Independiente ante San Lorenzo estaba prácticamente consumada, aunque también sujeta por un hilo debido al serio acechamiento al que lo sometió el local desde el descuento de Ezequiel Herrera, cuando apareció la gran polémica de la noche en Bajo Flores.

❌🇦🇷 ALEXIS CUELLO EXPULSADO EN SAN LORENZO, DOBLE AMARILLA POR SIMULAR.



Se pierde el partido de 8vos de Final. ⚠️ pic.twitter.com/zcE9xPA2jP — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 2, 2026

En el adicional, tiempo en el que el local buscaba denodadamente la igualdad, Alexis Cuello cayó sobre la línea del área grande y el público azulgrana explotó con el pedido de penal. El árbitro, Pablo Dóvalo, en cambio, redireccionó los reclamos: sancionó simulación del delantero y, como ya estaba amonestado, lo expulsó.

Insultos para Claudio Tapia, presidente de la AFA, y también para el referí. Aunque el resultado no alteró la clasificación de ambos (solo el puesto de cada uno, con el Rojo superándolo), la duda -y bronca- sobrevuela aún alrededor de esa acción: las diferentes cámaras contrastan las conclusiones, pero la actitud del 9 también contribuye a la confusión.

¡¡OJO CON ESTA CÁMARA DE LA POLÉMICA!! Cuello vio la segunda amarilla por simular pero... ¿No era PENAL para San Lorenzo sobre el final del partido? ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/s310TD9XeW — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Lejos de adoptar la actitud que se le conocen a los futbolistas locales, de protestar incansablemente hasta lo que no es, Cuello tomó el camino contrario, extrañamente. Totalmente desplomado, con los brazos abiertos esperando la seña hacia el punto penal, solo limitó a cambiar su postura corporal para ver la roja arrodillado. Movió su cabeza de lado a lado, diciendo que ‘no’ vaya uno a saber qué: contra la decisión de no sancionar penal o reprochándose a sí mismo por causar esa segunda tarjeta. Sonrió ligeramente y se fue caminando al túnel. Muy decidido el árbitro, pero también el jugador.

Una actitud que los propios hinchas de San Lorenzo, que en su mayoría creen que fueron perjudicados por Dóvalo, también reprochan. Porque, al fin y al cabo, no termina de quedar clara la simulación: ¿habrá influido el factor de saberse afuera de los octavos de final ya desde la primera amarilla? Esa misma era la quinta y lo sacaba, igualmente, del partido que, al menos hasta la finalización del sábado, sería ante River, en el Monumental.

🔴 Gustavo Quinteros sobre la última jugada, donde todo San Lorenzo pidió penal. pic.twitter.com/aS46PRHrlb — LA VISERA 👹 (@LaViseraOk) May 3, 2026

En cuanto a las repercusiones de los protagonistas, ambos entrenadores dieron su visión sobre la jugada en sus respectivas conferencias de prensa. Con opiniones cruzadas, entre la templanza de uno y el enojo del otro. Primero fue Gustavo Quinteros el que se sentó ante la prensa: “Está bien que uno lo ve desde un lado, ¿no? Pero vi la repetición y creo que se tira antes, ¿no? Pareció que Cedrés estaba parado con el pie estirado y él [Cuello] se tira antes, y se choca con el pie de él. A nosotros nos cobraron uno en contra en cancha de Boca, también dudoso. Es la interpretación del árbitro. Él tiene mucho que ver”.

Mientras que Gustavo Álvarez, que perdió su invicto como entrenador del Ciclón, no quiso exponer de más su furia: “No, con los árbitros no hablo. Vi penal en la cancha, vi penal en las imágenes. ¿Alguien vio otra cosa?“, les consultó a los periodistas, totalmente serio. ”Porque si alguien vio otra cosa la reviso otra vez. De los que están acá, ¿alguien vio otra cosa? ¿No? Bueno, ahí tenés la respuesta", agregó, cuando algunos le mencionaron la opinión emitida por el director técnico rival.

⚽️🗣️ La bronca de Gustavo Álvarez tras la roja a Cuello: “Si alguien vio otra cosa que no sea penal que me avise y la reviso de vuelta”



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Una jugada en la que se hablará en la semana, con dudas de sobra y una sola certeza: Alexis Cuello, por una amarilla o una roja, no estará en el importante primer duelo de eliminación directa del Torneo Apertura.