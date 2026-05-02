San Lorenzo vs. Independiente, en vivo por el torneo Apertura: el minuto a minuto del partido
Se enfrentan en el Nuevo Gasómetro, con la ambición de clasificarse a los playoffs y a la espera de otros encuentros del grupo
San Lorenzo, confirmado
La formación de San Lorenzo: Devecchi; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde y De Ritis; Reali, Cuello y Auzmendi.
Independiente, confirmado
La formación de Independiente: Rey; Arias, Lomónaco, Valdéz y Valenzuela; Curci y Marcone; Gutiérrez, Montiel y Abaldo; Ávalos.
Unión juega con Talleres
A la misma hora, Unión juega con Talleres, en Santa Fe. El Tatente suma 20 puntos, está por debajo de Independiente y San Lorenzo.
Actualidad roja
El Rojo está séptimo, con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por los tantos de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez. Una igualdad ante San Lorenzo lo deja cerca del objetivo, salvo que el Halcón de Florencio Varela le gane por cinco o más goles a Gimnasia de Mendoza como visitante.
Actualidad azulgrana
El Ciclón, que viene de ganarle a Platense en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, se mantiene en el sexto lugar, con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas. Tiene un pie en octavos de final ya que le saca tres puntos a Defensa y Justicia, noveno. Con un empate, sigue en carrera.
Bienvenidos al partido en vivo
San Lorenzo e Independiente se enfrentan este sábado en la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura, la última de la etapa regular. Ambos equipos buscan alcanzar la clasificación para la etapa decisiva. Juegan en el Nuevo Gasómetro a partir de las 18.45, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto.
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