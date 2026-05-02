San Lorenzo vs. Independiente, en vivo por el torneo Apertura: el minuto a minuto del partido

El Rojo está séptimo, con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por los tantos de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez. Una igualdad ante San Lorenzo lo deja cerca del objetivo, salvo que el Halcón de Florencio Varela le gane por cinco o más goles a Gimnasia de Mendoza como visitante.

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar en el último partido Manuel Cortina