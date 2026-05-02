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San Lorenzo vs. Independiente, en vivo por el torneo Apertura: el minuto a minuto del partido

Se enfrentan en el Nuevo Gasómetro, con la ambición de clasificarse a los playoffs y a la espera de otros encuentros del grupo

San Lorenzo se reencuentra con Independiente, en el Bajo Flores
San Lorenzo se reencuentra con Independiente, en el Bajo Flores

San Lorenzo, confirmado

La formación de San Lorenzo: Devecchi; Herrera, Romaña y Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde y De Ritis; Reali, Cuello y Auzmendi.

Independiente, confirmado

La formación de Independiente: Rey; Arias, Lomónaco, Valdéz y Valenzuela; Curci y Marcone; Gutiérrez, Montiel y Abaldo; Ávalos.

Unión juega con Talleres

A la misma hora, Unión juega con Talleres, en Santa Fe. El Tatente suma 20 puntos, está por debajo de Independiente y San Lorenzo.

Independiente perdió con Riestra en su último encuentro
Independiente perdió con Riestra en su último encuentroFACUNDO MORALES / Fotobaires

Actualidad roja

El Rojo está séptimo, con 21 unidades (cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por los tantos de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez. Una igualdad ante San Lorenzo lo deja cerca del objetivo, salvo que el Halcón de Florencio Varela le gane por cinco o más goles a Gimnasia de Mendoza como visitante.

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar en el último partido
San Lorenzo empató con el Santos de Neymar en el último partidoManuel Cortina

Actualidad azulgrana

El Ciclón, que viene de ganarle a Platense en Vicente López con un gol de Rodrigo Auzmendi, se mantiene en el sexto lugar, con 22 puntos, producto de cinco victorias, siete empates y tres derrotas. Tiene un pie en octavos de final ya que le saca tres puntos a Defensa y Justicia, noveno. Con un empate, sigue en carrera.

Bienvenidos al partido en vivo

San Lorenzo e Independiente se enfrentan este sábado en la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura, la última de la etapa regular. Ambos equipos buscan alcanzar la clasificación para la etapa decisiva. Juegan en el Nuevo Gasómetro a partir de las 18.45, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto.

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