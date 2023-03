Dirigir a Independiente, el sueño que Pedro Monzón persigue desde hace 20 años y está muy cerca de cumplirse

escuchar

Casi nada parece definitivo en estos tiempos de vorágine turbulenta que atraviesa Independiente pero todo indica que el próximo sábado en el Nuevo Gasómetro, Pedro Damián Monzón volverá a sentarse en el banco de suplentes para dirigir al Rojo ante San Lorenzo, tal como lo hizo en la victoria frente a Ciudad de Bolívar. Aunque la pregunta de si lo hará en carácter de técnico interino o confirmado como el dueño del puesto entra en ese contexto de dudas que envuelve a un club donde no alcanzan las manos para tapar los problemas.

“Estoy para lo que Independiente necesite”, manifestó el correntino minutos después del 3-0 por Copa Argentina que cortó la racha de siete partidos sin ganar que arrastraba el equipo que hasta hace diez días entrenaba Leandro Stillitano. Actual responsable del plantel que compite en el Torneo Proyección 2023 (marcha 7ª en el torneo Proyección 2023), Monzón solo pidió “no quedarme sin trabajo si en Primera la pelota no entra. Yo estoy feliz en la Reserva”.

Monzón se hizo cargo del primer equipo la semana pasada tras la salida de Stillitano Independiente

El Moncho, como se conoce al temperamental marcador central que comenzó su carrera como suplente del histórico Hugo Villaverde y en 1990 se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en la final de un Mundial tras una violenta infracción al alemán Jürgen Klinsmann, ha tenido una traumática relación con el Rojo. En ella se mezclan su irrenunciable amor por la entidad con idas y vueltas que en diferentes períodos hicieron naufragar su sueño de ser el técnico oficial del primer equipo.

Una vez concluida su etapa como jugador, y luego de atravesar y superar la oscuridad de un largo período de adicción a las drogas, Monzón tuvo su experiencia inaugural como “bombero” en 2004. Daniel Bertoni había renunciado tres fechas antes del cierre del Torneo Inicial 2004, y el Moncho, que trabajaba en las categorías menores, afrontó el reto. Empezó con un 2-2 ante Estudiantes, en el partido que Sergio Agüero marcó su primer gol entre los grandes; siguió con un 2-1 en contra frente a Arsenal y terminó con un recordado 2-0 a Newell’s luego de que el plantel recibiera un “apriete” de la barra brava para dejarse ganar y permitir así que los rosarinos fueran campeones.

Tuvieron que pasar 16 años para que se produjera el regreso de Monzón al club de sus amores. Fue en 2021, cuando se incorporó al cuerpo técnico de Julio César Falcioni. En ese año desempeñó el lugar de segundo ayudante de campo aunque debió dirigir el equipo en los encuentros ante Atlético Tucumán (derrota 1-0) y Huracán (triunfo 3-1) debido a la licencia que había tomado el Emperador tras el fallecimiento de su esposa y la baja por Covid-19 de Néstor Píccoli, el ayudante principal.

Fue durante esa temporada que el Moncho, una persona muy querida por buena parte de la hinchada del Rojo, comenzó a ver cercana la posibilidad de convertirse en el entrenador oficial del club. Sin embargo, tras confirmarse el alejamiento de Falcioni en diciembre, ni siquiera logró conservar un sitio en las divisiones inferiores. “Soñaba con ser el DT de Primera, pero si me daban la Reserva lo iba a hacer con mucho gusto. Hasta que tuve una reunión con Rolfi [Daniel Montenegro, por entonces asesor deportivo de la directiva presidida por Hugo Moyano] y me dijo que no me veía capacitado para ese puesto. Después quisieron que me quedase en el club, pero les contesté que me parecía una falta de respeto y me fui”, confesó Monzón, quien unos meses más tarde asumiría como técnico de Dock Sud, en Primera C.

El anteúltimo capítulo tuvo lugar en agosto de 2022. El fracaso del proyecto de Eduardo Domínguez, que entrenó al Rojo en la semestre inicial del año, motivó el apresurado regreso de Falcioni. Con él se repitió el llamado a Monzón, quien no dudó, renunció en el Docke y pegó la vuelta. Más tarde, en enero, la nueva comisión directiva presidida por Fabián Doman le ofreció aquel puesto al frente de la Reserva que tanto le atraía un año antes.

Independiente sumó su segundo triunfo en el año Ignacio Amiconi - FotoBAIRES

Tras el partido del domingo en La Plata, Martín Cauteruccio alabó y agradeció la “semana de tranquilidad” con la que trabajó el plantel tras la salida de Stillitano. También Javier Báez ponderó a quienes están dispuestos a “dar la cara en estos momentos tan difíciles”. Unos días antes, Falcioni había recomendado confiar en su ex ayudante: “Sería una de las mejores decisiones porque conoce a los chicos y al club”, señaló el Emperador.

Las urgencias deportivas, los agujeros en la tesorería de la institución y el apoyo externo aproximan ahora al Moncho a su verdadero anhelo. San Lorenzo, que en su cancha está invicto y sin goles en contra desde que comenzó la Liga Profesional, será su gran prueba de fuego. Si la atraviesa con cierto éxito, y ante las dificultades para encontrar un entrenador que reúna experiencia, ambiciones económicas modestas y un margen de consenso entre los hinchas (principal déficit que frenó la contratación de Ricardo Zielinski), quizás aquel marcador central expeditivo y contundente de los 80 logre a sus 61 años el objetivo con el que siempre soñó.

Aunque claro, no hay que olvidar que hablamos del Independiente modelo siglo XXI, un club donde la palabra “definitivo” tiene un significado sui generis y, por lo general, diferente al que dicen los diccionarios.