Torneo Apertura 2026: cómo quedaron las tablas tras jugar Boca y River en la fecha 14

El fútbol argentino acelera contrarreloj para finalizar el torneo Apertura antes del Mundial. Luego de 13 fechas (queda pendiente aún la novena, que no se disputó por el paro que promovió la AFA y quedará para el final), el certamen empieza a definir a sus clasificados para los playoffs. Porque a falta de tres jornadas son varios los equipos que se sienten parte de la definición del campeonato, otros saben que están afuera y algunos sacan la calculadora para analizar sus chances.

En la Zona A, Estudiantes le arrebató (al menos hasta este lunes) la punta a Vélez, que recibirá en Liniers a Central Córdoba de Santiago del Estero. El Pincha venció sobre el final a Unión por 2-1 y así llegó a las 24 unidades. Boca, pese al empate con Independiente, quedó tercero con 21, pero lo puede pasar Defensa y Justicia, si este lunes le gana a Talleres de Córdoba. El Rojo, con el punto conseguido en la Bombonera, se ubicó 7°.

En la Zona B, manda Independiente Rivadavia, firme líder con 29 puntos: tras ganarle a Argentinos el sábado por 3-1 confirmó su clasificación para los playoffs del Apertura con bastante anticipación. River, con su triunfo ante Racing por 2-0, escaló a la segunda posición, con 26 unidades. El Bicho se quedó en 22 puntos por la caída en Mendoza. Rosario Central, por la derrota ante Huracán 3-1, se mantuvo en 21.

River venció a Racing

River le ganó a Racing 2-0. El equipo de Eduardo Coudet (el DT fue reconocido en el Cilindro por su trabajo en la Academia) se puso en ventaja por un contraataque en donde falló Marcos Rojo en un cruce y le dejó la carrera en soledad a Facundo Colidio, que no dudó resolviendo con clase en el mano a mano ante Cambeses. El mismo delantero se perdió luego lo que hubiera sido el gol de la fecha, tras recibir un taco de Driussi. Encima, en el mejor momento de Racing, en el segundo tiempo, Marcos Rojo se hizo expulsar por un cadazo a Martínez Quarta. Y sobre el final resolvió el partido Sebastián Driussi con una excelente definición.

Boca e Independiente, a mano

Boca lo pensó como una prueba; Independiente, como una oportunidad ideal. En ese cruce de prioridades y necesidades, ninguno terminó de imponerse: uno, con equipo alternativo, nunca salió del todo de la lógica de dosificar esfuerzos y pensó en la Copa Libertadores; el otro, que venía de ganar el clásico, pagó su falta de ambición y no logró capitalizar el contexto. El empate 1-1, entonces, terminó siendo una síntesis bastante fiel de lo que cada uno ofreció en la cancha. Claudio Ubeda puso suplentes con la mira en el certamen internacional y el partido de este martes con Barcelona de Ecuador, en la Bombonera. Gustavo Quinteros, DT del Rojo, fue expulsado por Andrés Merlos luego del penal polémico sancionado a favor del xeneize,

San Lorenzo: punto en Rosario

A San Lorenzo le cuesta todo demasiado. Comparte con Newell’s una etapa de crisis. Y sufren con planteles sin jerarquía, nada muy diferente a buena parte de los equipos del torneo. De ahí que en cada fecha se acumulan partidos que van del bostezo al olvido inmediato, que no dejan otra cosa que la estadística de un resultado. El 0-0 en el Parque de la Independencia pasa a engrosar ese archivo. Gustavo Alvarez, DT del Ciclón, dijo: ”El punto es insuficiente. No somos decisivos ni determinantes por fuera, y por dentro nos falta ese pase final. Tenemos que llegar más y ser más contundentes. Para eso, hay que generar lo primero".

Huracán se dio el gusto ante Central

El Globo venció a Rosario Central por 3-1 en Parque Patricios y se ubicó sexto en la Zona B: empezó perdiendo por el tanto de contraataque de Copetti, pero reaccionó y empató durante el primer tiempo por un penal por VAR que convirtió Jordy Caicedo. En la segunda etapa, consiguió los tres puntos con dos golazos: el primero de Juan Bisanz, con una carrera larga y mejor definición, y un gran derechazo de Hugo Nervo, que convirtió su primer tanto con la camiseta de Huracán.

Independiente Rivadavia, arriba de todos

Independiente Rivadavia va camino a dejar de ser una revelación para confirmarse en una confirmación. Viene de dar el golpe el año pasado al ganar la Copa Argentina, venciendo en la final a Argentinos Juniors, el rival de este sábado en Mendoza, pero además marcha primero en la Zona B del torneo Apertura 2026 y arrancó con el pie derecho una participación histórica en la Copa Libertadores, ganándole a 1-0 a Bolívar, de Bolivia, por el Grupo C. El sábado,con la victoria por 3-1, aseguró su boleto para los playoffs y además extendió su liderazgo en la tabla anual de 2026, la que a fin de año entrega un título también.

Los playoffs, hoy

Así se jugarían hoy los playoffs del torneo Apertura 2026, por más que faltan jugar cuatro partidos este lunes de la fecha 14.

Estudiantes vs. Tigre

Vélez vs. Barracas Central

Boca vs. Huracán

Unión vs. Rosario Central

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Argentinos vs. Lanús

River vs. Independiente

Independiente Rivadavia vs. Talleres

Las posiciones