Se difundieron los audios del VAR del empate de Boca a Independiente en la Bombonera

El juez Andrés Merlos sancionó un penal a favor de Boca tras la intervención del VAR en el empate 1-1 ante Independiente, en un partido correspondiente a la fecha 14 que quedó marcado por la decisión arbitral. “Es clarísimo el penal”, sostuvo luego de revisar la jugada en el monitor, en una acción que derivó en la igualdad tras el tanto inicial de Matías Abaldo para el conjunto visitante.

Según se desprende del audio oficial del VAR, en primera instancia el árbitro había interpretado que la jugada no constituía infracción. “Para mí es todo pelota”, señaló Merlos en diálogo con los asistentes, mientras la acción continuaba. Sin embargo, desde la cabina comenzaron a analizar distintas tomas y detectaron un posible contacto dentro del área.

El intercambio entre los árbitros revela el proceso de revisión. “El que toca primero el balón es el jugador de Boca”, indicó el VAR, que pidió distintas cámaras para evaluar la acción. Luego, con la jugada en cámara lenta, agregó que el futbolista de Independiente “pone el pie para bloquear” tras la intervención inicial del atacante.

Con esa interpretación, el equipo de video invitó al juez principal a revisar la jugada en el monitor que se ubica al costado del campo de juego. “Andrés, te invito a un On Field Review por posible penal”, se escucha en el audio. Merlos aceptó la recomendación y observó las imágenes desde distintos ángulos.

Andrés Merlos cobró un penal a favor de Boca tras revisar una jugada que se dio en el área de Independiente Manuel Cortina

Tras la revisión, el árbitro modificó su decisión inicial y sancionó penal pero no sacó ninguna tarjeta. “Es claro el penal, perfecto. Para mí es penal sin amonestación”, agregó antes de reanudar el juego y señalar la infracción dentro del área.

La acción se produjo a los 45 minutos, más tres de adición, en una jugada en la que Alan Velasco cayó tras un contacto con Sebastián Valdez dentro del área de Independiente. La decisión generó reclamos del conjunto visitante y marcó el desarrollo del partido, que hasta ese momento tenía al equipo de Avellaneda en ventaja.

La infracción que resultó en penal la recibió Alan Velasco, jugador con pasado en Independiente Manuel Cortina

Boca había presentado una formación alternativa respecto del triunfo reciente por la Copa Libertadores y no lograba imponer condiciones claras en el desarrollo del juego. Independiente, en cambio, había abierto el marcador con un remate de Abaldo y sostenía la diferencia hasta la intervención del VAR.

La revisión arbitral se produjo incluso después de que la jugada continuara y el propio Independiente generara una acción de riesgo, lo que incrementó la polémica en torno a la decisión final. Además, el VAR intervino una vez superado el tiempo de la primera mitad del partido, lo que también sumó a que se acreciente el debate.