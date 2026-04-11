Boca vs. Independiente, en vivo, por el torneo Apertura

Boca e Independiente animarán desde las 19.30 el clásico del sábado en una Bombonera que saluda a Miguel Ángel Russo (el 9 de abril hubiera cumplido70 años). Ambos equipos vienen de una semana productiva: los xeneizes derrotaron a Talleres en Córdoba por el torneo Apertura y vencieron a Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores; el Rojo se dio el gusto de ganar el clásico de Avellaneda por 1-0. Dirigirá Andrés Merlos, Lucas Novelli estará en el VAR y transmitirá TNT Sports Premium. LA NACION lo seguirá al instante.