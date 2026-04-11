Boca vs. Independiente, en vivo, por el torneo Apertura
Los xeneizes y el Rojo, que vienen de conseguir victorias importantes, se enfrentan por la fecha 14
Expulsado Quinteros y final del primer tiempo
El entrenador de Independiente es expulsado por Merlos tras el penal sancionado a favor de Boca. Inmediatamente después, el árbitro da por terminada la primera parte. Empatan 1-1 en la Bombonera.
¡Gol de Boca!
Milton Giménez convierte y se saca la bronca de encima. Opta por un remate esquinado, junto al palo derecho. Con esa jugada se termina el primer tiempo.
¡Penal para Boca!
“Se observa que el jugador de Independiente comete una infracción sobre el jugador de Boca. Decisión final: penal”, dice Andrés Merlos. El contacto existe, pero Velasco lo exagera. “¡Qué vergüenza, la c... de tu madre!“, dice Quinteros, el entrenador de los Rojos.
Gutiérrez hace una gran jugada e Independiente tiene el 2-0
El chileno galopa, se lleva a la rastra a dos marcadores -Pellegrino y Braida-, pero tarda en tirar el centro. Remata Pérez Curci y la pelota se va fuera de la línea de fondo. Los jugadores de Boca protestan porque entienden que en la jugada anterior hay un penal no sancionado por infracción a Velasco. Merlos, entonces, va a verla llamado por Novelli, su asistente de VAR.
Se salva Independiente
Barinaga se proyecta por la derecha, llega libre de marca y tira un centro al corazón del área. Allí está Belmonte, salta más alto que sus rivales e impacta el balón... por encima del travesaño. Se salva Independiente.
Independiente, de contra
Los Rojos se agolpan contra su arquero y salen disparados cuando recuperan la posesión del balón. La velocidad del chileno Gutiérrez -por derecha- y de Abaldo -por izquierda- son sus principales armas. Ávalos espera en el centro del área. Por ahora, desconectado del resto de sus compañeros.
Amonestado Abaldo
Abaldo, el goleador del partido, se gana una tarjeta amarilla insólita. No respeta la distancia en un lateral de Ánder Herrera y Merlos lo amonesta.
Dos cabezazos en el área... y no es gol de Boca
Velasco ejecuta un córner desde la derecha, la pelota se abre hacia el vértice del área y por allí aparece el paraguayo Romer, que peina el balón. En el corazón del área completa la jugada Pellegrino, con otro impacto de cabeza. La defensa de Independiente mira. Y sufre, porque Boca coquetea con el gol del empate.
Boca se adelanta
El equipo local busca recuperar la iniciativa del partido y se adelanta en la cancha. El visitante se repliega y deja pocos espacios. A Boca las ideas no le sobran y se encomienda a lo que pueda hacer Herrera.
Pase de Herrera y diagonal de Giménez
Ander Herrera encuentra habilitado a Milton Giménez. Algo incómodo, el 9 de Boca define y la pelota se va por arriba del travesaño. Si Independiente deja libre al mediocampista español -en esta jugada lo perdió Pérez Curci-, su defensa puede sufrir.
Responde Boca
Por primera vez, Boca llega con mucha gente al área de Independiente. Uno de ellos, Velasco, toma la pelota de volea y con el empeine. Le sale un remate al medio, fácil para Rey, quien contiene sin complicaciones.
Independiente, más profundo
Un buen pase de Marcone concluye con el cabezazo de Ávalos, que pasa cerca.
La Bombonera busca contagiar al equipo
Los hinchas intentan que el equipo no se caiga después del 1-0 de Abaldo y alientan. Boca todavía no se recupera y el trámite del partido lo dictan los Rojos.
¡Gol de Independiente!
Matías Abaldo define luego de una gran jugada del chileno Maximiliano Gutiérrez. No pueden impactar la pelota ni Ávalos ni Malcorra, que trastabilla. El uruguayo, ex jugador de Gimnasia, convierte el cuarto gol en el torneo con la camiseta roja. La jugada, que tiene un potencial toque con la mano de Árias es revisada por el VAR. El árbitro, Andrés Merlos, habla con los capitanes. Más tarde, convalida el tanto.
Primera llegada del partido: cabezazo de Romero
Velasco avanza como si fuera un wing, va hasta el fondo y tira un centro al segundo palo. Por allí aparece el paraguayo Romero, que remata la jugada de cabeza. Le falta dirección, y por eso ataja sin problemas Rodrigo Rey. La primera llegada del encuentro es de Boca.
¡Se juega!
Merlos da la orden y Boca e Independiente ya juegan en la Bombonera el clásico del sábado.
"Feliz cumple, Miguel"
Los jugadores de Boca y la Bombonera toda rinden homenaje a Miguel Ángel Russo. El último entrenador campeón de América con el equipo xeneize falleció en octubre de 2025 y hubiera cumplido 70 años el 9 de abril.
Boca, con una formación alternativa
En virtud de la triple competencia que afronta (Apertura y copas Libertadores y Argentina), Claudio Ubeda, el entrenador de Boca, decidió cambiar totalmente la alineación titular. Se destacan los regresos del arquero Agustín Marchesin (se recuperó de un desgarro) y Milton Giménez (fue operado de pubalgia), que estarán desde el inicio. Por ende, la probable formación de Boca estará integrada por Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero.
Independiente, con tres cambios
Gustavo Quinteros hará tres cambios en la formación titular de Independiente. Dejarán sus lugares Facundo Valdez, Santiago Montiel (lesionado) y Lautaro Millán para que ingresen el chileno Maximiliano Gutiérrez, el uruguayo Matías Abaldo y el juvenil Mateo Pérez Curci. Así, Independiente formará con Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci e Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez.
¡ASÍ FORMA #INDEPENDIENTE! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/rPFBLp4MDd— C. A. Independiente (@Independiente) April 11, 2026
El clásico del sábado, minuto a minuto
Boca e Independiente animarán desde las 19.30 el clásico del sábado en una Bombonera que saluda a Miguel Ángel Russo (el 9 de abril hubiera cumplido70 años). Ambos equipos vienen de una semana productiva: los xeneizes derrotaron a Talleres en Córdoba por el torneo Apertura y vencieron a Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores; el Rojo se dio el gusto de ganar el clásico de Avellaneda por 1-0. Dirigirá Andrés Merlos, Lucas Novelli estará en el VAR y transmitirá TNT Sports Premium. LA NACION lo seguirá al instante.
Seguí leyendo
"Menos mal que no me escucha". Los cinco mejores golpes de Rory McIlroy para ganar Augusta en un recordado domingo salvaje
"Pienso en la calidad de vida". Max Verstappen habla en serio sobre dejar la F1: estos factores le ayudarán a tomar una decisión
"Una cosa de locos". Lo salvó Palermo, fue campeón con Platense y se destaca en Brasil: viajó 9 horas en barco y marcó a Neymar
- 1
Conference League: el casi golazo de Valentín Barco y la atajada importante de Augusto Batalla
- 2
Boca hoy no está como se pensaba que estaría: donde había incertidumbre, ahora hay ilusión
- 3
Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión en Inter y preocupa a la selección a 67 días del Mundial
- 4
Sigue el fuego cruzado entre Simeone y Flick: del agradecimiento del alemán a su club a las “presiones” en Madrid