A Andrés Merlos lo llamaron del VAR, cobró un penal para Boca y echó a Quinteros, el DT de Independiente

Independiente le ganaba por 1 a 0 a Boca, con un golazo de Matías Abaldo. Boca había reclamado una mano en la acción previa de Santiago Arias, pero Andrés Merlos, el juez del clásico y Lucas Novelli, desde el VAR, no lo consideraron, más allá del contacto de la pelota con el brazo.

Era un partido tranquilo, mal jugado, de vuelo bajo. Boca, con un equipo renovado totalmente en referencia al triunfo contra Universidad Católica por la Copa Libertadores, insistía, iba, sin demasiada pimienta. Independiente tenía el espectáculo bajo control. Hasta que en el final del primer tiempo, ocurrió otra vez: una decisión arbitral causó un revuelo mayúsculo. Se convirtió en un clásico: los equipos cercanos al poder siempre juegan bajo sospecha.

Merlos, cerca de la jugada, en un clásico picante Manuel Cortina

Alan Velasco chocó con Sebastián Valdez, voló y cayó con visibles muestras de dolor. Un imperceptible pisotón fue el reclamo. Lo curioso es que dio la sensación de que el volante se tiró antes. La acción siguió y hasta el Rojo dispuso de un remate peligroso. Ya habían pasado los cuatro minutos agregados, pero el VAR tomó nota y llamó a Merlos, uno de los árbitros más controvertidos de nuestro medio.

Dos semanas atrás, se había dado la orden interna: no más infracciones imperceptibles, como el penal (un pisotón) contra Sebastián Driussi, el delantero de River, en un controvertido partido contra Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba. Sin embargo la tecnología tomó nota y Merlos, tal vez presionado, marcó penal. Ya habían pasado unos 10 minutos adicionados, cuando Milton Giménez le pegó con alma y vida y estableció el empate xeneize. Explotó la Bombonera.

MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSports



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“¡Qué vergüenza! ¡La c... de su madre!“, decía Gustavo Quinteros, el conductor de Independiente. Primero, se rió burlonamente. Más tarde, con el primer tiempo finalizado, increpó al árbitro, que inmediatamente lo expulsó.

Todo Independiente reclamó por esta inesperada decisión, insólita verdaderamente. El fútbol argentino está atrapado bajo el mando de decisiones controvertidas, tanto dirigenciales, como arbitrales y tecnológicas. Además, dos jugadas similares pueden tener una resolución diferente.

Siempre ampuloso, todo un personaje, Merlos suele estar en el centro de la escena.

Quinteros se fue EXPULSADO en INDEPENDIENTE por reclamar el PENAL cobrado a BOCA 🔴 #LPFxTNTSports



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Cuatro días atrás, Mariano Soso, técnico de Defensa y Justicia, apuntó contra Merlos. El entrenador denunció “un destrato permanente” con sus jugadores, luego de la derrota por 2 a 0 del Halcón de Varela ante Instituto. “Creo profundamente en mis dirigidos. Vi un destrato permanente, sistemático. Es de público conocimiento también qué comportamientos tiene el árbitro que nos dirigió en el día de hoy”, sostuvo.

Y fue más allá: “A lo largo de mi carrera no he hecho juicios de valor de profesionales que tienen aciertos, que tienen imperfecciones, desaciertos. Pero cuando esas cosas se evidencian y son regulares, creo que por el bien de nuestro fútbol hay que poder señalarlos y ponerlos en palabra. Yo lo lamento por nuestro fútbol y lo lamento porque cuando digo que es recurrente, uno tan sólo puede reparar en lo estadístico”.

"VI UN DESTRATO PERMANENTE." Mariano Soso se refirió al arbitraje de Merlos en la derrota 0-2 de Defensa y Justicia contra Instituto en Córdoba por el #TorneoApertura.



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En febrero pasado, Merlos tuvo un contrapunto con Marcelo Gallardo, el anterior conductor de River. El Muñeco y el juez, en realidad, tuvieron su segundo round en La Paternal. La relación entre el entrenador y el réferi nunca fue buena y sumó un nuevo capítulo sobre el final del primer tiempo del partido entre River y Argentinos Juniors. El Bicho se imponía por 1-0 con el gol de Hernán López Muñoz. Faltaba apenas un minuto cuando Tomás Molina fue al piso y se llevó puesto a Gonzalo Montiel a pocos metros del corralito del entrenador millonario.

Merlos, que andaba por la mitad de la cancha, cobró la falta. Gallardo aplaudió en tono irónico. Y siguió haciendo señas: “Sí, a vos te aplaudo, por la falta”, pareció decirle. El árbitro dio un par de pasos y sacó una tarjeta de su bolsillo delantero. Fue roja para el entrenador millonario. “Te estoy aplaudiendo”, musitó el Muñeco. Al árbitro no le gustó nada la ironía del técnico. “¡Afuera!“, le ordenó. ”Aplausos irónicos, no", agregó el árbitro.

El aplauso irónico de Marcelo Gallardo a Andrés Merlos que le valió la expulsión en La Paternal

El cortocircuito del técnico millonario con el árbitro empezó el 13 de julio de 2022. Aquella vez, en San Luis, River eliminó a Barracas Central de la Copa Argentina con un contundente 3-0. Pero el Muñeco se acordó del réferi en la conferencia de prensa posterior al partido: “El equipo hizo un buen partido pese a Merlos. Hay que estar a la altura, también”, dijo entonces Gallardo.

El Muñeco y Merlos también coincidieron en Córdoba en 2024. Fue en un partido que los de Núñez ganaron por 3-2 por la Liga Profesional. Tras un tanto convertido por Pablo Solari, Merlos se dirigió al VAR para chequear que su posición fuera correcta. “Hay una investigación detrás del gol...”, se quejó el Muñeco.

Merlos cobró un polémico penal para Boca en el final del primer capítulo Manuel Cortina

Minutos después de este controvertido penal, Javier Castrilli, un árbitro implacable de otra era, fue muy crítico con Merlos a través de su cuenta de X. “Qué otra cosa se puede esperar de Merlos como central y Novelli en el VAR… llegaron de la mano de Toviggino…“, rubricó.

“Para nosotros no fue penal”, aseguró Iván Marcone. El partido siguió en la Bombonera. Se sacaron chispas y no hubo más goles, a espaldas de un árbitro que siempre genera debate.