Independiente: el cruce de declaraciones entre Fabián Doman y Leandro Stillitano que deja al técnico al borde del precipicio

escuchar

Leandro Stillitano se sentará el sábado en el banco de suplentes de Independiente como quien lo hace en el borde de una cornisa. Se trata de una situación que en realidad no desconoce porque lleva varias semanas en desarrollo, pero que en cada uno de los últimos tres partidos -empates frente a Banfield, Instituto y Barracas Central- fue empujándolo unos centímetros más al borde del precipicio y de algún modo tomó estado público en las últimas 48 horas. “Lo que pase o no después del sábado depende de él”, dijo el presidente Fabián Doman en declaraciones al medio partidario La Visera, y muchos interpretaron su mensaje como una sentencia anticipada al técnico que está estrenando su currículum en Primera.

“Todos sabemos que ‘confirmar’ a un técnico es la mejor manera de meterle más presión y decirle que no va a seguir. No es mi caso. Quiero que Stillitano continúe y creo que su mejor sucesor sería el propio Stillitano”, asegura Doman en diálogo con LA NACION, y para desmentir esa mirada enfatiza: “Puedo asegurar que nadie del club habló con ningún otro técnico”.

La realidad indica que hasta acá, la campaña del Rojo es mala por donde se la mire. Cerró la séptima fecha en la 22ª posición con 7 puntos, a 9 del líder, San Lorenzo, y a 3 de Colón, su rival del sábado, que por el momento ocupa el puesto que determinaría el descenso directo de categoría. El equipo de Avellaneda hace seis partidos que no gana -solo triunfó en el debut, 1-0 a Talleres en Córdoba-, su promedio de gol por partido es de 0,71, no ha vencido en los tres encuentros disputados en su estadio y su nivel de juego solo ha conocido ráfagas fugaces que puedan calificarse de aceptables.

Independiente vive un momento de incertidumbre futbolística, mientras intenta recuperarse como entidad en el aspecto económico Demian Alday Estevez - Fotobaires

Es verdad que el entrenador tiene argumentos para explicar la crisis. “Cuando me llamaron, el club fue claro con la situación en la que se encontraba”, se excusó en una entrevista con DSport Radio y como parte de su respuesta a las palabras de Doman. Se refería a la composición de un plantel condicionado por el delicado estado económico-financiero de la entidad que obligó a renovarlo con mucha gente joven y sin antecedentes en la máxima categoría. “También tuvimos lesiones que nos perjudicaron y no me dejaron repetir el equipo”, justificó Stillitano. El último lesionado -y grave- es Tomás Pozzo, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá de 6 o 8 meses de recuperación, pero la inhibición de la FIFA que pesa sobre el club impide sustituirlo con una contratación.

Los datos son irrefutables, pero tampoco pueden ocultar errores y dudas propias. Stillitano utilizó 24 futbolistas en estos siete partidos y modificó varias veces el dibujo táctico, enmascarando una idea de juego que por el momento resulta muy difícil de descubrir y buscando un rendimiento que no encuentra. Se trata de dos circunstancias que suelen confundir y restar confianza entre los integrantes de un plantel, mucho más si está compuesto por gente joven; al tiempo que siembran críticas y sospechas entre socios e hinchas. El técnico asegura sentir que “la gente entiende el momento y sigue apoyando”, pero en los últimos partidos en casa, los silbidos -entremezclados con algunos insultos.- acompañaron la despedida del equipo y hasta hubo un conato de agresión a Damián Pérez luego del 2-2 con Instituto.

“La manera más directa y sencilla de solucionar la crisis es que el equipo gane el sábado, y es lo que queremos todos”, simplifica Doman, mientras el director técnico afirma: “No me voy a ir. Estoy muy bien yo y muy bien con el plantel y los dirigentes, convencido de que el sábado haremos un buen partido. Entiendo las reglas y sé que hay que jugar mejor y ganar, pero la respuesta de los jugadores contra Instituto y Barracas me dejan tranquilo”. Un par de cuestiones puntuales suman fichas a favor del entrenador: para las autoridades que asumieron en octubre sería un muy mal debut tener que prescindir de su primer técnico antes de las diez fechas del campeonato, y despedirlo supondría un gasto por indemnización a agregar en la abultada columna del debe de la institución.

El presidente Fabián Doman busca el equilibrio en Independiente https://www.instagram.com/caindependiente/

En la periferia del club, sin embargo, las aguas comienzan a dividirse. Por una parte, en las últimas semanas voces autorizadas como la de Ricardo Elvio Pavoni, Jorge Burruchaga o Ricardo Bochini manifestaron su apoyo al técnico, e incluso Julio César Falcioni defendió a su sucesor hace apenas diez días: “Es joven y hay que darle su lugar. Los entrenadores necesitan tiempo y tranquilidad para trabajar y poder plasmar sus ideas en el equipo”.

En otros sectores, en cambio, la tranquilidad y la mesura van perdiendo terreno. Ya sea desde algunos de los múltiples medios partidarios que siguen a Independiente, como desde otros generalistas aunque cercanos al sentimiento del Rojo, surgen críticas a la gestión realizada hasta ahora por dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Por el universo Rojo circulan interrogantes que incluyen el nivel de transparencia y los criterios seguidos en la contratación de refuerzos.”¿No hubiera sido mejor traer tres que marcasen la diferencia en lugar de once que no mejoran la calidad media del plantel?”, es una de las preguntas recurrentes- y cuestionar si el ex ayudante de Ariel Holan era el técnico más adecuado para este momento.

Interpretado como una guillotina a punto de caer o como un apoyo crítico, lo cierto es que el cruce de declaraciones entre presidente y entrenador no hizo más que incrementar la sensación de partido límite que los números ya indicaban por sí solos. La permanencia -o no- de Leandro Stillitano al frente de Independiente se pondrá en juego el sábado. Alrededor de las 21, cuando termine el choque frente al equipo que hoy ocupa el último lugar de la tabla, la incógnita tendrá una primera respuesta.