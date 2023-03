Copa Argentina: San Lorenzo estiró la buena racha y festejó el regreso goleador de Blandi

escuchar

San Lorenzo disfruta uno de esos momentos en los que todo parece salirle bien. Llegaba a este partido con excelentes números y la confianza a pleno, con cinco triunfos en siete partidos que le permitieron al equipo del Gallego Insua subirse a lo más alto de la Liga Profesional. En esa condición viajó a Santa Fe para el debut en la Copa Argentina. Aun con la cabeza puesta en el torneo de primera, no había que descuidarse en un certamen que le dio pocas alegrías y más de un dolor de cabeza al Ciclón en los últimos años, con varias caídas prematuras. Y sobre todo, cuando se acerca otro objetivo atrayente como la Copa Sudamericana.

Lejos de complicarse, San Lorenzo selló el pasaje a los 16avos de final con holgura, con un 3-0 inapelable sobre Sarmiento de resistencia. Otro motivo para celebrar: Nicolás Blandi volvió a ser titular después de tres años y medio -la última vez había sido en octubre de 2019-, y anotó dos goles con oficio de goleador, como para decirle a Insua que puede contar con una variante más en el ataque.

Para el viaje a Santa Fe, Insua dispuso algunos cambios, entre la posibilidad de hacer pruebas y cierta necesidad de descanso. Adentro Agustín Giay y Carlos Sánchez en el medio, y Blandi y el juvenil Iván Leguizamón como titulares arriba para acompañar a Vombergar. “Tomamos estos partidos con la misma responsabilidad que los encuentros de la Liga Profesional. Prevemos un rival difícil. La competitividad crece cada vez más. En el fútbol argentino cuesta mucho ganar, y sobre todo por más de un gol”, había advertido Insua con cierta cautela. En los hechos, hubo bastante diferencia.

Con cierta lógica, el equipo chaqueño, que recién venía de presentarse en el Torneo Federal A, se dispuso a esperarlo a San Lorenzo, listo para salir de contraataque cuando surgiera la posibilidad. De un tiro libre frontal llegó un rebote en la barrera que descolocó a Batalla; Franco Olego se anticipó y cabeceó desviado, con el arco casi a disposición. Por el lado izquierdo, con las subidas de Lapetina, Sarmiento le generó un par de sustos a la defensa del Ciclón.

San Lorenzo también se animó a buscar por la izquierda, donde Martegani -una de las joyas que pulió Insua- encontró espacio para juntarse con Braida, Leguizamón y Hernández. Y por ese lado llegó la apertura: tras una acción que terminó en tiro de esquina, vino el centro de Martegani, tacazo de Rafa Pérez, roce en Ponce y pelota al rincón derecho para el 1-0. Con poco, el equipo de Insua encontraba ventaja. Enseguida, Gattoni le puso la cabeza a un centro de Braida y casi anota el segundo.

El resultado a favor le permitió al azulgrana manejar el desarrollo. Pero también le faltaba a San Lorenzo una pizca de intensidad y de ritmo que Insua les reclamaba a sus jugadores. El juego decayó ligeramente. Sarmiento se animó con una incursión rápida, en un remate de Olego que contuvo Batalla.

Pero San Lorenzo siempre tenía una carta más. De nuevo por la izquierda: Martegani combinó con Braida, que envió el centro al segundo palo; ahí apareció Blandi para volver a gritar después de mucho tiempo. Sin necesidad de hundir el pie en el acelerador, el Ciclón tomaba distancia.

Si hacía falta algo más, Blandi terminó de sentenciar el partido en el amanecer de la segunda mitad, con una receta similar a la anterior: muy buen centro de Leguizamón y cabezazo de Blandi para anotar el 3-0. Hacía casi cinco años que el artillero no anotaba por duplicado, desde un partido con Nacional de Montevideo (3-1), en agosto de 2018, por la Copa Sudamericana de ese año. “Hacía mucha tiempo que no jugaba y no la pasé bien, pero con el apoyo del técnico y de mis compañeros pude volver”, contó el goleador.

Allí se terminó la resistencia de Sarmiento. Le sobró un buen rato al partido, que San Lorenzo controló sin problemas. Conforme con lo que había visto, Insua le dio temprano a Blandi, y le hizo lugar a Nahuel Barrios. Hasta los cambios que dispuso y las pruebas que intentó parecieron salirle bien al DT, acaso el principal responsable de este momento positivo que atraviesa el azulgrana.

Lejos de meterse en problemas, el Ciclón pasó con comodidad el primer examen en la Copa Argentina, y en la próxima etapa espera al ganador del cruce entre Platense y Defensores de Belgrano. Manda en la Liga, afianza su funcionamiento, suma buenos resultados, alimenta la ilusión de su gente, y en los últimos partidos además encontró contundencia. En Santa Fe, y en un torneo que no le traía buenos recuerdos, le alcanzó con tres aciertos para mantener la buena racha.

La síntesis:

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Carlos Sánchez, Agustín Martegani y Malcom Braida; Andrés Vombergar, Nicolás Blandi e Iván Leguizamón. DT: Rubén Insua.

Sarmiento (R): Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Matías Mansilla, Juan Manuel Torres, Fabrizio Palma y Franco Schiavoni; Diego Auzqui y Franco Olego. DT: Leonardo Fernández.

Goles en el primer tiempo: 22m..Pérez (SL) y 43m. Blandi (SL). Gol en el segundo tiempo: 6m. Blandi (SL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Rodrigo Montenegro por Torres (S) y Gonzalo Cañete por Palma (S), 11m. Sergio Sagarsazu por Auzqui (S), Daniel Salvatierra por Schiavoni (S) y Nahuel Barrios por Blandi (SL), 22m. Adam Bareiro por Leguizamón (SL), 35m. Ezequiel Cerutti por Vombergar (SL) y Gonzalo Luján por Giay (SL), 41m. René Escobar por Olego (S).

Amonestados: Schiavoni y Gómez (S).

Cancha: Colón, de Santa Fe.

Árbitro: Nicolás Ramírez.