Una joven de 21 años, oriunda de la ciudad de La Plata, radicó una denuncia penal contra quien era su pareja, un futbolista de 20 años que juega en la Reserva de Independiente, por violencia de género. Como la Justicia consideró que se trata de una situación de “riesgo alto”, ordenó varias medidas de aplicación inmediata para mantener alejado al agresor, Nicolás Garrido Aparicio.

Según consta en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, información replicada por los medios platenses, la mujer contó: “Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante”. El hecho habría ocurrido en la madrugada de este sábado. La víctima detalló: “Me fui con el cuerpo lleno de golpes, la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock”.

Un jugador de la Reserva de Independiente fue denunciado por violencia de género por su pareja. captura de rede

De acuerdo al relato de la mujer, tras coincidir en un boliche, ella se dirigió junto al futbolista a un departamento ubicado en un barrio porteño. Una vez en el inmueble, y tras un planteo de celos, se desencadenó un “arranque irascible” por parte del jugador. Según el medio platense El Día, los jóvenes eran novios, aunque no convivían. En diálogo con ese diario, la víctima dijo también que Garrido le quitó el celular para incomunicarla y pegarme más.

Al considerar que el deportista denunciado fue acusado de hechos graves, el Juzgado en lo Civil N.º 83 de la Ciudad le ordenó una prohibición de acercamiento a su expareja de 200 metros, la suspensión de todo tipo de contacto con ella y que la víctima tenga en su poder el botón antipánico.

Ante la consulta de LA NACION, desde Independiente informaron que, apenas las autoridades tomaron conocimiento de la situación, el Departamento de Género y Diversidad de la institución de Avellaneda activó el protocolo correspondiente, y notificaron su accionar a la comisión directiva. Por lo pronto, Garrido no va a competir oficialmente de manera preventiva hasta que se esclarezcan los hechos que se le imputan, agregaron las fuentes.