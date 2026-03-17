jugada en la que a Iván Marcone le sacaron la camiseta en un córner y el árbitro no cobró penal para Independiente
Durante la derrota 2-1 del Rojo ante Instituto, en Córdoba, al mediocampista le cometieron penal, pero el árbitro y el VAR consideraron lo contrario
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Independiente, conducido por Gustavo Quinteros, no despega. Esta vez, en Alta Córdoba, volvió a mostrar una pobre imagen colectiva e individual: comenzó ganando el partido, con un gol de Matías Abaldo, pero... perdió por 2-1 frente a Instituto. El Rojo se desprotege en la última línea, algo que no ocurría hace un tiempo: el arquero Rodrigo Rey no da garantías y los zagueros, Kevin Lomónaco y Sebastián Valdez, muestran una alarmante fragilidad y falta de timing.
Pero, al margen de eso, Independiente sufrió en Córdoba una decisión arbitral, como mínimo, discutible. Fue a los 27 minutos del primer tiempo, con el encuentro 1-1. En el momento en el que Ignacio Malcorra ejecutó un córner y, mientras la pelota caía en el área defendida por el arquero Manuel Roffo, el mediocampista local Gustavo Abregú tomó de la camiseta a Iván Marcone. Pero lo hizo de tal manera y con tanta fuerza que el número 23 de Independiente quedó con el torso desnudo (en realidad, con el sujetador que les mide el ritmo cardíaco a los futbolistas).
Marcone reclamó, levantó los brazos, protestó. Lo mismo hicieron sus compañeros. El VAR, con José Carreras, le comunicó al árbitro principal Nicolás Ramírez que la pelota no estaba en juego, por lo que no se sancionó penal. Sin embargo, las repeticiones de la transmisión de la TV dejaron dudas sobre el fallo. Fue un situación muy llamativa.
¿Hubo penal a Marcone?
LE SACARON LA CAMISETA A MARCONE Y TODO INDEPENDIENTE RECLAMÓ PENAL 👀#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2026
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“Tuvimos jugadas claras. No le cobraron un penal claro a Milton Valenzuela. Y a Marcone no le dieron otro en un agarrón de camiseta, le sacaron la camiseta. No esperemos que esas faltas que existen nos las vayan a cobrar”, se lamentó el técnico Quinteros después del partido.
El lamento del DT Quinteros
Independiente no renunció a atacar a Instituto, pero no tuvo lucidez para descubrir espacios ni intérpretes para iluminar la ofensiva con un movimiento individual. Juntó a Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra y al ingresado Luciano Cabral para desequilibrar y habilitar a Abaldo y Gabriel Ábalos -la mejor oportunidad fue un anticipo, de cabeza-, pero el experimento no funcionó y, esta vez, al Rojo no lo salvó el orgullo y se marchó de Córdoba sin nada, con bronca y muchas dudas.
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