Independiente quedó eliminado frente a Rosario Central en el torneo Apertura por una gran figura: Ángel Di María

Que Ángel Di María es un crack que supera por mucho la media del fútbol patrio no es ningún hallazgo. Lo saben hasta quienes tocan muy de oído todo lo relacionado con este juego. Y mucho más lo conocen aquellos que se ocupan de analizarlo, estudiarlo y protagonizarlo. Otra cosa muy diferente es que sus rivales acierten en neutralizarlo cuando los encara con la pelota calzada en su zurda.

El 11 de Rosario Central arrancó el encuentro de octavos de final frente a Independiente ubicado a la izquierda como punto de partida. Por ese lado pescó una volea que se le fue ancha, pero pesaba poco en el desarrollo y una circunstancia lo ayudó. El paraguayo Enzo Giménez quedó en una pierna, se corrió al medio y el Fideo se acomodó sobre la derecha, el lugar de la cancha que mejor conoce y donde mejor se maneja (más allá del baile que le pegó al francés Koundé en la final de Qatar jugando a favor de su pierna natural). Fue entonces que comenzó otra historia, esa que conduciría a los de Arroyito hasta el 3-1 definitivo y el pase a la siguiente rueda.

En aquel momento, en la recta final del período inicial, el Rojo ganaba 1 a 0 y se sentía cómodo sobre el impecable césped del Gigante. El Canalla había dejado pasar su cuarto de hora, un largo rato de control del juego en el que sin embargo apenas había inquietado en un mano a mano que Rodrigo Rey le tapó a Enzo Copetti. Gabriel Ávalos, por contra, había adelantado al Rojo empujando desde el suelo el primer centro con ventaja que había podido soltar el chileno Maximiliano Gutiérrez por la derecha; y la gente, entre aturdida y memoriosa de anteriores eliminaciones prematuras, comenzaba a exigirle más movimiento y sacrificio a los suyos.

Rosario Central enfrenta a Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 Ángel Di María Marcelo Manera - LA NACION

El vestuario esperaba a los jugadores con las puertas abiertas cuando Di María y Coronel tocaron por afuera, el campeón del mundo lo fue llevando a Milton Valenzuela hacia el fondo con el balón debajo de la suela, hasta que en un instante enganchó hacia adentro, pasó por delante de Iván Marcone sin pedir permiso y soltó el zurdazo combado, a media altura, preciso, inatajable, que acabó su recorrido en el lateral derecho de la red.

Fue golazo, fue 1 a 1, pero también una especie de invitación a la segunda parte de la interpretación como solista del Fideo, que acabaría inclinando la balanza de un partido por lo demás parejo, peleado, siempre interesante pese a los innumerables errores en pases y controles. Pero sobre todo, menos conversado de lo previsible luego del cruce de afrentas en la semana: “Hay gente que nos involucra a los jugadores diciendo cosas sin sentido, hablando al p…”, dijo al respecto el 11 rosarino una vez concluido el choque, un dardo directo a la lengua de los dirigentes del Rojo, que se quejaron por la designación de los árbitros (estuvo lejos de ser buena la actuación de Yael Falcón Pérez, pero tampoco fue determinante en el resultado).

Lo mejor de Rosario Central vs. Independiente

Para la etapa de cierre Di María tenía dispuesto otras variables de su repertorio. Algunas gambetas y la sensación de peligro que surge cada vez que la pelota pasa por sus pies; hasta que a los 38 minutos, con su equipo forzando el ataque para no llegar al alargue, filtró una cortada precisa hacia la entrada de Emanuel Coronel. El lateral llegó hasta el fondo, el centro atrás superó a varios defensores y delanteros, le cayó de frente a Giovanni Cantizano, y el pibe de la reserva levantó la red con el derechazo. Al ratito, Jorge Almirón determinó el cambio, el estadio estalló en una ovación y el 11 cerró su función sonriendo y dando las gracias.

Que hasta este punto la crónica se haya dedicado casi en exclusiva a solo uno de los 32 jugadores que pisaron la cancha no va en desmedro de los restantes 31. El encuentro fue capaz de sobreponerse sin mayores contratiempos al blabla que se originó en Avellaneda y encontró una respuesta descabellada desde la orilla del río Paraná.

Fueron 90 minutos de un vaivén en el cual cada uno tuvo sus momentos y sus oportunidades. En ese sube y baja, Independiente conoció las dos caras. La buena, cuando después de un par de aproximaciones con peligro, consiguió el 1-0; y la mala, a los 23 del segundo tiempo, cuando Ignacio Malcorra quedó cara a cara con Jeremías Ledesma y en la duda entre remate o pase para Ávalos acabó regalándole la pelota al arquero, una cuota más en la deuda que su muy pobre rendimiento contrajo con el Rojo en el semestre.

Rodrigo Rey encarna el sufrimiento de todo Independiente, luego del segundo gol de Rosario Central, a cargo de Giovanni Cantizano Marcelo Manera - LA NACION

El equipo de Quinteros no puede esta vez reprocharse demasiado. Se plantó con energía en el Gigante, aguantó sin demasiados sobresaltos el dominio inicial del local, saboreó durante un rato la posibilidad del éxito, y se sostuvo en la pelea hasta el contraataque de cierre que concretó Elías Verón. Sus pecados no estuvieron en el encuentro que decidió sus vacaciones anticipadas sino antes, en aquellos en los que dilapidó puntos que le permitieran afrontar la serie eliminatoria en el Bochini, donde se siente más cómodo (1 única caída contra 4 lejos de su casa).

Un torneo más, y ya perdió la cuenta en el ámbito local, Independiente se queda con las manos vacías y lejos de la pelea. Otra vez tendrá tiempo para replantear el futuro, porque en el Clausura también deberá remontar su situación en la tabla general, donde quedó fuera de los puestos que clasifican a las copas continentales.

Todo Independiente saluda a Gabriel Ávalos, autor del primer gol en el Gigante de Arroyito; luego, Rosario Central mostraría lo mejor de su repertorio Marcelo Manera - LA NACION

Rosario Central se ubica justo en la vereda contraria. Ya está en octavos de final de la Libertadores y en los cuartos del Apertura. La vida le sonríe, y si se tambalea, siempre tendrá a mano un Fideo vestido de crack para intentar rescatarlo del pozo.