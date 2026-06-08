Indonesia vs. Mozambique, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de junio a las 10.00 h en el Gelora Bung Karno Stadium, ubicado en la ciudad de Jakarta.

El presente de los seleccionados

Indonesia llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-0 ante Omán. Por su parte, Mozambique arriba al compromiso tras haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Marruecos en su última presentación.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo de juego en este amistoso. Mientras que el equipo local intentará prolongar su racha positiva tras el sólido triunfo contra Omán, el elenco visitante llega con la necesidad de revertir la imagen dejada en su última caída ajustada frente a los marroquíes.

Lo que está en juego

El partido representa una oportunidad fundamental para que ambos seleccionados sigan ajustando piezas y ganando rodaje competitivo. Para Indonesia, el objetivo es confirmar el buen momento futbolístico, mientras que para Mozambique es vital retomar la senda del triunfo y fortalecer su funcionamiento colectivo de cara a futuros compromisos internacionales.