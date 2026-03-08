Insólito: en Alemania, dos hinchas arrancaron los cables del VAR para que el árbitro no revisara un penal

“Una escena sin precedentes en el fútbol profesional alemán. Un partido que será recordado por mucho más que el resultado”. La crónica de Berliner-Zeitung reflejó de esa manera el acto de vandalismo que sucedió en el Preussenstadion, durante el partido que Hertha Berlin le ganó 2-1 a Preussen Münster, por la Bundesliga2 (segunda división).

El título de la nota de Welt resaltó: “Escándalo en la segunda división”. En un estadio cubierto en su capacidad para 12.794 espectadores, el árbitro Felix Bickel fue convocado por el VAR para que revisara un posible foul en la entrada al área de Niko Koulis (Preussen Münster) a Michael Cuisance (Hertha), que se bajó una media y le mostraba al juez la marca en la pierna que le había provocado la barrida del defensor rival, mientras sus compañeros le protestaban a Bickel.

Se disputaban 44 minutos del primer tiempo y cabía la posibilidad de que sancionara penal. Cuando el referí se acercó al monitor, la pantalla estaba en negro, no se reproducían las imágenes desde la sala VAR.

¿Qué había ocurrido? Unos minutos antes, un par de hinchas locales encapuchados se habían colgado de la verja y arrancado los cables de la conexión del monitor. No solo eso, como si fuera una acción coordinada, en una de las tribunas se desplegó una bandera con la inscripción “¡Desconecten el VAR!”. “¿Ha fallado la pantalla o qué?”, ​​se preguntó el comentarista Florian Schmidt-Sommerfeld en Sky: “No puede ser cierto”.

Detrás de los hinchas colgados, la bandera que piden "Desenchufen el VAR"

Sin la posibilidad de revisar lo que había dispuesto (no había sancionado foul, dejó seguir el juego), el árbitro aceptó el criterio del VAR -Katrin Rafalski fue la encargada-, que en la visualización en la cabina consideró que había sido penal, y además debió amonestar al defensor que cometió la falta. Toda la comunicación fue por el auricular. En casos así, el protocolo estipula que los árbitros deben aceptar la recomendación del asistente de video y aplicarla.

En la explicación que dio en el estadio por el micrófono, Bickel expresó: “Estudiamos una posible falta en el área. Mi compañera Katrin Rafalski determinó que el número 24 del Münster hizo un claro contacto con la espinilla de Cuisance dentro del área. Por lo tanto, mi decisión final es: penal y tarjeta amarilla”. Fabian Reese convirtió el penal para el 1-0 de Hertha Berlin.

Jannis Heuer igualó para Preussen Münster al comienzo del segundo tiempo, y cuando se disputaba el tercer minuto adicionado, Marten Winkler marcó el 2-1 para Hertha, que se ubica en el sexto puesto, a 8 puntos de la tercera plaza, que da derecho a la Promoción a la Bundesliga. Preussen Münster tiene comprometida la permanencia en la categoría; está 14° y solo por diferencia de gol está evitando el repechaje con un equipo de tercera división.

08.03.2026 - 🇩🇪 Preußen Münster vs Hertha Berlin, masked people are said to have pulled the VAR plug at the match today! 😁 pic.twitter.com/JoUpfMZGma — Ultras Clips (@ultras_clips) March 8, 2026

Tras el final del partido, el club local emitió un comunicado oficial en su página web: “El SC Preussen Münster lamenta el incidente y hará todo lo posible para identificar a los autores y llevarlos ante la justicia. Además, se han tomado medidas inmediatas para evitar incidentes similares en el futuro. Los primeros hallazgos indican que se trató de una acción planificada“.

Los dirigentes sentaron una posición que difirió de lo manifestado por el capitán Jorrit Hendrix, que justificó el sabotaje al VAR: “Nuestra afición es legendaria; hace todo lo posible por apoyarnos. De hecho, creo que es bueno que un aficionado lo haya cancelado, porque la afición desea desesperadamente que ganemos, y si están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo, lo entiendo perfectamente".

El entrenador del Hertha, Stefan Leitl, expresó cierta compasión por Preussen Münster (“Espero que las consecuencias para el Münster no sean demasiado graves”), pero luego fue más inflexible: “Esto es simplemente inaceptable. Imaginen si se tuvieran que tomar más decisiones y no hubiera imagen de televisión; esto ya es una tecnología que forma parte del fútbol, ​​les guste o no, pero hay que asegurarse de que cosas así no sucedan”.

La postura de la Federación Alemana de Fútbol fue fijada por Alexander Feuerherdt, director de Comunicación y Relaciones con los Medios: “En ocho años y medio de revisión de video, no recuerdo haber vivido una situación como esta”. Elogió el proceder del árbitro: “Mantuvo la calma y la serenidad en lo que sin duda fue una situación incómoda para él”.