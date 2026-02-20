Inter de Milán confirmó la lesión de Lautaro Martínez: una distensión en el sóleo que puede tenerlo hasta un mes afuera de las canchas

Inter de Milán confirmó este viernes que el delantero argentino Lautaro Martínez padece una distensión en el sóleo de su pierna izquierda. La lesión suele demandar entre tres y cuatro semanas de recuperación, por lo que peligra su participación en el clásico ante Milán, que se disputará el próximo 8 de marzo. En principio, el atacante estaría en condiciones de integrar el plantel de la selección argentina ante España en la Finalissima del próximo 27 de marzo en Lusail (Qatar). Todo dependerá de su evolución en los próximos días.

“Lautaro Martínez se sometió a pruebas médicas e instrumentales esta mañana en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, reza el parte médico oficial publicado por el club italiano. La lesión se produjo a los 13 minutos del segundo tiempo del partido entre el equipo italiano y Bodo/Glimt, de Noruega, en la ida de los playoffs de la Champions League. El argentino quedó tendido fuera de los límites del terreno y debió ser reemplazado por el francés Marcus Thuram. Los de Milán cayeron por 3-1 y están obligados a revertir el marcador en el encuentro de vuelta, programado para el próximo martes a las 17 (hora de la Argentina) en San Siro.

Lautaro Martínez, durante el partido ante Bodo/Glimt, de Noruega, por la Champions League; sufrió una lesión en el sóleo izquierdo que lo podría tener hasta un mes afuera de las canchas MATS TORBERGSEN - NTB

El rumano Christian Chivu, entrenador del conjunto italiano, responsabilizó al estado del campo de juego del club noruego, del que debieron retirar 80 toneladas de nieve en las horas previas al partido. “No soy médico y no puedo hablar de plazos de recuperación”, añadió Chivu a los periodistas tras la derrota en las gélidas condiciones noruegas. “Después de que se someta a las pruebas, entenderemos la gravedad de la lesión”, añadió el entrenador. “Lo vamos a perder bastante tiempo”, se lamentó sobre Martínez, capitán y goleador del equipo, aún sin el diagnóstico preciso, que se conoció hoy.

“El derbi de la primera semana de marzo también corre grave riesgo”, anticipa la Gazzetta dello Sport en su edición digital sobre la lesión del Toro. Y agrega: “El problema es serio; el sóleo es un músculo delicado. El argentino lo intentará hasta el final, pero las posibilidades de verlo en el campo contra los Rossoneri son mínimas. Seguramente no estará en los próximos partidos. Será el turno de Pio Espósito, Bonny y Thuram", completa el matutino. Estos tres delanteros son los candidatos a reemplazar al goleador argentino.

El periódico también publicó la bronca de toda la delegación interista por haber disputado un partido de Champions League en un campo de juego que -según creen- no estaba a la altura de la principal competencia de clubes de Europa. “La lesión de su capitán se debió a un césped artificial que parecía una cancha de metegol”, protestó el diario deportivo italiano.

La Gazzetta dello Sport también asegura que la clasificación a octavos de final de la Champions es “una obligación” para el equipo italiano, que el año pasado perdió la final ante el PSG francés. “Quedar eliminado en los playoffs contra el modesto pero ascendente Bodo sería un gran retroceso para el vigente subcampeón, que acaba de lograr su primer balance contable positivo en la historia moderna. El prestigio que deben mantener luego de dos finales en los úlimos tres años es crucial, pero el impacto de una posible eliminación también pesa considerablemente en sus finanzas”, se lee en el periódico de páginas rosas. El medio italiano estima en unos 20 millones de euros el valor del partido de vuelta ante los noruegos.

¿EL TORO DESGARRADO?



Lautaro Martínez fue reemplazado por una molestia, durante el partido del Inter de ayer en Champions League.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QNIYtUXJS1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 19, 2026

Scaloni se debe estar tomado la cabeza. El Toro es el último de una larga cadena. El anterior fue Nico González, que sintió una molestia en el 0-3 de Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano y los estudios confirmaron una lesión muscular en el muslo izquierdo. Se pierde la serie frente a Brujas por los playoffs de la Champions League, la vuelta del partido de las semifinales de la Copa del Rey ante Barcelona y los encuentros de LaLiga ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad, según los medios locales. ¿La Finalissima? En suspenso.

No es el único que está en duda para ese partido especial. El conductor está en alerta en relación a la lista de convocados. La baja de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 25 de enero pasado (requirió una operación y estará más de seis meses fuera de las canchas), lo dejó directamente fuera del Mundial.