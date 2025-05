Inter espera por Lautaro hasta último momento y Barcelona va por su primera final post Messi

Apenas cuatro partidos se había perdido Lautaro Martínez en esta temporada por razones físicas. Uno fue por cansancio muscular en agosto, otro en noviembre por fiebre y, a partir de marzo, a medida que se recargó el calendario y aumentó el desgaste, las fibras musculares se resintieron con más frecuencia. En la segunda quincena de marzo, a causa de molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda, quedó al margen de la serie de la selección argentina por las eliminatorias ante Uruguay y Brasil, y también del clásico con Milan por la Copa Italia.

El trajín le volvió a pasar factura hace menos de una semana, nada menos que cuando Inter intenta llegar a su segunda final de la Champions League en los últimos dos años. Un freno con giro le provocó una elongación en los músculos flexores de la pierna izquierda que le impidió salir a disputar el segundo tiempo del trepidante 3-3 ante Barcelona, en Montjuic. Desde entonces, Inter está en una expectante vigilia para determinar si el Toro podrá ser tenido en cuenta para el desquite de este martes, en el Giuseppe Meazza.

Con apenas seis días de recuperación de una lesión que requiere al menos dos semanas de tratamiento, las probabilidades son escasas, pero nadie en el neroazzurro lo descarta. Tampoco se le quiere dar alguna información definitiva al rival; Inter especulará hasta último momento con la posibilidad de contar con su goleador en el torneo, con ocho tantos, la mejor marca del bahiense en las siete Champions que lleva disputadas desde que se incorporó en 2018. Este curso también es especial para Lautaro, que se erigió en el goleador histórico del club en la Champions, con 20 festejos.

El entrenador Simone Inzaghi no trazó un panorama optimista sobre el N° 10 y capitán: “Lautaro no se entrena con el grupo desde el partido de ida. Veremos. Dependerá de sus sensaciones. Un jugador que no puede ser titular es difícil que nos pueda ayudar en los últimos 25 minutos".

La prensa italiana que sigue el día a día de Inter informó que Lautaro “estuvo en el gimnasio el domingo y cumplió un buen entrenamiento este lunes”. Lo hizo de manera personalizada, sin participar en los ejercicios con pelota del resto. Se especula con que podría ser titular, aun sin estar en su mejor condición física. De lo contrario, lo reemplazaría el iraní Mehdi Taremi, que ya lo sustituyó en la ida.

Un Lautaro condicionado por su cuerpo le suma preocupaciones a un Inter que en el último mes se vio superado por Napoli en el primer puesto de la Serie A y sufrió una eliminación por goleada en las semifinales de la Copa Italia ante Milan, que ya lo había vencido en la Supercopa de Italia. “Necesitaremos un gran partido ante un equipo buenísimo”, expresó Inzaghi, que recibió más de una consulta sobre cómo anular a Lamine Yamal, gran figura el miércoles pasado: “Es dificilísimo frenarlo. Deberíamos intentar que no le llegue la pelota, pero en el fútbol de hoy es muy difícil. Le haremos doble marcaje. Lo que me impresionó de él es la rapidez de pensamiento: en cuanto le llega la pelota, ya sabe qué hacer".

Barcelona se encuentra ante la ocasión de volver a disputar una final de Champions League después de una década, tras la Orejona que levantó en Berlín en 2015 (3-1 a Juventus) con el tridente Lionel Messi-Luis Suárez-Neymar. Ese equipo que dirigía Luis Enrique cerró una época dorada en Europa, con la conquista de tres Champions en seis años, en un ciclo que había comenzado Pep Guardiola en 2008.

Messi se quedó anhelando un quinto trofeo a añadir a los de 2006, 2009, 2011 y 2015, pero Barcelona sufrió sonoros fracasos con eliminaciones ante Roma (2018), Liverpool (2019) y Bayern Munich (2020, con un histórico 8-2). Emigró Messi a Paris Saint Germain con la vuelta de Joan Laporta a la presidencia y Barcelona estuvo dos temporadas sin participar en la Champions. Se abría un vacío del que fue saliendo progresivamente.

La preocupación de Inter es controlar a Yamal; Carlos Augusto y Mkhitaryan tratan de cerrarle el paso en el partido de ida Joan Monfort - AP

Actualmente, el fútbol alegre y eficaz de Barcelona despierta tantas ilusiones como en las mejores épocas de Messi. Yamal es la individualidad llamada a marcar una época, en un equipo que tiene intérpretes de primer nivel en Raphinha, Pedri y Robert Lewandowski, que podría ocupar el banco de suplentes ante Inter tras recuperarse de un desgarro.

Barcelona alcanzó la cifra de 150 goles en la temporada. No solo ganó varios encuentros por demolición, sino que también sabe remar desde atrás: el sábado, frente a Valladolid, consiguió la octava remontada del curso. Frente a Inter se sobrepuso a un 0-2 y 2-3. El recambio generacional está consumado, como lo reflejó el periodista David Saura en su cuenta de X: “En el Barça de Messi, los jugadores celebraban los títulos con sus hijos; en el Barça de Flick, los jugadores lo celebran con sus padres”.

En su primera temporada, el impacto del entrenador alemán Hansi Flick -conductor de aquel Bayern Munich que le endosó el 8-2 a Barcelona- fue inmediato y positivo, aun sin hablar español. Potenció lo que heredó de Xavi con la única incorporación de Dani Olmo como refuerzo importante. Ya obtuvo dos títulos (Supercopa de España y Copa del Rey, ambos doblegando a Real Madrid); está primero en la Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre Real Madrid, al que recibe el próximo fin de semana, y en la Champions fue forjando la chapa de candidato.

El libreto de Flick combina la responsabilidad y disciplina alemana, sin desatender el placer latino por lo lúdico: “No quiero meterle presión a mi equipo. Quiero que sea consciente y disfrute para demostrar lo bien que puede jugar. Estamos rindiendo muy bien, ya hemos ganado dos títulos. Es una semifinal, pero hay que disfrutarla jugando juntos. Eso es lo que quieren, competir y dar su nivel. Nunca se rinden y eso es muy importante”.

Las probables formaciones