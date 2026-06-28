Investigan al capitán de Cabo Verde por la violación de una mujer brasileña durante una gira en Nueva Zelanda

El capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes, es investigado por la policía de Nueva Zelanda tras ser acusado de violación por una traductora brasileña que trabajaba para la delegación africana durante los partidos amistosos disputados en el país de Oceanía en marzo de este año.

Según la información que se conoció hasta el momento, la mujer fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF, por sus siglas en inglés) para trabajar como intérprete y brindar apoyo a la delegación caboverdiana durante la Serie FIFA, una competición amistosa entre selecciones nacionales de diferentes continentes.

La profesional, residente en Nueva Zelanda, denunció haber sido violada por el delantero el 27 de marzo en el hotel del equipo en Auckland. La policía abrió una investigación tras la denuncia del incidente, ocurrida el 10 de abril.

En mayo, la NZF informó a la FIFA sobre la investigación de la denuncia tras la difusión del caso en la prensa local. Andrew Pragnell, director ejecutivo de la organización, declaró que el asunto se puso en conocimiento del organismo rector del fútbol “a raíz de las noticias”. Según Pragnell, la FIFA ya había sido contactada por otra persona, estaba al tanto de la situación y “seguía de cerca el caso”.

Mendes, en el partido contra Uruguay Lynne Sladky - AP

“La policía de Nueva Zelanda confirma que se está investigando una denuncia, registrada el 10 de abril de 2026 en la zona central de Auckland”, dijeron las autoridades policiales de Nueva Zelanda en un comunicado enviado al periódico New Zealand Herald, sin proporcionar más detalles.

La denuncia

En marzo, la selección nacional de Cabo Verde estuvo en Nueva Zelanda para disputar dos partidos. Los caboverdianos perdieron 4-2 contra Chile el día 27, fecha en la que habría ocurrido la agresión. El día 30, empataron 1-1 con los anfitriones, y ganaron 4-2 en la tanda de penales.

Según la víctima, el hecho ocurrió tras la derrota de Cabo Verde ante Chile. En su testimonio, declaró a las autoridades que fue invitada a un evento en una sala privada del hotel en donde se hospedaba con los jugadores, a donde acudió creyendo que la llamaban para cumplir con sus funciones como intérprete. Sin embargo, al llegar, notó que se trataba de una fiesta.

La mujer regresó a su habitación tras sentirse descompuesta. Relató que, poco después de llegar, escuchó que tocaban la puerta y abrió, pensando que se trataba de otra solicitud para trabajar. Sin embargo, Mendes irrumpió en la habitación y la violó.

El jugador denunciado es delantero del Igdir FK, de la Segunda División turca. A sus 36 años, es el capitán de la selección nacional de Cabo Verde, que participa en su primer mundial y logró una histórica clasificación para la segunda ronda, en la que se enfrentará a la selección argentina el próximo viernes.

Mendes juega como delantero en el Iğdır F. K. de la Primera División de Turquía BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La mujer recibió apoyo en una clínica que asiste a sobrevivientes de violencia sexual, donde se le realizó un examen forense. El informe médico identificó lesiones en sus genitales, múltiples hematomas en los senos, el cuello y los labios, así como zonas sensibles en el cuero cabelludo y los glúteos. Tras el tratamiento, la víctima presentó una denuncia contra Mendes en una comisaría local. Declaró que buscó ayuda de la Federación Caboverdiana de Fútbol, ​​pero no recibió ninguna asistencia.

El equipo de noticias del medio brasileño O GLOBO contactó a la Federación Caboverdiana de Fútbol en relación con la denuncia contra el capitán, pero no recibieron respuesta. La FIFA, al ser contactada, declaró que no haría comentarios.