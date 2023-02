Investigan si Barcelona le hizo pagos a un dirigente arbitral durante 17 años por información sobre los referís españoles

escuchar

La caída deportiva e institucional de Barcelona en la última década, como consecuencia de numerosos escándalos y desmanejos económicos sostenidos en el tiempo, ha dañado profundamente la imagen del club blaugrana, al punto de que ciertos clubes se mostraron reticentes a negociar con él en el mercado de pases al dudar de su transparencia. Y a pesar de que en la cancha el equipo ha comenzado a irradiar señales positivas por primera vez en la era post Lionel Messi y ocupa la cima de la liga de España, fuera de la cancha la institución aún no tiene paz.

Esta semana Barcelona fue sacudido por una nueva polémica extradeportiva, a partir de una investigación realizada por el diario El Mundo, que arrojó una acusación de suma gravedad: entre 2001 y 2018 el club habrían hecho pagos por más de 6.000.000 de euros al hoy ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para que aconsejara a la directiva culé sobre cuestiones arbitrales en la liga. Según la publicación, la información que obtuvo la entidad por esa vía consistió en los criterios que usaba cada árbitro designado para el siguiente partido de Barça y cómo evitar sanciones.

Josep María Bartomeu fue el último de los presidentes de Barça durante el período en que el club habría pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, por consejos acerca de los referís de la liga de España. AFP PHOTO / LLUIS GENE - Archivo

La noticia generó profunda indignación, en particular en el presidente de la Liga, Javier Tebas. Pero en principio no hay nada que el mandamás pueda hacer al respecto, debido que de acuerdo con las normas de la competición las faltas de Barcelona habrían prescripto por el tiempo transcurrido hasta su descubrimiento. Sin embargo, Tebas se expresó fervientemente sobre el tema, considerando que el escándalo “está haciendo muchísimo daño” al fútbol español: “No sé si habrán afectado a los resultados, pero por la imagen de La Liga no me gusta. No está bien. Desde luego, La Liga no puede estar pasiva con lo que está pasando, con estos indicios que hay en la prensa. Hay que aclararlo”, aseveró el directivo.

No obstante, anticipó que su ente no investigará al club catalán, porque estima suficiente el trabajo de la justicia ordinaria. Pero eso no implica que no quiera conocer la verdad. “Creemos que entorpeceríamos la investigación de la fiscalía. Si no hubiera investigación de la fiscalía, ya estaríamos denunciando, porque las facturas, los importes de las facturas, la declaración de Enríquez Negreira y el burofax son indicios que se debía investigar en cualquier ámbito. En el deportivo están prescriptos, pero en el penal no”, manifestó firme Tebas.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, criticó con dureza a Barcelona por el escándalo y deja la cuestión en manos de una investigación penal.

Cuando el Comité Técnico de Árbitros fue reestructurado en 2018 con la llegada de una nueva directiva a la Federación Española y Enríquez Negreira fue destituido, Barcelona finalizó los pagos, según el ex presidente azulgrana Josep María Bartomeu, “para reducir gastos”. Según El Mundo, el ex vicepresidente del comité envió un fax al club el 5 de febrero de 2019 para amenazarlo con revelar “un escándalo”. Antes de Bartomeu, que se desempeñó interinamente entre 2014 y 2015 y tuvo una inmediata segunda presidencia tras la constitución de una Comisión Gestora, al frente de la entidad estuvieron en ese tiempo Joan Gaspart Solves (hasta febrero de 2003), Joan Laporta (hasta 2010, dos períodos) y Sandro Rosell Feliu (entre 2010 y 2014).

Este miércoles, la radio Cadena Ser reveló que la fiscalía de Barcelona investigaba desde hacía varios meses a la empresa de un ex responsable arbitral que habría recibido 1.400.000 euros entre 2016 y 2018 de parte de Barcelona, por presunta corrupción entre particulares. Según la emisora, la investigación se inició tras ser detectadas irregularidades tributarias por parte de la empresa Dasnil 95, propiedad de Enríquez Negreira.

Joan Laporta, el actual presidente de Barcelona, estuvo al frente del club entre 2003 y 2010, un lapso comprendido en la etapa teñida de sospecha. @JoanLaportaFCB

Luego del 2-2 con Manchester United en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, Xavi Hernández, que fue parte del plantel en muchos de aquellos años, fue consultado al respecto. “Si yo veo que ganamos con trampas, me voy para casa”, aseguró el hoy entrenador, jugó en el club entre 1998 y 2015.

Durante el período en que está puesta la lupa judicial, además de Messi actuaron en Barcelona siete futbolistas argentinos: Roberto Bonano, Javier Saviola, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorin, Maximiliano López, Gabriel Milito y Javier Mascherano.

Lionel Messi y Javier Mascherano fueron varias veces campeones cuando compartieron plantel en Barcelona; otros seis argentinos jugaron en el tramo 2001-2018. Archivo

En ese ciclo de 17 años que está bajo investigación, por otra parte, el conjunto catalán obtuvo nueve veces la liga de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2018. Y seis, la también local Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018.

