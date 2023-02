Ángel Di María y una sugerente frase sobre Kylian Mbappé, PSG y Lionel Messi: “Le dieron todo ese poder teniendo al lado al mejor de la historia”

escuchar

Con la obtención del Mundial de Qatar, en el que marcó un magnífico gol en la final, Ángel Di María ganó todos los títulos de campeón a los que aspiró en su carrera futbolística. Aún así, la idea de Fideo es mantenerse en el más alto nivel, como lo hace con su muy buen presente en Juventus, y tiene intención de continuar en la selección argentina en el corto plazo: “Sueño con llegar a la próxima Copa América. Sería muy lindo para mí seguir mostrando lo que vengo haciendo”, reveló en una extensa entrevista en ESPN F90.

Aquella final en Lusail, con el triunfo por penales tras el 3-3 con Francia, tuvo múltiples condimentos y narrativas. Para el extremo en particular se trató de un reencuentro con su ex compañero de PSG Kylian Mbappé, que de acuerdo con varias informaciones desde París fue quien orquestó tanto su salida del club como la de Leandro Paredes, que también emigró a Turín. Aquello habría sido uno de los pedidos del delantero para rubricar su renovación, que se efectivizó en marzo de 2022.

El papel de Di María en la final del Mundial de Qatar fue fundamental, incluido el segundo gol gracias a una brillante jugada colectiva. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Di María no tiene resquemores acerca de su partida del Parque de los Príncipes, y de hecho catalogó a Mbappé como el mejor jugador del Mundial fuera del plantel argentino. “No hay otro jugador que haya hecho una diferencia así de grande. Francia no tenía una selección como cuando estaban Karim [Benzema], Paul [Pogba] y [N’Golo] Kanté. Se le habían lesionado muchos jugadores”, consideró el rosarino. Que dejó una interesante reflexión acerca del rol que tomó el atacante del campeón francés a partir de su nuevo contrato: “PSG y el presidente le dieron toda la responsabilidad, lo hicieron quedarse cuando podía irse y le dieron esa carga importante para que fuera él y nadie más”.

Mientras ofrecía su visión fue inevitable preguntarse por su compañero y amigo Lionel Messi, autor de los otros goles argentinos en la final y también estrella de Paris Saint-Germain: “Le dieron todo ese poder [a Mbappé] teniendo al lado al mejor de la historia. Es difícil contrarrestar eso, pero le dieron esa fuerza porque es francés, salió de ahí, ganó el Mundial y tiene toda una carrera por delante”, sugirió Fideo sobre la dinámica de poder en el club.

Al igual que él, Messi sostiene un alto nivel en la elite a pesar de sus 35 años, pero mientras Leo no se ve jugando la Copa del Mundo en 2026, Di María cree que el capitán argentino debe seguir en la selección por entonces: “Leo tiene que estar en el próximo Mundial, sí o sí. Es el mejor jugador de la historia, tiene siete Balón de Oro, Champions, Copa América, Mundial, Finalissima... Ganó todo donde estuvo”, justificó Ángel. Su conciudadano presentía que Qatar 2022 sería su último torneo, pero una vez consumado el triunfo su presencia en Estados Unidos-México-Canadá no parece imposible.

Durante el Mundial la Pulga protagonizó varios cruces, en ocasiones motivados por declaraciones previas, como con Robert Lewandowski y Louis van Gaal. Para Di María eso no tuvo un impacto negativo; es más: de hecho, lo motivó rumbo el triunfo. “Es así: le caés bien o le caés mal, no tiene término medio. Y el fútbol siempre le da su revancha”, afirmó.

El jugador surgido en Rosario Central tuvo elogias también para el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni. “Él hizo que cada jugador creyera que todo era posible”, valoró. “No se casa con nadie, pone a quien tiene que poner e hizo que cada jugador pusiera el 100% en cada entrenamiento y cada partido. Él creó ese ambiente competitivo hasta jugando al truco”, halagó, y contó algunos detalles de cómo se trabajó en la Universidad de Qatar: “Todo fue creado por ellos: Scaloni, Pablito [Aimar], Walter [Samuel], el Ratón [Ayala]: mezclar los grandes con los chicos, no hacer diferencias entre unos y otros. El único intocable es Leo”.

Fue inevitable la pregunta acerca de un posible regreso al club canalla, en particular luego de que la vicepresidente del club, Carolina Cristinziano, desafiara a Di María a regresar. Sus palabras disgustaron al zurdo: “No me cayeron muy bien. Salir a decir esas cosas en este momento, con fines políticos, no era necesario. Más que nada porque ilusionan y crean malestar entre la gente: si al fin y al cabo no vuelvo, al que p... es a mí. Yo soy el que decide el momento. Siempre estuve en los mejores clubes y nunca tomé una mala decisión”, aseveró.

