Cómo quedó el tobillo del Papu Gómez luego de la operación: “Primera semana adentro”

El futbolista de la selección argentina, Papu Gómez, fue intervenido quirúrgicamente a principios de esta semana por una lesión en el tobillo izquierdo, la misma dolencia que arrastraba desde su participación en el Mundial de Qatar. Tras haber sido operado con éxito, el jugador del Sevilla subió una foto del pie, y se mostró optimista de cara a su recuperación. “Primera semana, adentro” escribió el mediocampista de 35 años junto a la imagen en cuestión, donde se vislumbran aún los puntos de sutura.

Antes de entrar al quirófano, el futbolista formado en Arsenal de Sarandí publicó un emotivo texto vinculado a su dolencia, y lo acompañó con una foto del tobillo. “Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo”.

“Mañana toca operarme porque eso que hicimos no basto para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre” añadió.

El mediocampista de la selección argentina se lesionó en el partido de octavos de final de Qatar 2022, frente a Australia. Desde ese momento, no sumó más minutos en la competencia. Sin embargo, fue una pieza clave del plantel campeón del mundo.

El Papu Gómez con la Copa del Mundo Instagram Papu Gómez

El ex San Lorenzo y Atalanta, entre otros equipos, fue titular en el fallido debut del equipo de Lionel Scaloni en el campeonato del mundo. Luego, le tocó ingresar en zona de playoffs, y finalmente, no pudo volver a jugar. No obstante, es una de las personalidades más destacadas dentro del vestuario albiceleste. Días atrás, el Papu publicó una foto desde la cama del hospital con su pie izquierdo enyesado. Allí, además, se lo vio con una imborrable sonrisa en su rostro. Como no podía ser de otra manera, también tiene un mate en una de sus manos.

En la publicación recibió el apoyo de personas de diferentes actividades, como Bizarrap, Fer Palacio, Mau Montaner, Matías Martin, y de colegas como José Sosa y Lucas Alario. El posteo acumuló cerca de un millón de “me gusta”. Papu Gómez ya prepara su regreso a las canchas. Luego de compartir una imagen de su tobillo todavía hinchado, publicó algunos videos de la primera parte de su recuperación. Se estima que el entrenador Jorge Sampaoli, de Sevilla, podrá contar con él recién en cinco semanas.

Papu Gómez Captura Instagram

En marzo, además, está previsto que la selección argentina juegue dos partidos amistosos, en la fecha FIFA del 21 al 28 de ese mes, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Sería la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni en la Argentina después de conquistar la Copa del Mundo. Se presume que Gómez no podrá participar de ninguno de los dos encuentros.

