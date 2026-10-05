Irlanda vs. Israel, divididos por Palestina: uno de los técnicos le pidió a la UEFA que separe a las selecciones

El técnico de Irlanda, Heimir Hallgrímsson, quiere que la UEFA mantenga separadas a las selecciones de ese país europeo y a Israel en futuras competiciones, después de los polémicos partidos que disputaron por la segunda división de la Nations League. Ayer empataron 1-1 en Serbia, donde Irlanda decidió ser local a puertas cerradas, porque ser anfitrión en Dublín suponía un riesgo muy grande en materia de seguridad por los fuertes movimientos y manifestaciones a favor de la causa palestina y en contra de la ocupación israelí.

Una semana antes, la selección de Irlanda repitió el comportamiento cuando venció 3-0 en Hungría, donde Israel hizo de local y estuvo apoyado por una escasa asistencia, sin hinchas visitantes, ya que la Federación Irlandesa no vendió entradas.

Jayson Molumby, el volante de Irlanda que recibió varias faltas, es empujado por Eli Dasa PEDJA MILOSAVLJEVIC - AFP

La antesala de ambos encuentros estuvo cargada de tensión y los jugadores de Irlanda recibieron presión para no disputar los partidos debido a las acciones de Israel en Gaza. La distancia entre ambos bandos creció después de que los jugadores irlandeses llevaran brazaletes negros e inclinaran la cabeza durante el himno nacional israelí antes del primer partido. Repitieron el gesto en el segundo encuentro, cuando los jugadores de Israel llevaron brazaletes negros por las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Hallgrímsson declaró, en la emisora nacional irlandesa RTÉ, que considera que la UEFA debería mantener a ambos equipos separados en el futuro. “Obviamente hay un gran apoyo a Palestina en Irlanda. No hay muchos países que apoyen a Palestina tanto como Irlanda”, manifestó Hallgrímsson. “No le desearía a ninguna selección nacional pasar por lo que hemos pasado estas dos semanas, así que quizá la UEFA simplemente tenga que intervenir y hacer algo”, agregó.

Los llamados en Irlanda a boicotear los partidos contra Israel comenzaron en cuanto el sorteo de la Liga de Naciones emparejó a ambos países en febrero pasado. Una visita de Israel a Dublín probablemente habría provocado grandes protestas y planteado un importante desafío de seguridad para la policía local.

Ireland national team players once again bowed their heads during the Israeli national anthem before their UEFA Nations League match against Israel in a gesture of solidarity with Palestine. pic.twitter.com/wpeBvgbhyE — Filasteeni (@Filasteenii) October 4, 2026

La FAI, que había presentado una moción el noviembre anterior en la que pedía a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes e internacionales, resistió los llamados al boicot, al sostener que el equipo podría recibir sanciones severas por parte de la UEFA. Irlanda será coanfitriona de la Eurocopa de 2028 junto con Inglaterra, Gales y Escocia.

En junio, la FAI indicó que trasladaba el partido de Irlanda como local a Serbia por “razones operativas” y que no habría aficionados presentes. Israel ya estaba disputando sus partidos como local en Hungría debido a la guerra. Las relaciones entre Irlanda e Israel no habrán mejorado tras sus enfrentamientos en el campo de juego. Los ánimos se caldearon por momentos este domingo y hubo un altercado antes del descanso, cuando el preparador físico de Irlanda, Damien Doyle, afirmó que un jugador israelí le escupió.

Heimir Hallgrimsson, entrenador de Irlanda PEDJA MILOSAVLJEVIC - AFP

“Ha habido muchos de esos incidentes que podrían haber escalado”, comentó Hallgrímsson. “Fuimos lo bastante inteligentes como para frenarlo antes de que fuera demasiado lejos. Sentí que era, en cierto modo, la intención: intentar intimidarnos y hacer que hiciéramos algo estúpido”, sumó.

Un periodista israelí afirmó en la conferencia de prensa previa al partido el día anterior que los jugadores irlandeses habían llamado “monos” a los jugadores israelíes durante el encuentro anterior, lo que provocó una reprimenda inmediata del responsable de comunicaciones irlandés, Kieran Crowley, quien dijo que era “una mentira” y dio por terminada la conferencia de prensa. El delantero irlandés Adam Idah, que es negro, habría recibido insultos racistas por parte de un pequeño número de aficionados israelíes presentes durante el primer partido.