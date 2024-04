Israel Damonte, DT de Sarmiento, durísimo con sus jugadores de cara al próximo torneo: “Acá no está Messi”

Escuchar

En el fútbol argentino se fueron once directores técnicos en 14 fechas de la etapa regular de la Copa de la Liga. El 2024 arrancó picante con respecto a las exigencias y no hay entrenador que se sienta a salvo de las presiones. Sin ir tan lejos, en la semana despidieron a Rubén Darío Insua de San Lorenzo, que era el entrenador que hacía más tiempo estaba en el cargo, con 99 partidos dirigidos de manera continua. Pero no llegó al 100. Y todos los DT sienten las presiones y las exigencias, peleen por ser campeón, por ingresar a una copa internacional o por el descenso.

Israel Damonte regresó hace poco a Sarmiento. Luego de un paso efímero y poco feliz por Colón de Santa Fe (el equipo parecía condenado a irse a la B y él no lo pudo evitar), regresó a Junín, donde había dejado buenas señales en su primera experiencia. Pero tras un par de resultados positivos, el presente del equipo decayó y explotó luego de la derrota del último fin de semana ante Platense (0-1) en Junín. Fue la cuarta caída seguida en el campeonato, donde el local finalizó con 9 jugadores por la expulsión de Sergio Quiroga (en el primer tiempo) y la lesión de Agustín Molina (juvenil de 17 años), que había reemplazado ya a Iván Morales (también se retiró lesionado).

“Necesito jugadores convencidos, convencidos de estar en Sarmiento. Si tenés jugadores convencidos no necesitás tanta calidad o jerarquía. Acá no está Messi. Si estuviera él, le diría “por favor, quedate”. Los demás son todos soldados. El que quiera estar, que esté. El que no, tiene libertad para ir a cualquier equipo de la Argentina”, dijo en la conferencia de prensa pos partido pero marcando las pautas que se vendrán de ahora en más.

La campaña de Sarmiento, que comenzó con Sergio Rondina como DT, no fue buena. En la Zona B de la Copa de la Liga finalizó con 9 puntos, con 2 partidos ganados, 3 empatados y 9 perdidos, con 9 goles a favor y 19 en contra. “Quiero buena energía. Quiero otra cosa. Quiero hacer un cambio importante”. Y agregó: “A mí me gusta que los equipos me representen de otra manera”.

Para Damonte es necesario hacer un borrón y cuenta nueva. Lo dejó claro con la siguiente declaración, cuando le preguntaron por el certamen que acaba de finalizar (para algunos), para aquellos que no se metieron en el Top 4 de la Copa de la Liga: “¿Qué tengo para decir del torneo que acaba de finalizar? Estoy feliz de que se haya terminado este campeonato”.

Una de las principales zonas a reforzar para Damonte es la delantera, ya que el equipo apenas anotó 9 goles en 14 partidos y el goleador fue Lisandro López, con dos anotaciones. Pero Licha tiene 47 años. No lograron rendir, más allá de algunos buenos chispazos, Iván Morales Bravo, Facundo Ferreyra ni Agustín Fontana.

En el ambiente, Damonte es mirado hace tiempo por periodistas y entrenadores como un DT defensivo. Incluso esto fue un tema instalado por un colega, Néstor Gorosito, en la previa de un Sarmiento vs. Gimnasia, en agosto de 2022: “Vamos a enfrentar a un rival con jugadores que se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera… Van a desaparecer las pelotas. Pero todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido”, lanzó el por entonces técnico tripero que, no casualmente, desde el discurso siempre se ubicó en la vereda opuesta, reivindicando el fútbol ofensivo y la vieja escuela de César Luis Menotti. Pipo, ahora en Colón, también mira de reojo a los entrenadores que no fueron jugadores y se enfrenta a la cultura de los drones. Redobló la apuesta Gorosito: “Yo no miento, digo la verdad. Es otro tipo de partidos. La última vez nos han ganado y bien. Es un equipo que juega y trata de sacar mérito de un montón de otras cosas aparte del partido. Cada técnico hace lo que quiere, yo lo que digo es que todas esas cosas no nos tiene que sacar del partido” y había agregado que “no hay que confrontar con los de afuera, si los alcanza pelotas no dan la pelota, si los jugadores de ellos se empiezan a caer”.

Damonte recogió el guante tras ese partido que salió 0-0 en la conferencia de prensa: “Con respecto a lo que declaró Gorosito, quedo demostrado todo lo contrario, vengo de una escuela que me enseñó que el camino es el trabajo y el respeto, a mí nunca van a encontrar nada raro en mi trayectoria...” Y luego en declaraciones a ESPN había agregado: “Lo de Gorosito fueron declaraciones desafortunadas porque somos un cuerpo técnico trabajador, tratamos de dar lo mejor. Puedo tener errores y tratamos de hacernos cargo, pero tratando de mejorar día a día. Entonces no... Sus palabras no ayudaron. Le dio de comer a mucha gente que está esperando algo así como para pegarnos. Es fácil hablar de Sarmiento o de mí, que hace dos años que estoy en esto, trabajando como entrenador. Pero la gente se equivoca, debe ser eso”.

La pasó mal con el descenso de Colón a fines de 2023. Apenas dirigió un puñado de partidos. El triunfo de Gimnasia sobre el Sabalero por 1-0 en Rosario, gracias al auténtico golazo de Nicolás Colazo y varias tapadas fundamentales de Nelson Insfrán sobre el final, fueron suficientes para asegurar un año más para los dirigidos por Leonardo Madelón en la primera división del fútbol argentino. En tanto, el Sabalero firmó su segundo descenso en menos de 10 años, apenas dos después de obtener su primer título, la Copa de la Liga 2021. Pero el fútbol no le da tiempo a casi nadie. Tras perder con Banfield, el que se fue de Gimnasia fue Madelón...

Dentro de un mes comenzará la Liga Profesional. Sarmiento debutará el 12 de mayo, ante Instituto, en Junín. A esa altura, con recambio de jugadores y refuerzos, Israel Damonte ya habrá pretendido cambiar la cara. Suya y la del equipo.

