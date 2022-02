Jack Wilshere, de “Niño de oro” a “desperdicio de inversión”: cobrará 20 veces menos que hace 10 años, pero vuelve a ser feliz

Todo era perfecto para Jack Wilshere. Con apenas 18 años se lo consideraba el Niño de oro del Arsenal y del fútbol inglés. No había cumplido 20 y después de una temporada soñada (2010/2011) los hinchas gunners lo eligieron el mejor futbolista del equipo. Por esos días rechazó una oferta de Manchester City. “No es tan simple para alguien que besa un escudo irse de un día para otro a otro equipo”, explicó entonces. Pero de pronto, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Una grave lesión lo marginó de la temporada 2011/12 y de su esperado debut en la Euro 2012. Recién pudo volver 524 días más tarde, en octubre de 2012. Ya no era el mismo.

Logró jugar contra Messi, algo que recuerda con admiración y humor: “En octavos de final de la Champions League 2011 enfrentamos a Barcelona. Claramente no éramos los favoritos de ese cruce, pero dimos batalla. Sobre todo cuando te encontrás en el túnel al lado de Messi y sentís que no vamos a tocar el balón durante 20 minutos. Es ahí cuando pensás: ‘Esta va a ser una noche larga’”. Arsenal ganó 2 a 1 como local y cayó 3 a 1 en España. Fue una serie muy apretada.

Jack y Leo, en el cruce entre Arsenal y Barcelona, por los Octavos de final de la Champions league 2011

La falta de oportunidades y la pérdida de confianza fueron corriéndolo del centro de la escena. Al poco tiempo fue cedido al Bournemouth y, más tarde, al West Ham United.

Ahora, a los 30 años, tiene la posibilidad de resurgir. “Estoy en un momento de mi carrera en el que necesito volver a empezar después de un período difícil y esa oportunidad me la brindó el Aarhus”, declaró el mediocampista en una entrevista al Daily Mail. El club lo presentó con un breve y divertido video en redes.

En los últimos meses estuvo entrenándose con Arsenal para no perder la forma. Pero no había ninguna chance de volver a jugar en el club que lo vio nacer. El visto bueno del club danés le puso fin a ocho meses de indefinición y estar sin equipo, después de desvincularse de Bournemouth.

“Desde que comencé a entrenar con el Arsenal, nunca oculté el hecho de que estaba listo para 2022 y para un nuevo club, estoy muy agradecido y haré todo lo posible para estar a la altura de las expectativas”, se ilusionó Wilshere.

“Es un gran jugador, pero se va a lesionar. Es un desperdicio de inversión”, es el preconcepto sobre él que le fue cerrando puertas. Así lo contó en el podcast “Under The Surface Podcast”. Y allí mismo descartó esa frase: “No tuve ninguna lesión desde antes del confinamiento y la última no fue grave. Seguí entrenándome todos los días y cuando estuve en Bournemouth estuve siempre disponible para jugar todos los partidos. Solo pedía que me den una oportunidad y demostrar que estoy en forma”.

Lo más difícil de esta situación fue tener que explicárselo a mi familia. “Tengo un hijo de 10 años que es un fanático del fútbol, le encanta, y ve todas las noticias. Entiende lo que sucede conmigo, pero es muy complicado explicarle qué está pasando. Siempre me pregunta si ya tengo club o si alguien me quiere, y le respondo que no. Creo que eso es todo lo que puedo decirle. Tengo que ser honesto con él”, lamentó.

Incluso, contó que son frecuentes este tipo de charlas con su esposa. “Le pedí que me avisase cuándo será suficiente seguir esperando y entrenándome solo. De hecho, en estos momentos estoy haciendo el curso de entrenador”, le compartió a Sky Sports.

En su afán por volver a estar en un campo de juego recibió una invitación del Como, que milita en la Serie B de Italia. Pero solo podía entrenarse con ellos. Las reglas de la competición le impedían sumarse como extranjero.

Sobre sus lesiones, más frecuentes de lo normal, Jack recapitula: “Recuerdo haber tenido conversaciones con los fisios en mi primer año en el Arsenal. Me decían: ‘Mira, estás jugando mucho...’. Y yo les respondía: ‘Quiero jugar’. Estaba viviendo un sueño. Tenía 19 años y jugaba en el Arsenal. Estábamos peleando por la Premier League, en la Champions League... Nadie me iba a decir que necesitaba descansar. Ese es uno de mis mayores arrepentimientos. Desearía haber escuchado un poco más a los fisioterapeutas, haber aprendido más sobre mi cuerpo”.

Finalmente, la oportunidad llegó de una liga infrecuente y no tan global. El Aarhus, de Dinamarca, le abrió sus puertas. Según publicó el diario The Sun, el volante zurdo recibirá un salario semanal de 5.000 libras, 20 veces menos que las 100.000 libras que recibía cada siete días en sus inicios en Arsenal. Ahora, su sueldo anual será de 320.000 libras.

“Estoy muy agradecido al Aarhus y haré todo lo posible para estar a la altura de las expectativas”, declaró Jack Wilshere, quien buscará volver a ser feliz dentro de un campo de juego. Para demostrar, y demostrarse, que a los 30 años todavía puede ser una pieza importante para el club que confíe en sus condiciones.