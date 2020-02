Pinola volvió a la titularidad tras dos ausencias: "El enojo hay que transformarlo en ganas y energía" Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

La piel del River de Marcelo Gallardo va mutando. No hay una descripción única que pueda pintar por completo a los equipos de los últimos seis años. El paso del tiempo, las urgencias, las obligaciones, las necesidades y hasta los momentos particulares generan cambios con el único bien común de potenciar al grupo para buscar la mejor versión. Y allí aparece una máxima fundamental dentro del trabajo del cuerpo técnico: no hay nombre o apellido que pueda combatir al presente. Por eso, hasta un referente y capitán como Javier Pinola puede pasar de ser titular indiscutido a saber que no tiene el puesto asegurado.

Nadie posee garantías absolutas dentro del plantel millonario. Los jugadores reconocen que "se entrena como se juega" y deben brindarse al máximo en el entrenamiento para estar siempre en la consideración de Gallardo, un entrenador que analiza día a día la actualidad de cada uno de sus dirigidos. Y el caso de Pinola terminó de confirmar la regla en el comienzo del año. Tras un mal partido frente a Independiente en el debut del año, el experimentado defensor ausentó del equipo titular en los posteriores encuentros frente a Godoy Cruz y Central Córdoba y le dejó su lugar al paraguayo Robert Rojas, quien viene siendo el punto más alto del equipo.

Hasta que la expulsión del chileno Paulo Díaz en el duelo ante el equipo de Santiago del Estero lo volvió a depositar en el once inicial ante Unión y Banfield. Luego de mostrar un rendimiento reivindicador en los últimos dos juegos, uno de los capitanes millonarios reconoce: "Las caras de enojo de los que no juegan son lógicas, el que diga que no pasa nada, miente o no siente pasión y ganas de jugar. Pero ese enojo lo tenés que transformar en algo positivo que te de más fuerzas para trabajar".

Pinola volvió a jugar, pero los otros cuatro esperan su oportunidad: Ponzio, Quintero, Pratto y Scocco Crédito: Prensa River

Lejos de desesperarse, Pinola apostó por la fórmula que lo depositó y consolidó en River para volver al equipo titular: trabajo constante y silencioso, compromiso y compañerismo. "Cuando hay sinceridad, se acepta todo. Mastiqué bronca porque uno siempre quiere jugar, pero traté de estar tranquilo en todo momento para disfrutar con mis compañeros y apoyarme en eso. Las cosas siempre dependen de uno: si uno no da lo mejor de sí, no puede volver a competir o ganarse un lugar", agrega el actual stopper izquierdo en la línea de tres marcadores centrales que impone el novedoso esquema 3-3-2-2.

"Los llamados de atención están buenos porque elevan los niveles del grupo y también sirven para bajar un cambio y analizar minuciosamente los partidos que uno viene jugando. Es importante saber dónde se está fallando y volver a hacerse fuerte desde esos puntos. Pero siempre confié en mí porque sé como actúa el técnico, que es justo. Alguna cara de enojo iba a tener, pero porque uno quiere jugar. Y no es con el cuerpo técnico o con mis compañeros, al contrario, siempre se tira la mejor onda tratando de ayudar. Pero me propuse eso. Yo estuve acostumbrado a lucharla y acá estamos", destaca el defensor, que el próximo lunes cumplirá 37 años.

A pocos meses de cumplir tres años desde su llegada a River en julio de 2017, Pinola acumula 102 partidos en el club, con una marcada particularidad: en 101 de ellos fue titular y únicamente ingresó desde el banco en la reciente victoria ante Central Córdoba en el Monumental, al reemplazar a Matías Suárez en los últimos minutos del tiempo adicionado. Autor de siete goles y ganador de cinco títulos, solo fue reemplazado en tres oportunidades y acumula 9009 minutos, lo que representan 100 partidos completos o un promedio de más de 88 minutos por partido. Es decir, juega siempre hasta el final.

"Hay mucha sinceridad entre nosotros, en el grupo y con el cuerpo técnico. Uno tiene que apoyar desde el lugar que le toque. En otro momento le ha tocado a otro compañero estar detrás mío, y estuvo ahí apoyando y siempre tirando para adelante. Son las reglas del juego" Javier Pinola, capitán de River

"Hay mucha sinceridad entre nosotros, en el grupo y con el cuerpo técnico. Uno tiene que apoyar desde el lugar que le toque. En otro momento le ha tocado a otro compañero estar detrás mío, y estuvo ahí apoyando y siempre tirando para adelante. Son las reglas del juego. Hay que aceptar como lo profesional que somos, por eso nunca fui de pedir explicaciones. Cada DT que tomó una explicación, la acepté porque deciden en beneficio del equipo", comenta el ex Chacarita, Racing, Atlético de Madrid, Nürnberg de Alemania y Rosario Central.

Detrás de sus declaraciones se esconde uno de los secretos del éxito de River: el equipo siempre está por encima de los nombres. Así, lejos de actuar con el foco puesto en sus intereses personales, Pinola demuestra sus palabras en acciones y deja en claro por qué es un referente dentro del vestuario y por qué lleva la cinta de capitán.