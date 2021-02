¿Vuelve a encontrarse con Gallardo? Maidana suena en River Fuente: Archivo

En un día clave por el cierre del mercado de pases en Europa, apareció un nombre de peso que ya retumba con mucha fuerza en Núñez: Jonatan Maidana. El defensor de 35 años, que en diciembre finalizó su vínculo con Toluca de México luego de dos años, tiene el pase en su poder y desea regresar al fútbol argentino, por lo que River aparece como un posible destino. ¿Podrá cumplir su sueño de retirarse con la banda roja?

Cuando tenía ofrecimientos de Bolivia y Paraguay, el mercado árabe era una posibilidad, había sonado en Burgos de España y Estudiantes de La Plata tomaba fuerza para cerrarlo como refuerzo para 2021, River vuelve a tener en el horizonte a Maidana. Luego de 277 partidos jugados, 11 títulos (cinco nacionales y seis internacionales) y ocho goles en su exitoso ciclo entre 2010 y 2018, los caminos de ambos podrían volver a unirse.

Según pudo saber LA NACION, desde la dirigencia millonaria le ponen paños fríos al clamor popular que se generó cuando explotó el rumor. "Por ahora no hay conversaciones", afirma un integrante de la CD. En tanto, en el entorno del jugador la situación también se maneja con cautela y, por ahora, se habla de una posibilidad sin definiciones. El futbolista tiene muy buena relación con el cuerpo técnico millonario y ya se habría comunicado para dar a conocer su situación y manifestar el deseo de poder retornar para darle un cierre a su carrera. Ahora, resta que el técnico Marcelo Gallardo y sus colaboradores analicen la oportunidad en las próximas horas antes de tomar una decisión. Mientras tanto, su hermano Richard incentivó el deseo: publicó en su cuenta de Instagram una foto del capitán levantando la Copa Libertadores.

Estudiantes lo quería, pero River aparece en el horizonte de Maidana Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Al día de hoy, River cuenta con cuatro defensores centrales en el plantel profesional: Javier Pinola, Robert Rojas y Paulo Díaz, más el juvenil Augusto Aguirre. Pero los problemas defensivos han sido un dolor de cabeza tanto en 2019 como en 2020 para el DT, al que le costó acomodarse especialmente desde la salida de Lucas Martínez Quarta en septiembre pasado. Por eso, además de buscar un mediocampista y un delantero en el mercado de pases, el tercer hueco a cubrir sigue siendo en la defensa.

¿Qué puntos a favor tiene Maidana para poder regresar a River? En primer lugar, posee el pase en su poder y solo tendría que arreglar su contrato. En segundo lugar, el CT valora mucho la experiencia y la jerarquía, su liderazgo, su conocimiento del vestuario y la institución y el rol de referente que siempre cumplió para potenciar a los más jóvenes (a su lado crecieron Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Éder Álvarez Balanta, Emanuel Mammana y Martínez Quarta). ¿Qué puntos podrían limitar su llegada? Tiene 35 años, nunca pudo recuperarse al 100% de sus problemas en la rodilla, a comienzos de 2019 se fue de River con algunos vaivenes futbolísticos y sus últimos dos años en México no fueron a tope.

Maidana jugó 49 partidos en Toluca entre 2019 y 2020 Fuente: AFP

Tras ocho años y medio siendo ídolo en el Monumental, en enero de 2019 decidió emigrar a Toluca en búsqueda de un salto económico. A pesar de que tenía contrato con River hasta el 30 de junio de 2020 y su cláusula de salida era de un millón y medio de dólares, el jugador interrumpió su vínculo de común acuerdo con el club, resignó una elevada suma de dinero de premios pendientes y se fue con el pase en su poder. En México, entre 2019 y 2020 completó 49 partidos (46 como titular), marcó tres goles y sumó una expulsión por doble amonestación. En esos encuentros, Toluca sumó 15 triunfos, 10 empates y 24 derrotas con solamente ocho vallas invictas y un total de 80 goles recibidos.

Las lesiones no le fueron esquivas a Maidana tras irse de River. Debido a los problemas que arrastraba en las rodillas, en abril de 2019 fue operado de una limpieza en la rodilla derecha y luego se resintió en julio durante la pretemporada. En total, estuvo 94 días sin acción para poder recuperarse. Luego, no volvió a lesionarse, pero le costó recuperar su nivel y terminó yéndose libre sin el rendimiento esperado.

Campeón y líder: Maidana jugó entre 2010 y 2018 en River y ganó 11 títulos Fuente: AP

Pero hay algo que nunca cambió: su sueño de retirarse en River, al punto tal que lo expresó públicamente en agosto pasado en una entrevista con Atilio Costa Febre. "Veremos cómo se da todo. Sería muy lindo terminar mi carrera donde mejor la pasé. Es el sueño que me queda. Pero hay que ver cómo estoy físicamente. Ojalá que me acompañe para seguir unos años más, pero hay que poner después en la balanza todo. Sería lindo retirarme en River, sin dudas es el sueño de cualquiera, ojalá me acompañe el físico", dijo Joni.

"Cuando llegué al club quería ganar cosas, pero sabía que iba a ser difícil. Fue una gran experiencia de vida, que me ayudó a crecer como ser humano. Si uno se pone a pensar, fueron muchas más las cosas lindas que pasé. No lo hubiera imaginado. Fui muy feliz con River. Estoy muy agradecido con todo lo que viví", agregó el defensor, que hoy apuesta a tener un nuevo ciclo en Núñez. ¿Se dará?

Los números de Maidana en River

Debutó el 8 de agosto de 2010 en la primera fecha del Torneo Inicial 2010 (1-0 a Tigre) y jugó su último partido el 18 de diciembre de 2018 en la semifinal del Mundial de Clubes (2-2 con Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y derrota por penales).

Disputó 277 partidos: 161 en Primera División, 61 en Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 19 en Copas Nacionales.

Ganó 11 títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018.

Marcó ocho goles: cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales.

Recibió 82 amonestaciones y dos expulsiones: en la derrota 4-0 ante Estudiantes de la última fecha del Apertura 2010 y en la victoria 3-2 ante Racing de la fecha 17 del Torneo Final 2014.

