Martín Demichelis jugó su último partido como profesional el 14 de mayo de 2017, en el empate 2-2 entre Málaga y Real Sociedad como visitante. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, anunció su retiro, a una fecha del cierre de la Liga de España. Así, el 21 de mayo fue al banco de suplentes en La Rosaleda, frente a un Real Madrid que necesitaba ganar para ser campeón. Y aunque esperaba tener minutos para despedirse, no ocurrió: el técnico Michel González decidió no utilizarlo. Micho entró en el campo con su pareja y sus hijos, recibió un cuadro con una camiseta y una gran ovación, pero no jugó. La explicación la recibió tiempo después.

Ahora, ya con el traje y los zapatos puestos, el director técnico de River está del otro lado del mostrador: este viernes, ante Huracán, será el último partido de Jonatan Maidana en el Monumental. El histórico marcador central no juega desde julio y aún no se conoce qué decisión tomará el DT. Pero los hinchas en las redes sociales se hacen sentir: comenzó una campaña para que Joni se pueda despedir de su público jugando.

Jonatan Maidana en uno de sus últimos encuentros, en febrero de este año, contra Belgrano, por la Liga Profesional 2023 Hernan Cortez - Getty Images South America

Maidana tiene contrato hasta diciembre de 2023 y no tendrá una nueva renovación. A los 38 años, su rol en las últimas dos temporadas ha sido de líder, referente y capataz de vestuario, sin tanta participación en el campo. Pese a eso, el DT tiene pensado convocarlo este viernes para que pueda vivir su última experiencia en el Monumental, ya que River no volverá a ser local en lo que resta del año en Núñez. Con 317 partidos, ocho goles y 15 títulos, el hincha millonario espera despedir a lo grande a una de las banderas de la etapa más gloriosa de la historia.

La situación para Demichelis es un déjà vu del cierre de su carrera. Hace meses, en una entrevista en ESPN, el entrenador contó la situación que vivió en Málaga, sin poder jugar en su última jornada como profesional. “Yo hago una conferencia de prensa previa a mi último partido. Era de local contra el Real Madrid. Entonces el martes, yo hago una conferencia de prensa y digo que me tengo que retirar porque tengo que ser honesto conmigo mismo. Estaba sanísimo, me entrenaba a diario, pero como marcador central perdí la fuerza de las piernas y ya un marcador central sin agresividad me parece que no puede competir a un altísimo nivel”, explicó el exdefensor.

Torneo Apertura 2010: gol de Maidana en el Superclásico frente a Boca FABIAN MARELLI - LA NACION

“Yo arranco como suplente. Michel González era el entrenador. Los del banco decían ‘bueno, hoy es Micho más dos cambios’. Real Madrid era campeón si ganaba. Se ponen 1-0. Empieza el segundo tiempo y yo ya me iba atando los cordones. Manda a calentar a cinco y no me manda. Hace un cambio, hace el segundo y hace el tercero, y no entré”, contó Micho. “Ahí me cayó la ficha de que se me había terminado la carrera y no lo podía creer, sin jugar… tuve una gran calentura y no quise hablar ese día con el DT. Después en la semana, Michel me dice: ‘Algún día, porque tenés una gran personalidad, vas a ser entrenador. Te explico: yo, exjugador del Real Madrid y vos me declarás en la semana ‘dejo esta profesión porque no tengo fuerzas en las piernas’. ¿Qué hacés? ¿Me ponés o no me ponés? Si gana Real Madrid sale campeón y si te pongo a vos y cometés un error porque no tenés fuerza me van a matar a mí. Declaraste mal”, añadió. “Yo fui honesto con mi situación y entendí la de él, hubiese querido jugar un ratito aunque sea”, cerró Demichelis.

Ahora, el actual DT de River se encuentra en una encrucijada similar, pero con un contexto a favor: su equipo lleva 20 triunfos consecutivos en el Monumental y es líder con cuatro puntos de distancia sobre el escolta Independiente en la Zona A. Aunque Huracán juega un partido clave en su lucha por no descender, Demichelis no descarta la chance de que Maidana se pueda despedir con un último partido en Núñez.

Maidana y la cinta de capitán del Millonario GETTY - Getty Images Europe

A lo largo del año, Joni jugó ocho encuentros oficiales acumulando 558 minutos. De esos partidos, en seis fue titular, y en dos ingresó en el segundo tiempo, mientras que en 22 oportunidades fue al banco de suplentes sin entrar y en otros 19 no estuvo entre la nómina de convocados. A mediados de septiembre sufrió una lesión muscular en el sóleo izquierdo y, desde su alta médica tras 31 días de recuperación, no volvió a ser concentrado. Su último partido fue el 1 de julio, en la caída por 2-1 con Barracas Central por la Liga Profesional.

La figura de Maidana quizás requiere tiempo para ser dimensionada en la historia de River, pero las estadísticas marcan su condición de ídolo moderno: con 15 títulos, está ubicado en el tercer puesto de los más ganadores de la historia detrás de Leonardo Ponzio (17) y Ángel Labruna y Ricardo Vaghi (16). Líder, guerrero y visceral en la cancha. Calmo, respetuoso y tranquilo fuera del campo.

Un futbolista lleno de oficio y con dos facetas que se fusionaron de forma perfecta durante once años y medio en el club. Fanático de los documentales y la pesca, familiero y compañero, su sobria personalidad se contrapone con su alma guerrera de sangre caliente que tiene mil batallas en el historial. Sus siete cicatrices en la cabeza y sus decenas de tatuajes le permiten llevar consigo un recuerdo gigantesco de todo lo vivido. Desde aquel arribo en 2010 logró sacar del dolor lo mejor de sí para llegar a lo más alto. Alcanzó una cima a la que nunca se había llegado y se forjó un amor indescriptible que nunca perderá su incondicionalidad.

Jonatan Maidana, junto a Marcelo Gallardo, artífice de un ciclo histórico Archivo

Después de los primeros ocho años y medio siendo ídolo en el Monumental, entre los que vivió el descenso en 2011, la conquista de América en 2015 y la gloria eterna en 2018, en enero de 2019 decidió emigrar a Toluca de México en búsqueda de un salto económico. La despedida del 19 de enero de aquel año, antes de un partido del torneo local frente a Defensa y Justicia, no fue la soñada. Aquella tarde entró con sus ojos repletos de lágrimas en el césped del Monumental y lo tocó con su mano derecha, antes de hacer su característica señal de la cruz en su frente. Los hinchas lo ovacionaron, recibió una plaqueta y se despidió. Volvió en 2021 para ser dirigido una vez más por Marcelo Gallardo, conquistó otros tres títulos y este 2023 pudo gritar campeón bajo la dirección técnica de Demichelis. Este viernes, los hinchas esperan despedirlo como realmente se merece.

Jonatan Maidana frente a Carlos Tevez en un River-Boca Twitter @joni_maidana2

Los números de Maidana en River

En su primer ciclo, debutó el 8 de agosto de 2010 en la primera fecha del Torneo Inicial 2010 (1-0 a Tigre) y jugó su último partido el 18 de diciembre de 2018 en la semifinal del Mundial de Clubes (2-2 con Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos y derrota por penales). Volvió en 2021 y su último encuentro fue ante Barracas Central, el 1 de julio pasado.

Disputó 317 partidos: 188 en Primera División, 68 por Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 25 en Copas Nacionales.

Ganó 15 títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2019, Liga Profesional 2021, Trofeo de Campeones 2021 y Liga Profesional 2023.

Marcó ocho goles: cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales.