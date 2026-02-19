LA NACION

Jonathan Spiff: es nigeriano, tiene 18 años y marcó un golazo en la reserva de River

El delantero juvenil se destacó en la goleada sobre Gimnasia, de Mendoza, por el Torneo Proyección

Todos abrazan a Jonathan Spiff, el joven nigeriano con sueños de primera
En River Camp, la reserva millonaria, equipo que dirige Marcelo Escudero, se impuso por 5 a 1 sobre Gimnasia, de Mendoza y sumó tres puntos en el Torneo Proyección. Los autores de los goles fueron Santiago Espíndola, Leonel Jaime, Jonathan Spiff, Thiago Salvatierra y Lautaro Pereyra.

El equipo visitante se había puesto en ventaja en el primer tiempo, con un gol de Julián Moya, pero el Millonario reaccionó en la segunda mitad y en una ráfaga de goles se puso 3-1 antes de los 20 minutos: Espíndola empató y Jaime metió el 2-1 con un exquisito zurdazo.

Spiff, un nigeriano de 18 años, gritó el tercero con una gran jugada individual y potente definición arriba; mientras que Salvatierra marcó el cuarto (asistencia de Jaime) y Lautaro Pereyra decoró el resultado con un toque sutil.

Así, el equipo de Escudero se recuperó del tropiezo en la fecha anterior y volvió a sumar de a tres. Por la cuarta fecha, visitará a Godoy Cruz el miércoles 4 de marzo, desde las 17.

Los titulares fueron Jaroszewicz; Giménez, Miretti, Gutiérrez y González; De La Cuesta (C), Obregón y Esquivel; Pereyra; Jaime y Spiff: un 4-3-3 suele utilizar Pichi Escudero.

El nigeriano es toda una atracción en el fútbol juvenil
El Millonario viene de debutar con un triunfo por 2-0 sobre Talleres de Córdoba, en el predio de Ezeiza, con doblete de Joaquín Freitas (subió a primera y fue víctima del penal que resolvió el triunfo en la Copa Argentina) y caer en su visita a Barracas Central. Mientras que el Lobo Mendocino viene de igualar sin goles con Sarmiento y 1-1 ante Racing.

Más allá de la goleada juvenil (sobre todo, en un equipo de primera al que le falta el gol), la reserva sumó un nuevo rostro a su nómina de atacantes: Jonathan Spiff, un futbolista nigeriano que tuvo su debut en el choque frente a Barracas Central, por la fecha 2 del Torneo Apertura Proyección.

El abrazo triunfal del triunfo millonario
Spiff es un corpulento número nueve de 1,87m que se destacó en la sexta división por su notable promedio goleador y ahora tuvo la oportunidad de tener minutos bajo la dirección técnica de Escudero, que ya había contado con él en 2025, cuando lo llevó al banco de suplentes en un triunfo por 2 a 1 ante Godoy Cruz.

Su padre, Godwin, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y formó familia con María el año siguiente y tuvieron a Jonathan, único varón de tres hermanos.

Con tan solo siete años decidieron llevarlo a una prueba en el club millonario y quedó en el primer intento, comenzando en ese entonces su andar en infantiles y escalando categorías. Cada día más firme, más seguro.

El padre del centrodelantero se hizo fanático de River y de Ariel Ortega cuando llegó a Buenos Aires y heredó ese amor a su hijo, que tiene como principal referente a Julián Álvarez, al que confesó tratar de copiarle sus movimientos en el área, durante una entrevista con su club el año pasado.

Spiff ya tuvo su primer roce con el fútbol internacional en 2025, cuando fue convocado por la selección Sub 20 de Nigeria rumbo al Mundial de la categoría, disputado en Chile. Aunque se entrenó con las Águilas Verdes y viajó al país de origen de su padre, no entró en el corte final. “Tengo facilidad para llegar al gol, soy muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado”, se describió, tiempo atrás.

