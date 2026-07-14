Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, sobre el partido contra la selección argentina por las semifinales: “No podemos subestimar; pero también queremos sacarles una sonrisa”

La selección argentina se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Después de eliminar a Suiza en un encuentro que necesitó tiempo suplementario para encontrar un ganador, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá este miércoles, desde las 16, con Inglaterra, en Atlanta, por un lugar en la gran final.

En la antesala de un duelo de máxima exigencia, Jordan Pickford, arquero del seleccionado inglés, habló en conferencia de prensa y se refirió al desafío que representará enfrentar al vigente campeón del mundo. El futbolista reconoció la jerarquía del conjunto albiceleste y advirtió que su equipo deberá afrontar el encuentro con máxima concentración.

“Ahora ya estamos en esa etapa, estamos en la semifinal y sabemos que no podemos subestimar a Argentina. Va a ser un partido difícil, un partido de alto nivel, pero también queremos sacarles una sonrisa”, expresó Pickford.

Hablo el arquero de Inglaterra: "No podemos subestimar a Argentina"

Argentina llega después del partido ante Suiza

El equipo de Scaloni consiguió su clasificación a las semifinales después de superar por 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario, en un partido de enorme desgaste físico y emocional. La Argentina golpeó temprano: a los 9 minutos, Lionel Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Alexis Mac Allister anticipó para desviar la pelota hacia el segundo palo y establecer el 1 a 0.

A partir de allí, el seleccionado nacional cedió terreno y Suiza asumió el control de la posesión, aunque sin encontrar demasiados espacios frente a una defensa argentina que respondió con firmeza. Cuando el conjunto europeo logró generar peligro, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a aparecer con intervenciones decisivas para sostener la ventaja antes del descanso.

El empate llegó a los 67 minutos, cuando Dan Ndoye combinó por la izquierda con Ricardo Rodríguez, superó a Nahuel Molina y definió entre las piernas de Martínez. Apenas cuatro minutos después se produjo una de las acciones que modificó el desarrollo del encuentro: tras revisar una jugada en el VAR, el árbitro João Pinheiro consideró que Breel Embolo había simulado una infracción y lo expulsó por doble amonestación.

El árbitro Joao Pinheiro expulsa al suizo Breel Embolo (7) en el partido contra Argentina en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri Ed Zurga - FR34145 AP

Con superioridad numérica, la Argentina monopolizó la pelota durante el tramo final del tiempo reglamentario, pero no consiguió quebrar nuevamente la resistencia suiza.

El golazo de Julián Alvarez que abrió el camino a las semifinales

Cuando el desgaste comenzaba a sentirse y la posibilidad de una definición por penales aparecía cada vez más cerca, Julián Alvarez protagonizó una de las grandes acciones del partido. A los 111 minutos, recibió la pelota fuera del área y sacó un remate colocado que se metió en el ángulo para establecer el 2 a 1.

El delantero Julián Álvarez #9, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El gol significó además el primer tanto del delantero en este Mundial y terminó de romper la resistencia de un seleccionado suizo que había logrado sostenerse durante gran parte del encuentro. Ya en el tiempo agregado, con el rival lanzado al ataque en busca del empate, Thiago Almada encabezó un contraataque y, después de que no pudiera definir en el mano a mano, Lautaro Martínez aprovechó el rebote para convertir el 3 a 1 definitivo.

Gol de Lautaro Martínez (3-1)

La clasificación también dejó un nuevo registro histórico para Lionel Messi. El capitán asistió a Mac Allister en la apertura del marcador y alcanzó las 10 asistencias en la historia de los Mundiales, un récord absoluto en la competencia. Aunque no convirtió por primera vez en esta edición y cortó una racha de nueve partidos consecutivos con goles en Copas del Mundo, volvió a ser determinante para el equipo.