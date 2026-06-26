LA NACION

Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Jordania y Argentina en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro entre Jordania y Argentina correspondiente al grupo J se disputará este sábado 27 de junio a las 23.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El presente de ambos equipos

Jordania arriba a este compromiso tras una reciente caída por 2-1 ante Argelia, por lo que buscará recuperarse en esta instancia del torneo. Por el lado de Argentina, el equipo llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Austria en su presentación previa.

Estadísticas del duelo

Este cruce representa un desafío clave en el cierre de la fase de grupos. Mientras que Jordania intentará ajustar detalles defensivos tras su último resultado, Argentina llega como un equipo sólido que logró mantener su arco en cero en el partido anterior.

Lo que está en juego

Ambos seleccionados buscan sumar puntos fundamentales en el grupo J para definir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa del Mundial 2026. Un resultado positivo será determinante para las posiciones finales de la zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave
    1

    Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave

  2. Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online
    2

    Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

  3. Alfaro, menos filosófico y más terrenal antes de un partido clave: “Salimos a ganar o estamos afuera”
    3

    Gustavo Alfaro, menos filosófico y más terrenal en el Mundial: “Salimos a ganar o estamos afuera”

  4. Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.
    4

    Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.