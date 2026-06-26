Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Jordania y Argentina en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Jordania y Argentina correspondiente al grupo J se disputará este sábado 27 de junio a las 23.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.
El presente de ambos equipos
Jordania arriba a este compromiso tras una reciente caída por 2-1 ante Argelia, por lo que buscará recuperarse en esta instancia del torneo. Por el lado de Argentina, el equipo llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Austria en su presentación previa.
Estadísticas del duelo
Este cruce representa un desafío clave en el cierre de la fase de grupos. Mientras que Jordania intentará ajustar detalles defensivos tras su último resultado, Argentina llega como un equipo sólido que logró mantener su arco en cero en el partido anterior.
Lo que está en juego
Ambos seleccionados buscan sumar puntos fundamentales en el grupo J para definir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa del Mundial 2026. Un resultado positivo será determinante para las posiciones finales de la zona.
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